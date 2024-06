Scandinavian Nix

Lukas Nemecz und Christine Wolf können sich am zweiten Spieltag zwar steigern, dennoch ist für beide beim Scandinavian Mixed in diesem Jahr nix zu holen.

Chrissie Wolf und Lukas Nemecz fanden zum Auftakt des Scandinavian Mixed überhaupt keinen Rhythmus und starteten nur mit der 75 (+3) bzw. der 76 (+4) ins Turnier. Damit ist der Weg beim von DP World Tour und Ladies European Tour kosanktionierten Event bereits richtig weit, womit beim 2 Millionen Turnier am Freitag nur knallrote Runden wirklich noch weiterhelfen.

Chrissie Wolf beginnt dann mit der ersten Startzeit der Nachmittagsgruppen mit einem Par zwar sehr solide, verpasst nach suboptimalem Wedge am anfänglichen Par 5 der 10 jedoch das erhoffte schnelle Birdie. Nur Minuten nach der Tirolerin beginnt auch Lukas Nemecz seine zweite Runde und macht seine Sache deutlich besser, denn nachdem er am Vortag vergeblich auf der Suche nach einem roten Eintrag war, gelingt diesmal gleich auf der 10 das erste Birdie.

Nemecz verspielt starken Start

Auf den Geschmack gekommen heizt der Steirer auch den Putter an und holt sich aus fünf Metern auf der 11 direkt den nächsten Schlaggewinn ab. Da sich danach jedoch am zweiten Par 5 der Birdiehattrick nicht ausgeht und er nach Wasserball auf der 13 sogar auch das erste Bogey einstecken muss, bremst er sich doch recht heftig wieder ein. Chrissie Wolf erwischt es nach anfänglichen Pars im unangenehmen skandinavischen Regen schließlich am Par 3 der 14 nach verpasstem Sand Save mit dem ersten Bogey.

Bei aufklarenden Bedingungen verzieht Lukas dann auf der 15 den Abschlag, kann sich in Folge nicht mehr zum Par scramblen und verspielt mit dem zweiten Bogey endgültig den starken Start wieder komplett. Immerhin knallt er am Par 3 der 17 den Tee Shot bis auf einen guten halben Meter zur Fahne und setzt so einen ansehnlichen Konter. Chrissie hingegen schlittert direkt nach dem Turn auf der 1 nach verschobenem Parputt aus einem Meter in den nächsten Fehler, womit der Zug Richtung Wochenende trotz eines darauffolgenden Par 3 Birdies wohl endgültig abgefahren sein dürfte.

Freie Wochenenden nicht mehr zu verhindern

Lukas verwaltet das leicht gerötete Zwischenergebnis zwar recht souverän, verabsäumt es jedoch weiter nachzulegen, womit dem 34-jährigen langsam aber sicher die Löcher ausgehen. Christine Wolf rutscht nach verpasstem Up & Down auf der 5 zwar wieder auf 2 über Par zurück, holt sich nach gelungener Attacke am Par 5 danach auch ein weiteres Birdie ab. Am gleichen Loch legt auch Nemecz den Ball gekonnt am Kurzgemähten ab und drückt so sein Score wieder auf 2 unter Par.

Chrissie lässt zwar auf den letzten Bahnen dann nichts mehr anbrennen, die 73 (+1) reicht am Ende jedoch deutlich nicht um auch am Wochenende noch mitmischen zu können. Kurz danach unterschreibt dann Lukas nach starker Annäherung auf der 9 sogar die durchaus sehenswerte 69 (-3), was aufgrund der verpatzten Auftaktrunde jedoch ebenfalls ein freies Wochenende bedeutet.

Local Hero Sebastian Söderberg (SWE) startet nach der 66 (-6) und bei gesamt 15 unter Par als Leader in den Moving Day.

