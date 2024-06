Erstes Topergebnis abgeholt

Markus Brier holt sich bei den Irish Legends dank einer 69er (-3) Finalrunde im Seapoint Golf Links sein erstes Topergebnis der neuen Legends Tour Saison ab.

Markus Brier hofft nach enttäuschenden Wochen auf der Legends Tour, dass es in seiner Lieblingsdisziplin Linksgolf besser laufen wird. Die Irish Legends treffen sich in Seapoint Golf Links an der irischen Ostküste zum Kräftemessen. Österreichs Aushängeschild in der Ü50 wird aktuell nur als 42. in der Order of Merit geführt und möchte endlich wieder an seine Topleistungen von vor zwei Jahren anschließen.

Anders als zuletzt, wo Markus Brier vor allem mit schleppenden Starts zu kämpfen hatte, findet der 55-jährige in Irland mit Pars sehr souverän ins Turnier. Auf der 7 schleicht sich dann zwar ein Bogey ein, mit einem Birdiedoppelpack rund um den Turn bessert er den Fehler aber sofort mehr als aus. Nachlegen kann Österreichs erster European Tour Champion der Geschichte dann zwar nicht weiter, hält jedoch Fehler bis zum Schluss gekonnt fern und bringt sich so mit der 71 (-1) und nur einem Schlag Rückstand auf die Top 10 als 13. in vielversprechende Position.

Konträr zum ersten Spieltag hat Markus am Freitag in der Anfangsphase ziemlich zu kämpfen, denn mit Bogeys auf der 1, der 3 und der 5 hat er zu Beginn mit einem ziemlich unangenehmen Rhythmus zu kämpfen. Erst ab der 7 zeigt sich im Spiel des Wieners dann in Form eines Birdiedoppelpacks langsam auch die Sonne. Auf den zweiten Neun hält er Fehler dann gekonnt fern und da sich auf der 14 noch ein Birdie ausgeht, dreht er sein Tagesergebnis sogar wieder auf Anfang und bleibt so mit der 72 (Par) und als 13. voll an den Top 10 dran.

69 am Finaltag

Mit einem frühen Par 3 Bogey beginnt die letzte Umrundung aus Markus Brier’s Sicht nicht wirklich prickelnd, allerdings lässt sich der Routinier davon nicht großartig beeindrucken und stabilisiert sein Spiel rasch wieder. Nach fünf Pars in Serie geht sich schließlich am Par 5 der 7 das erste Birdie aus, womit er vor den letzten neun Löchern auch weiterhin voll in Schlagdistanz zu den Top 10 bleibt. Mit einem weiteren Birdie am Par 5 der 10 drückt er sein Tagesscore dann erstmals in den roten Bereich, verwaltet diesen gekonnt und bringt am Par 3 der 17 und dem abschließenden Par 5 sogar noch weitere Birdies zu Papier. Am Ende geht sich so mit der 69 (-3) die beste Runde der Woche aus, was ihm mit Rang 8 auch sein erstes Topergebnis der Saison einbringt.

Adilson Da Silva (BRA) ringt Patrik Sjöland (SWE) am dritten Extraloch mit Birdie gegen Par nieder und schnappt sich bei gesamt 7 unter Par den Sieg.

