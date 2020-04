How to Corona-Golf

Wir können es alle kaum mehr erwarten ab 1. Mai endlich wieder eine Runde am Golfplatz zu drehen. Allerdings wird Golf dank Covid-19 und dem vorgeschriebenen “Social Distancing” wohl deutlich anders aussehen, als wir es bisher gewohnt waren. Wie die Umsetzungen genau aussehen dürften und was der ÖGV mit dem Ministerium hinter den Kulissen vorbereitet, hat sich Golf-Live im Detail angesehen.

Anders als der Österreichische Tennisverband, der sichtlich im Hinblick zur Öffnung der Plätze beim Ministerium ein immenses Lobbying betrieben hat – Vizekanzler Werner Kogler verlas bei der Pressekonferenz sogar einige Auszüge der sogenannten “10 Gebote”, die ihm Ex-Tennisprofi Alexander Antonitsch zukommen ließ – hielt und hält sich der ÖGV doch deutlich bedeckter.

„Es ist sowohl die entsprechende Verordnung des Bundesministerium Sport / Bundesministerium Gesundheit (Ausnahmeregelungen für div. Sportanlagen zum bestehenden Betretungsverbot) abzuwarten und erst in konkreter Kenntnis dieser Verordnung, können alle weiteren Abstimmungen zwischen Verband und Bundesministerium erledigt, bestätigt und veröffentlicht werden,“ erläutert der ÖGV auf Golf.at, warum es noch keine konkreten Guidelines für unser Golf nach dem 1. Mai gibt.

Wie Golf-Live.at von Clubmanagern erfahren hat, gab es bereits in den letzten Tagen zahlreiche Abstimmungsgespräche mit ÖGV-Generalsekretär Robert Fiegl. Nun arbeitet der Golfverband fieberhaft an der Ausformulierung der Golf-Richtlinien für Clubs und Golfspieler um ein gesundheitlich unbedenkliches Golfspiel unter Wahrung des “Social Distancing” umzusetzen.

Das Regierungsmotto “So wenig Einschränkung wie nötig, so viel Freiheit wie möglich”, soll nun auf den Golfsport umgelegt werden. Golf-Live.at versucht eine erste Abschätzung dessen, was die bereits ungeduldigen Golfer wohl wirklich ab 1. Mai erwarten wird.

Fahnen und Rechen sind tabu

Die größten “Problemfelder” auf den 18 Bahnen stellen definitiv Gegenstände dar, die viele Spieler im Laufe des Tages berühren und somit kontaminieren könnten. Im Detail handelt es sich hierbei klarerweise um die Fahnenstangen sowie die Rechen bei den Bunkern. Klar ist, dass man beides so schnell nicht wieder in Händen halten wird. Auch das Argument, dass diese ohnehin eigentlich nur mit Handschuhen angefasst werden, kann man nicht gelten lassen, denn auch mit einem Handschuh können Gegenstände kontaminiert werden.

Die Rechen werden komplett aus dem Blickfeld verschwinden, was auch bedeutet, dass die Bunker nicht mehr glattgezogen werden können. Somit ist wie man von den Clubs hört die wahrscheinlichste Variante, dass Bunker komplett aus dem Spiel genommen werden und es statt eines Sandschlags einen Free Drop außerhalb geben dürfte.

Cobblestone als Vorbild

Ein viel wichtigerer Aspekt scheint aber wohl das Spiel auf den Grüns zu werden. Von einer Notlösung mit abgedeckten Löchern – der Ball soll dabei als eingelocht gelten, wenn man die Abdeckung trifft – wendet man sich auf jeden Fall mit absolutem Grausen ab, auch weil man weiß, dass dann wohl die Mitglieder rebellieren würden. Wie es trotz Covid-19 auf den Grüns funktionieren kann, macht der Cobblestone GC im Großraum Atlanta vor.

Anders als in Europa hat man in den USA die Plätze mit nur sehr vereinzelten Ausnahmen durchgehend offen gehalten und da der Cobblestone GC vor allem ältere Semester als Mitglieder zählt, wurde man beim Club regelrecht innovativ um die vulnerabelste aller Zielgruppen bestmöglich zu schützen. So hat man dort etwa kurzerhand die Golf Cups verkehrt installiert um nicht beim Ball herausnehmen die Fahnen bedienen zu müssen.

Innovation auf den Grüns

Ähnliches scheint auch in Österreich angedacht zu sein, denn derzeit kursieren Gedanken, dass man mit Einlagen aus Plastik-, Schaumstoff oder Styrolux-Scheiben die Löcher soweit abdecken könnte, dass zwar der Ball noch eindeutig eingelocht werden kann, zum Herausnehmen die Fahne aber stecken bleiben sollte. Eine andere Möglichkeit wäre der sogenannte “Golf Ball E-Z Lyft” aus den USA, den bereits einige heimische Clubs bestellt haben und der die eleganteste „kontaktlose“ Variante darstellt.

