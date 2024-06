Im geschlagenen Feld

Markus Brier kommt bei den Costa Navarino Legends nie wirklich ins Rollen und beendet das Legends Tour Event in Griechenland nur im geschlagenen Feld.

Nach dem ermutigenden Saisonbeginn auf Barbados startet Markus Brier nun voll in seine neue Golfsaison auf der Legends Tour. Europas Golfsenioren machen in Griechenland Station, an der Costa Navarino südlich von Athen. Gespielt wird dabei gleich auf zwei Plätzen, dem Bay Course und am International Olympic Academy Golf Course.

Gleich zu Beginn geht für den einzigen Österreicher im Feld dann so ziemlich alles schief, denn auf der 1 kommt er nach Problemen von Tee bis Grün nur mit dem Triplebogey weg und da sich dann am Par 5 der 3 das nächste Bogey einschleicht, hält er nach nur wenigen Löchern sogar die rote Laterne in Händen. Diese kann er zwar nach einem Par 5 Birdie auf der 7 abgeben, so richtig ins Rollen kommt der 55-jährige aber noch nicht. Immerhin hält er Fehler in Folge gekonnt fern und holt sich auf der 14 schließlich auch noch ein Birdie ab, was am Ende jedoch nicht mehr als die 73 (+2) und Rang 53 zulässt.

Markus Brier steckt hinten fest

Auch am zweiten Kurs kommt Markus Brier nicht ins Rollen und hat bereits auf den Frontnine gehörig zu kämpfen, was sich neben zwei Birdies gleich in vier Schlagverlusten niederschlägt. Nach dem Turn erwischt es ihn dann auf der 10 sogar mit einem Doppelbogey, was sichtlich den Rhythmus komplett zum Erliegen bringt, denn die gesamten hinteren Neun über ist er vergeblich auf der Suche nach noch einem roten Eintrag und da sich parallel dazu auf der 15 und der 16 noch zwei Fehler einschleichen, steht er sogar nur mit der 78 (+6) wieder beim Recording, womit er sogar bis auf Rang 58 abrutscht.

Erstmals in dieser Woche stellt sich dann am Sonntag ein etwas besserer Rhyhtmus ein, denn die ersten Löcher übersteht er diesmal ohne grobe Schwierigkeiten und da sich am Par 5 der 7 und dem Par 3 der 8 die ersten Birdie ausgehen, biegt er immerhin bei 2 unter Par auf die letzten neun Bahnen ab. Auf der 10 baut er sein Score dann noch weiter aus, ehe ihn ausgerechnet ein Bogey am Par 5 der 11 aus dem Tritt bringt, was sich in noch zwei weiteren Bogeys niederschlägt. Immerhin beendet er die Runde mit zwei Birdies und notiert so zum Abschluss zumindest eine versöhnliche 70 (-2), womit er im Klassement als 56. jedoch nicht mehr recht vom Fleck kommt.

Leaderboard Costa Navarino Legends