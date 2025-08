Nach starkem Beginn abgebaut

Emma Spitz findet im Sonntags-Sturm nicht mehr den Reset-Button und beendet ihre 3. AIG Women’s Open jenseits der Top 50.

Vom 4. bis auf den 54. Platz ging es bereits bis Samstag abwärts für Emma Spitz nach dem tollen Auftakt bei der AIG Women’s Open, und das obwohl von Tee bis Grün nicht viel schief gelaufen ist. Am Finaltag hoffte sie an ihren tollen Auftakt in Royal Porthcawl wieder anschließen zu können um zumindest noch eine neue persönliche Major-Bestmarke aufzustellen.

Der Negativtrend setzt sich aber auch am Finaltag fort, verschärft allerdings durch die stürmischen Bedingungen in Wales. Emma trifft anfangs keine Spielbahnen und wird dafür gleich am Eröffnungsloch mit Triplebogey voll bestraft. An der 2 kann sie sich noch retten, auf der nächsten Bahn nicht mehr. Mit dem Bogey dort kommt die Niederösterreicherin sogar noch gut davon. Langsam kehrt danach Stabilität in das Spiel ein, und nach gutem Eisen vom Tee gelingt auch das erste Birdie am Par 3 der 7.

Jeder Fehler weiterhin gnadenlos bestraft

Den nächsten Tee-Shot verzieht Spitz erst wieder an der 10, was aber erneut zum Bogey führt. Das längste Par 4 der Back 9 wird nach verblasenem Drive regulär unerreichbar und kostet einen weiteren Schlag. Immerhin beweist Emma Kampfgeist und holt sich am Par 3 der 15 den Schlag nach gutem Eisen wieder zurück. Die Freude darüber währt nicht lange, bis zum Dreiputt-Bogey am nächsten Grün.

Brutal schwer spielt sich auch die lange 17, wo Emma das Grün nicht trifft und auch nicht über das Kurzspiel weiteren Bogey-Schaden vermeiden kann. Immerhin verabschiedet sich Emma stilvoll mit Birdie von ihrer dritten Open, auch wenn die abschließende 77 (+5) bei stürmischen Bedingungen keine Rangverbesserung mehr erlaubt.

Der Auftritt in Royal Porthcawl ist dank der tollen Auftaktrunde am Ende mit Platz 55 dennoch ihr bislang Bester bei einer britischen Open und auch insgesamt eine neue Karrierebestmarke für Majors nach Platz 59 bei der US Open vor zwei Jahren. Daran lässt sich auch ablesen, dass die Latte angesichts ihrer Möglichkeiten nicht allzu hoch liegt.

Mit einer überragenden Puttleistung sichert sich die Japanerin Miyu Yamashita den Sieg bei 11 unter Par. Zwei Schläge dahinter wird die Engländerin Charley Hull einmal mehr Zweite bei einem Major, selbst unter lautem Fansupport kommt sie nicht näher an die Siegerin heran.

Endergebnis AIG Women’s Open

Fotos: LET