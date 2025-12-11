Niklas Regner mit starken Auftaktrunden in Riyadh

Niklas Regner startet bei den Saudi Open mit einer 68 (-4) und einer 69 (-3) ins Turnier und verschafft sich so beim Saisonfinale der Asian Tour vor der 3. Runde im Dirab G & CC eine hervorragende Ausgangslage.

Niklas Regner ergattert nach dem Aufstieg von der Asian Development Tour noch einen Startplatz beim Season Finale der Asian Tour in Riyadh und hat so noch die Möglichkeit sich beim 1 Millonen Dollar Event einen sehenswerten Weihnachtsbonus zu sichern. Dazu wird er jedoch in Saudi Arabien eine bessere Woche erwischen müssen als vor kurzem beim letzten Turnier der Development Tour, wo er nur unweit des Dirab G & CC den Cut verpasste.

Bei perfekten Bedingungen lässt sich auch Regner nicht lumpen und eröffnet an der 10 stilgerecht mit Birdie. Vor allem ist der Putter von Beginn an brandheiß und benötigt nur 5 Putts auf den ersten vier Löchern. Auch wenn er sich einige Male nach verfehlten Grüns retten muss, erreicht der Liezener den Turn in drei unter Par. Das einzige Bogey kostet ihn ein Dreiputt nach 12 gespielten Löchern. Danach gibt er noch einmal Gas und pusht sich mit zwei späten Birdies zum 68er-Auftakt. 4 unter Par reicht dennoch nicht ganz für die Top 10, gibt ihm allerdings alle Möglichkeiten für die weiteren Tage.

Perfekter Start in den Donnerstag

Am Donnerstag muss der einzige Österreicher im Feld seinen brandheißen Putter dann in der Anfangsphase fast schon mit Teflon beschichten um nicht am Grün kleben zu bleiben, denn vier anfängliche Birdies lassen Niklas in Windeseile sogar bis in an die Spitze marschieren. Wie aus dem Nichts schleicht sich dann jedoch am Par 5 der 6 nach Problemen im langen Spiel auch der erste Fehler ein, der das Momentum etwas versiegen lässt, wie auch ein weiteres Bogey nach Ungenauigkeiten noch vor dem Turn auf der 9 etwas unangenehm untermauert.

Auf den hinteren Neun stabilisiert er sein Spiel dann aber wieder und findet schließlich auf der 15 auch das nächste Birdie, dass ihn weiterhin im absoluten Spitzenfeld hält. Mit weiterem Erfolgserlebnis auf der 17 spielt er sich dann kurzzeitig sogar wieder bis in die geteilte Führung, muss am Par 5 Schlussloch nach verfehltem Grün aber noch einmal einen kleinen Rückschlag einstecken. Mit der 69 (-3) packt der Steirer aber eine weitere gute Runde aus und cuttet als 19. voll in Schlagdistanz zu den Top 10 in den Moving Day.

“Heute wars mal richtig früh mit der Startzeit. Ich hab im Dunkeln aufgewärmt und auch die ersten beiden Löcher wars noch nicht wirklich hell. Dann einen richtig guten Start erwischt mit den vier Birdies und das obwohl ich heute nicht wirklich das Feeling gehabt hab. Danach wars ein Auf und Ab. Auf der 18 dann noch einen super Abschlag erwischt, aber das 4er Eisen danach war ein Steckschuss in einer Palme, da hab ich dann noch das Bogey kassiert. Aber ich bin sehr zufrieden mit den ersten beiden Tagen. Ist eine gute Ausgangslage vor den letzten Runden”, beschreibt er nach der Runde auch die Probleme auf der 18.

Jack Thompson (AUS) startet nach zwei 65er (-7) Runden bei gesamt 14 unter Par als Führender in den Freitag.

Leaderboard Saudi Open