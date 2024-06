Makellos ins Spitzenfeld

Sepp Straka packt am Moving Day beim Memorial Tournament eine fehlerlose 68 (-4) aus, spielt sich damit beim Signature Event der PGA Tour bis ins Spitzenfeld nach vor und hat beim 20 Millionen Turnier in Muirfield Village womöglich sogar noch Außenseiterchancen auf den Sieg.

Sepp Straka hatte am Freitag im zähen Wind von Ohio absolut alles im Griff und marschierte mit einer 70 (-2) sogar bis an die Top 10 heran, womit er aus ausgezeichneter Position ins Wochenende startet. Auf den megaschnellen Grüns – bereits am Freitag wurde eine 15 am Stimpmeter gemessen – wird es am Moving Day vor allem auf die Eisen ankommen, denn trifft man die falschen Stellen auf den Grüns, kann es rasch richtig ungemütlich werden.

Gleich zu Beginn zeigt sich Sepp dann aber hochkonzentriert und hat auch den Putter sofort perfekt auf Temperatur, denn aus gut vier Metern findet der Birdieversuch sein Ziel, was den 31-jährigen prompt in den roten Bereich und unter die besten 10 abtauchen lässt. Auch auf den Löchern danach hat er alles im Griff, wenngleich er auf der 2 etwas Gefühl im Kurzspiel beweisen muss um das Par notieren zu können. Nachdem er sich mit einem messerscharfen Pitch nur noch Zentimeter übrig lässt, schlägt er schließlich am ersten Par 5 dann ein weiteres Mal zu und drückt sein Tagesergebnis so auf 2 unter Par.

Straka scrambled sich sehenswert zu Pars

Erst danach wird es erstmals am Samstag richtig stressig, sowohl am Par 5 der 7, als auch am Par 3 der 8 kratzt er aber aus dem zähen Rough rund ums Grün noch weitere Pars auf die Scorecard. Richtig beruhigen kann er den Puls auch danach noch nicht, da er die Annäherung neben dem 9. Grün einbunkert, doch wieder beweist Österreichs Nummer 1 viel Gefühl und biegt so mit weiterhin blütenweißer West auf die Backnine ab. Nachdem er auch auf den ersten Löchern der zweiten Neun nichts anbrennen lässt, ergibt sich schließlich auf der 13 die nächste richtig gute Birdiechance, die er aus drei Metern jedoch knapp am Loch vorbeischiebt.

Eine Bahn später macht er seine Sache dann aus fünf Metern aber deutlich besser, denn das kleine Break von links nach rechts berechnet er perfekt und holt sich so sein drittes Birdie des Tages ab. Auf den Geschmack gekommen pitcht er am darauffolgenden Par 5 bis auf zwei Meter zum Loch und schnürt so sehenswert sogar den roten Doppelpack, der ihn mittlerweile bereits die Top 3 knacken lässt. Souverän schaukelt er den makellosen Auftritt dann über die Distanz, unterschreibt so die starke 68 (-4) und hat damit als etwa 3. wohl sogar noch Außenseiterchancen auf den Sieg.

