Stabiler Start

Sepp Straka legt beim Memorial Tournament mit einer 72 (Par) einen grundsoliden Auftakt hin und hat beim Elevated Event der PGA Tour im Muirfield Village ein Topergebnis noch klar in Reichweite.

Nach einer wohlverdienten Pause startet Sepp Straka frisch ausgeruht in sein bereits siebtes Singature Event in dieser Saison. Jack Nicklaus‘ Meisterstück in Ohio verspricht auch einen perfekten Test für die anstehenden US Open in der kommenden Woche, denn das Par 72 Terrain zählt zu den anspruchsvollsten Wiesen des gesamten Tourkalenders. Darüber hinaus wird Tradition in Muirfield Village richtig groß geschrieben, gastiert die Tour doch zum bereits 49. Mal in Dublin.

Sepp benötigte durchaus auch einige Jahre um für den zähen Kurs das richtige Rezept zu finden, was sozusagen auch Jahr für Jahr besser gelang. Nach einigen freien Wochenenden, steigerte sich die Nummer 21 der Welt vergangene Saison erheblich und spielte sogar im erweiterten Kreis der Titelanwärter mit. Mit einem durchwachsenen Wochenende konnte er dann zwar mit der Spitze nicht mehr Schritt halten, ein 16. Platz konnte sich am Ende aber durchaus sehen lassen.

Straka findet souverän ins Turnier

Ganz sicher findet dann heuer der erste Drive das Fairway und die Annäherung das Grün, was nach einem Zweiputt in einem souveränen anfänglichen Par mündet. Nach verzogenem Drive wird es jedoch schon auf der 2 erstmals richtig stressig, dank eines starken Pitches über den Grünbunker kratzt der 31-jährige aber noch das Par auf die Scorecard. In Folge agiert er von Tee bis Grün wieder sehr solide, bringt jedoch die Approaches vorerst noch nicht zwingend genug zu den Fahnen um sich wirklich gute Birdiemöglichkeiten auflegen zu können.

Am Par 5 der 5 legt er dann aber das Wedge bis auf drei Meter zur Fahne und lässt sich die Chance auf den ersten roten Eintrag so nicht mehr vom Putter nehmen. Das bringt den Österreichs Nummer 1 sichtlich auf den Geschmack, denn auf der 6 knallt er gleich den nächsten Approach auf drei Meter zur Fahne und schnürt souverän den Birdie-Doppelpack. Ausgerechnet am Par 5 danach bremst er sich dann jedoch selbst aus, da es sich ein misslungener Chip im Grünbunker gemütlich macht, von wo aus sich das Par am Ende nicht mehr ausgeht.

Top 10 in Reichweite

Aus der Ruhe lässt er sich davon zwar nicht bringen, kann jedoch auch keinen keine passende Antwort geben. Auf der 14 bremst sich das Eisen dann nur im Rough hinter dem Grün ein und da er danach den Parputt nicht im Loch unterbringt, muss er sogar den Ausgleich zurück auf Even Par einstecken. Zwar legt er danach am letzten Par 5 das Wedge stark zur Fahne, allerdings streikt der Putter etwas und verweigert aus zwei Metern die Birdiemitarbeit.

Das Gesehene wiederholt sich dann auf der 17 ein weiteres Mal, denn erneut verpasst er es aus zwei Metern sich das Minus wieder zurückzuholen. Schlussendlich marschiert er mit der 72 (Par) zurück ins Clubhaus und legt so einen grundsoliden Auftakt hin, der ihn auch klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen hält. Adam Hadwin (CAN) erwischt einen richtig guten Start und setzt mit einer 66 (-6) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard The Memorial Tournament

>> SKY überträgt Live und in HD vom Memorial Tournament.