Auf verlorenem Posten

Christine Wolf und Lukas Nemecz finden zum Auftakt des Scandinavian Mixed keinen Rhyhtmus und stehen beim von DP World Tour und Ladies European Tour kosanktionierten Turnier im Vasatorps Golfklubb mit einer 75 (+3) bzw. 76 (+4) auf verlorenem Posten.

Das Scandinavian Mixed wird zwar erst zum vierten Mal ausgetragen, ist mittlerweile aber dennoch bereits eine recht liebgewordene Tradition, denn bei keinem anderen Turnier spielen Herren und Damen in der selben Wertung, wobei die Ladies lediglich von etwas weiter vorne abschlagen. Vergangene Saison war Österreich überhaupt gleich mit einem Quartett vertreten, heuer ist rot-weiß-rot jedoch „nur“ mit halber Mannschaft in Person von Christine Wolf und Lukas Nemecz vertreten.

Wolf hat auch durchwegs gute Erinnerungen, führte sie bei der Premiere 2021 das Feld kurzzeitig sogar an. Zwar wird heuer an anderer Wirkungsstätte gespielt, den Vasatorps Golfklubb kennt sie aber dennoch bereits, da sie zu Anfängen ihrer Profikarriere dort bereits einmal Station machte. Unvergessen war auch der Auftritt von Linn Grant 2022, als die Schwedin sensationell gewann und somit bis dato der einzige weibliche Champion eines DP World Tour Turnier ist.

Von Beginn an Probleme

Zum Auftakt sind gleich beide heimischen Akteure mit früher Startzeit unterwegs, wobei Chrissie mit anfänglichen Pars durchaus souverän ins Event findet, während sich Lukas gleich auf der 1 nach verpasstem Up & Down ein anfängliches Bogey eintritt. Beide verpassen dann am ersten Par 5 das erhoffte Birdie und da sich die Tirolerin am darauffolgenden Par 3 nach verzogenem Tee Shot nicht mehr zum Par scramblen kann, leuchtet auch bei ihr recht früh erstmals ein Plus vor dem Score auf.

Das kostet Österreichs Golf-Olympionikin auch sichtlich den Rhythmus, denn danach zieht der Abschlag deutlich zu weit nach links ins Wasser, was sich sogar in einer Doublette niederschlägt. Immerhin geht sich direkt danach mit Pitch und Putt auch das erste Erfolgserlebnis aus. Richtige Initialzündung stellt dies jedoch nicht dar, denn nach weiteren Pars, erreicht sie kurz vor dem Turn aus dem Rough das Grün nicht und rutscht so wieder auf 3 über Par zurück.

Lukas Nemecz spult in der Zwischenzeit Par um Par ab, findet so weiterhin noch kein Birdie und schlittert nach deutlich überschlagenem Grün auf der 9 sogar in ein Doppelbogey, was auch ihn nur bei +3 auf die Backnine abbiegen lässt. Die Probleme reißen auch bei Chrissie nicht ab, da sie zu Beginn der zweiten Neun am Par 5 der 10 das Birdie verpasst und danach aufgrund eines weiteren verfehlten Grüns das Par nicht mehr kratzen kann.

Steinige Wege ins Wochenende

Immerhin grooved sich Chrissie mit Fortdauer etwas in den gesuchten Rhythmus ein, denn nach einem gefühlvollen Birdieutt am Par 3 der 14, geht sich nach starker Annäherung auch auf der 15 ein roter Eintrag aus. Bei Nemecz hingegen läuft es auch im Finish weiterhin so gar nicht rund, denn ein verschobener Parputt aus zwei Metern wirft ihn auf der 16 sogar auf bereits 4 über Par zurück.

Ausgerechnet am Schlussloch versandet dann bei Wolf der letzte Drive, was noch in einem abschließenden Bogey mündet und lediglich die 75 (+3) zulässt, womit der Weg ins Wochenende am Freitag vom 122. Platz aus bereits ziemlich steinig werden dürfte. Lukas Nemecz unterschreibt am Ende gar nur die 76 (+4) und hat damit als 126. einen noch weitere Reise zur erwarteten Cutmarke vor sich.

Sebastian Söderberg (SWE) knallt in der Heimat mit der 63 (-9) die beste Runde des Donnerstags hin.

Foto: LET

Leaderboard Scandinavian Mixed

