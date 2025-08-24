Jeden Tag besser

Markus Brier steigert sich bei den English Legends von Tag zu Tag und klettert am Sonntag mit einer 70 (-3) im Brocket Hall GC noch ein wenig weiter nach oben.

Markus Brier zeigte zuletzt in Schottland seine beste Leistung auf der heurigen Seniorentour und kommt nach dem Top 25-Ergebnis immerhin schon als 34. der Order of Merit zu den English Legends angeflogen. Roger Chapman lädt heuer nach Brocket Hall zum Kräftemessen über drei Spieltage. Colin Montgomerie, Ian Woosnam und Michael Campbell sind die Big Names am Start.

Zunächst findet der einzige Österreicher im Feld durchaus souverän mit Pars ins Geschäft, allerdings bremst er sich auf der 4 mit dem ersten Fehler selbst etwas aus und da er darauf keine Antwort weiß und auf der 7 noch ein Bogey einstecken muss, kommt er sogar nur bei 2 über Par zum Turn. Den zurechtgelegten Gameplan zieht er aber weiterhin konsequent durch und belohnt sich auf den Backnine schließlich auf der 15 auch mit einem Birdie. Mehr als die 74 (+1) und eine Mittelfeldplatzierung geht sich so zum Auftakt jedoch nicht aus.

Am Samstag läuft es für Österreichs ersten European Tour Champion der Geschichte dann bereits auf den Frontnine deutlich besser, denn statt zweier Bogeys wie am Vortag, findet er diesmal bei makellosem Spiel auf der 4 und dem Par 5 der 9 sogar zwei Birdies, was ihn bereits einige Ränge gutmachen lässt. Kaum auf den zweiten Neun angekommen, schleicht sich dann aber ausgerechnet am Par 5 der 10 das erste Bogey ein, dass er jedoch postwendend auch wieder egalisiert. Noch einmal muss er dann auf der 15 einen kleinen Rückschlag einstecken, nach abschließendem Par 5 Birdie auf der 18, geht sich aber die 71 (-2) aus, die ihn etwas am Leaderboard bis auf Rang 27 nach oben spült.

Den Schwung vom abschließenden Birdie am Samstag kann der einzige Österreicher im Feld jedoch nicht so wirklich in den Finaltag mitnehmen, denn nach anfänglichen Pars erwischt es ihn am Par 3 der 5 mit dem ersten Bogey. Den Faux-pas bessert er aber rasch schon auf der 7 wieder aus und da sich auch am Par 5 der 9 ein Birdie ausgeht, kommt er immerhin unter Par zur 10. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er mit einem roten Doppelpack das Tempo wieder anzieht. Nachdem er dann selbst auf einen Fehler danach sofort die richtige Antwort gibt, kann er sich am Sonntag mit der 70 (-3) noch einmal steigern und knackt damit als 20. auch noch die Top 20.

Steve Webster (ENG) triumphiert bei gesamt 12 unter Par.

