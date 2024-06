Alles im Griff

Sepp Straka hat beim Memorial Tournament an einem windigen Freitag in Muirfield Village alles im Griff und startet beim Signature Event der PGA Tour nach einer 70 (-2) sogar rund um die Top 10 ins Wochenende.

Sepp Straka legte beim Memorial Tournament mit einer 72 (Par) einen durchwegs stabilen Start hin, wenngleich er bei der Auftaktrunde zwischenzeitlich sogar schon bei 2 unter Par lag. Auf dem zähen Gelände in Ohio hat Österreichs Nummer 1 doch auch so die Spitzenplätze noch klar in Reichweite und peilt nun am Freitag mit etwas früherer Startzeit die erste rote Runde beim Signature Event der PGA Tour an.

Nachdem der Drive auf der 1 dann zu weit nach links zieht, er in Folge das Grün nicht erreicht und der Fünfmeterputt zum Par nicht fallen will, beginnt die 2. Runde mit einem Bogey alles andere als nach Maß. Auch auf der 2 kommt nach zu kurzem Approach wieder Stress auf, nach Chip und Putt geht sich jedoch schließlich das erste Par noch aus. Nach dem ersten stressfreien Loch, zündet er am Par 3 der 4 ein richtig starkes Eisen und stellt aus zwei Metern den Ausgleich zurück auf Even Par her.

Starker Auftritt im Wind

Zwar lässt die erste lange Bahn dann kein weiteres Birdie springen, am zweiten Par 5 legt er dann aber trotz eingebunkerter Attacke den Ball bis auf einen knappen Meter zur Fahne und drückt in Folge sein Tagesergebnis erstmals unter Par. Auch danach zeigt er richtig starkes Golf, hat jedoch etwas Schwierigkeiten die Grüns richtig zu entschlüsseln und lässt durchaus machbare weitere Birdiechancen ungenützt verstreichen.

Am Par 5 der 11 legt er das Wedge dann aber bis auf einen Meter zur Fahne und holt sich schließlich souverän ein mittlerweile hochverdientes drittes Birdie ab. Das bärenstarke Spiel zieht er bei den diffizilen Windverhältnissen auch im Finish weiter sehenswert durch, allein der Putter verhindert am Freitag auf den mittlerweile pfeilschnellen Grüns eine richtig tiefe Runde, wie etwa ein verschobener Birdieputt am letzten Par 5 aus einem guten Meter unangenehm beweist.

Nach einem starken Parsave auf der 17, lässt er sich selbst von einem versandeten Drive am Schlussloch nicht aus dem Konzept bringen und beendet die Runde schließlich mit einer 70 (-2). Angesichts des zähen Winds und der schwierigen Grüns – auf dem Stimpmeter wurde bereits eine 15 ausgespuckt und der Wind machte das Kurzgemähte mit Fortdauer des Freitags noch schneller – klettert er damit doch spürbar nach vor und wird das Wochenende rund um die Top 10 in Angriff nehmen.

