Bronze für Österreich

OLYMPIC YOUTH GAMES: Emma Spitz setzt in ihrer jungen Karriere einen weiteren Meilenstein und holt bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen die Bronzemedaille für Österreich.

Bei schwierigen Windbedingungen startete Emma Spitz mit zwei Schlägen Rückstand auf Grace Kim (AUS) und Alessia Nobilio (ITA) in den Finaltag und findet mit zwei schnellen Bogeys nur eher verhalten in die letzten Runde. Da aber alle Spieler bei den schwierigen Verhältnissen zu kämpfen haben, bleibt die Niederösterreicherin immer im Kampf um die Medaillen dabei und kann sich selbst ein weiteres Bogey auf der 9 erlauben.

Nach dem Turn findet sie dann sichtlich ihren Rhythmus und nimmt auf den Backnine bei einem weiteren Fehler auch zwei Birdies mit, was sie mit der 72 (+2) und bei gesamt 4 über Par gemeinsam mit Alessia Nobilio und Yuka Saso (PHI) – sie notierte eine richtig starke 69 (-1) – ins Stechen um Silber und Bronze einziehen lässt. Grace Kim ist bei gesamt 1 über Par die Goldmedaille nicht mehr zu nehmen.

Am ersten Extraloch schnappt sich die Italienerin dann mit einem Birdie den 2. Rang und somit Silber, Emma setzt sich mit einem Par aber gegen Saso mit einem Bogey durch und fährt so als erste Österreicherin bei den Jugend-Sommerspielen eine Medaille im Golf ein. Nach dem sensationellen Triumph bei den British Girls Amateur ist die olympische Bronzemedaille nun ein weiterer Meilenstein in der fantastischen Amateur-Karriere von Österreichs heißester Zukunftsaktie im Damengolf.

“Ich freue mich wirklich riesig, auch wenn ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass es noch eine bessere Medaille wird. Mein Spiel war diese Woche leider nicht ganz so gut, wie ich es das ganze Jahr hatte, und ich hab mir am Platz ein bisschen schwer getan. Dass es trotzdem für eine Medaille gereicht hat, zeigt mir, dass die Arbeit die wir machen wirklich gut ist“, kommentiert Spitz ihren Erfolg. „Es ist das perfekte Ende meiner U-18 Karriere! Nächstes Jahr kann es so weiter gehen.“

Foto: GEPA Pictures/ÖOC