Der patentierte E-Z-Lyft wird einfach auf die vorhandene Fahne montiert und nach dem Einlochen mit dem Putter bedient. Einfach und genial. Kein Spieler müsste hierbei die Fahne berühren, das Golfspiel wäre absolut unverfälscht und als Zugabe könnte das Gerät auch nach der Corona-Pandemie installiert bleiben. Bei Kosten von gerade mal knapp 500 US-Dollar für 18-Löcher scheint sich diese Investition auf jeden Fall auszuzahlen. Das europäische Pendant dazu hat Golfkontor entwickelt und wird auch als europäisches Produkt somit in Kürze verfügbar sein.

Flighteinteilung und Carts

Ein weiterer Punkt, der mit Sicherheit aus dem Cobblestone GC übernommen werden wird, ist das Abdecken und Stilllegen der Ball-Washer. Denn wie bei den Fahnen und den Rechen ist auch dies ein deutlicher Gefahrenherd, da viele Spieler beim Bällewaschen das Gerät kontaminieren könnten. Punkto Carts scheint es eine Lösung dahingehend zu geben, dass nur eine Person oder eine zweite im Haushalt lebende mitfahren darf und dass es vorab zu desinfiszieren ist.

Wie die Flighteinteilung genau aussehen wird, ist noch ein Punkt an dem sich durchaus die Geister scheiden, denn der Vorschlag von maximal 2 Personen pro Flight wird von den Clubs klarerweise nicht gerade freudig zur Kenntnis genommen. Einige Clubs äußern sich optimistisch, dass der ÖGV Viererflights in 10 Minuten-Abständen durchbekommt. Denn wie beim Öffnen der Baumärkte darf auch bei den Golfplätzen mit einem wahren Ansturm gerechnet werden, weshalb bei Gruppen von gerade mal zwei Spielern die Clubs um etliche Gäste umfallen würden.

Desinfiszierte Rangebälle & wenige Turniere

Ein wesentlicher Punkt für so ziemlich alle Spieler ist die Möglichkeit sich auf der Range einzuschlagen. Genau hier lauern mit z.B. dem Ballautomaten aber einige schwierig zu bewältigende Probleme. Es wird, wie man aus gut informierten Kreisen entnehmen konnte, aber eine Lösung mit desinfizierten Bällen angedacht.

Worauf sich Mitglieder und Gäste auf jeden Fall werden einstellen müssen ist ein sehr ausgedünnter Turnierkalender, denn bereits jetzt haben viele Sponsoren klar gemacht, dass sie für heuer die Reißleine ziehen werden, da es nix wird mit rauschenden Festen der lokalen Brauereien oder Banken samt opulenten Siegerehrungen. Die Gastronomie darf zwar auch in den Golfclubs noch nicht vor Mitte Mai wieder in Betrieb gehen, die Clubs haben jedoch die Möglichkeit abgepackte Snacks und Getränke etwa in Automaten anzubieten.

Einschränkungen wird es auch bei den Nassräumen geben, denn bis auf WC’s, die penibelst desinfiziert werden, sind alle anderen Einrichtungen geschlossen. Weder wird es die Möglichkeit zu duschen geben, noch kann man die Umkleidekabinen in Anspruch nehmen. Die Clubs bitten darum möglichst bereits in Golfkleidung anzureisen bzw. sich im Auto umzuziehen.

In den Clubsekretariaten wird Maskenpflicht herrschen und Plexiglasscheiben werden installiert werden. Das Bezahlen der Greenfees wird so uneingeschränkt möglich sein. Die Pro Shops werden ebenfalls geöffnet haben, da sie unter die Regelung der Shops unter 400 m² fallen, die bereits seit Mitte April wieder geöffnet haben dürfen.

Die Bestimmungen im Überblick

♦ Wohl 4er Flights möglich

♦ Carts nur alleine oder mit einer im Haushalt lebenden Person (muss vorab und danach desinfisziert werden)

♦ Kein Bunkerspiel (Free Drop außerhalb)

♦ Kein Bedienen der Fahne (Löcher werden etwas aufgefüllt, damit der Ball leichter entnommen werden kann ohne dabei die Fahne berühren zu müssen)

♦ Keine Ball-Washer

♦ Driving Range möglich (desinfizierte Rangebälle)

♦ Abgepackte Snacks und Getränke können bereitgestellt werden

♦ In Clubsekretariaten wird Maskenpflicht herrschen

♦ WC-Anlagen geöffnet

♦ Duschen und Umkleidekabinen bleiben geschlossen

♦ Pro Shops haben geöffnet

♦ Die Golf-Gastronomie bleibt bis 15. Mai noch geschlossen