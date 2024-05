Nicht viel mitgenommen

Lukas Lipold hat bei den Alps de Roquetas de Mar ziemlich zu kämpfen und nimmt vom Alps Tour Event im CdG Playa Serena als 37. nicht wirklich viel mit.

Nach seinem ersten Profititel in Maria Lankowitz möchte Max Steinlechner den Erfolgslauf auf der Alps Tour fortsetzen. Als 9. im aktuellen Alps Tour Ranking könnte der Tiroler mit einer starken Saison auf der Satellite Tour ein gute Kategorie für die Challenge Tour abstauben, was den Fokus vorerst auf die Alps Tour erklärt. Auch Lukas Lipold konzentriert sich heuer voll auf die Alps Tour und möchte den Start bei der neuen Alps Roquetas de Mar nutzen. Das Dreitagesturnier nahe Almeria erwartet jedoch ein starkes Feld, da es gemeinsam mit der Spanischen Pro Tour veranstaltet wird.

Den besseren Auftakt erwischt Lipold, der dank eines starken Mittelteils der Runde mit drei Birdies und sogar einem Eagle die 67 hereinbringt und bei 3 unter Par vom 7. Rang aus in den zweiten Tag starten wird. Max Steinlechner beginnt ebenfalls vielversprechend und erreicht den Turn in zwei unter Par. Danach will nichts mehr nach vorne gehen, was sich im letzten Drittel mit einem Triplebogey bitter rächt. Die 71(+1) brockt dem Tiroler somit einen Kampf um den Cut ein.

Nur Lipold im Finaltag

Am Donnerstag Nachmittag hat Lukas Lipold dann alle Hände voll zu tun, denn nach einem anfänglichen Bogey drückt er sein Score zwar mit zwei Birdies in den roten Bereich, kommt nach weiterem Fehler aber nur bei Level Par zum Turn. Dort schleicht sich dann neben einem dritten Bogey sogar ein Doppelbogey ein, weshalb sich trotz abschließendem Birdie nur eine 72 (+2) ausgeht, die ihn aber zumindest als 26. souverän cutten lässt. Max Steinlechner ergeht es weniger gut, denn mit der zweiten 71 (+1) geht sich der Finaltag in Almeria nicht aus.

Am finalen Freitag hat Lukas dann von Beginn an etliche Probleme und tritt sich gleich von der 10 weg bis zur 14 zwei Bogeys und ein Doppelbogey ein. Zwar findet er in Folge etwas die Stabilität und nimmt auf der 16 auch ein Birdie mit, nach dem Turn schlittert er auf den letzten neun Löchern dann jedoch bei nur noch einem weiteren Erfolgserlebnis gleich in noch vier weitere Fehler und steht so am Ende sogar nur mit der 65 (+6) beim Recording, was nicht mehr als Rang 37 zulässt.

Brandon Kewalramani (USA) schnappt sich bei gesamt 10 unter Par den Sieg.

Leaderboard Alps de Roquetas de Mar