Nachdem Brooks Koepka (USA) als einer der ersten echten Top-Stars 2022 von der PGA Tour zu LIV-Golf wechselte, ist der fünffache Major-Champion nun auch der erste Spieler der dank des neuen "Returning Member Programs" von LIV wieder direkt zur PGA Tour wechselt.
2022 fegte die Nachricht nahezu wie eine Schockwelle durch die Golfwelt, denn mit Brooks Koepka angelte sich die saudisch finanzierte Golftour einen Star am absoluten Höhepunkt seiner Karriere. Vor allem bei den Majors geigte der Mann aus Florida groß auf und zeigte bei US Open und PGA Championship der Konkurrenz immer wieder wo der Hammer hängt. Nach drei Jahren bei LIV hat Koepka nun aber sichtlich genug von Teamgolf ohne Weltranglistenpunkte und wechselt, trotz eines noch ein Jahr laufenden Vertrags, wieder zurück zur PGA Tour.
Kostspielige Angelegenheit
Möglich macht dies das neue "Returning Member Program" der PGA Tour. Was sich so "harmlos" anhört, ist in Wahrheit aber für die Spieler eine ziemlich kostspielige Angelegenheit. Nicht nur, dass Koepka eine beachtliche 5 Millionen US-Dollar Spende für wohltätige Zwecke tätigen muss, verzichtet er darüber hinaus auch für fünf Jahre auf Anteile am neuen Equity-Programm der Tour und erhält 2026 auch keine Bonusgelder aus dem FedEx-Cup.
BREAKING: Brooks Koepka has been reinstated to PGA Tour, to return during California swing.@RexHoggardGC with details of Tour’s Returning Member Program, including the criteria that would allow other recent major winners back during this one-time window:https://t.co/cq2pfM2bmj pic.twitter.com/10iqdZQHnQ
— Golf Central (@GolfCentral) January 12, 2026
Trotz des Rückkehr-Programms sind die Fronten zwischen der PGA Tour und LIV sichtlich nach wie vor einigermaßen verhärtet, denn jeder wechselwillige Spieler kann dies nicht einfach so in Anspruch nehmen. Nur Akteure die zwischen 2022 und 2025 ein Major oder das Players gewonnen haben, sind für eine Rückkehr berechtigt.
Das macht die Anzahl der Spieler ziemlich überschaubar, denn lediglich Cameron Smith (AUS) als Open-Champion 2022, Jon Rahm (ESP) als Masters-Sieger 2023 und Bryson DeChambeau (USA) als US Open-Champion 2024 könnten einen Wechsel anstreben. Ob einer der drei Brooks Koepka, der bei der Farmers Insurance Open seinen ersten Saisonstart haben wird, wirklich noch folgt, weiß man spätestens bis 2. Februar, denn dann läuft das kurze Wechsel Angebot der PGA Tour auch schon wieder ab.