Talenteschuppen in Spiellaune

HAUGSCHLAG NÖ OPEN – 1. RUNDE: Die heimischen Amateure Lukas Lipold als Co-Leader und Niklas Regner auf Rang 3 überzeugen im Waldviertel voll.

Endlich einmal bei freundlichem Golfwetter wurde Österreichs Golfsaison im Waldviertel eröffnet. Ein volles Feld von 156 Spielern jagt bei der Haugschlag NÖ Open den Birdies und dem Preisgeldtopf von 30.000 Euro im Rahmen der Pro Golf Tour nach.

Gleich am Eröffnungstag zeigt Österreichs Talenteschuppen ordentlich auf: Top-Amateur Lukas Lipold sammelt nicht weniger als 8 Birdies im Laufe der Runde auf. Dabei wäre noch weit mehr als die 67 in Reichweite gewesen, wenn sich der Longhitter nicht ausgerechnet auf zwei Par 5-Bahnen mit Bogeys verzockt hätte. “War heute vor allem am Anfang schwer zu spielen bei viel Wind und gefühlten 0 Grad,” schildert der Salzburger die kniffligen Bedingungen am Vormittag, “aber viele gute Schläge gemacht. Ein paar Fehler waren auch dabei, aber bei dem starken Wind wird man immer den einen oder anderen begehen. Aber hatte heute die Überzeugung, daß ich immer mehr Birdies machen kann, solange ich weiter attackiere.” Gemeinsam mit dem Schweizer Benjamin Rusch setzt Lipold die Tagesbestmarke bei 5 unter Par.

Sein Kollege aus dem Amateurlager Niklas Regner steht ihm mit 6 Birdies kaum nicht, punktet jedoch mit geringer Fehlerquote und postet die tolle 68 aufs Leaderboard, die für Rang 3 reicht.

Von den Pros kann am Vormittag nur Fabian Winkler überzeugen und mit der 71 eine zartrote Runde hereinbringen. Manuel Trappel hat dagegen mit später Startzeit gehörige Anlaufschwierigkeiten und liegt nach 10 Löchern bereits bei 2 über Par, ehe der Birdiemotor doch noch anspringt. Auf den letzten 7 Löchern quetscht der Vorarlberger ein Eagle und zwei Birdies aus dem bestens vorbereiteten Waldviertler Kurs und wahrt mit der 71 und Position 29 seine Chancen für den weiteren Turnierverlauf.

>> Leaderboard Haugschlag NÖ Open