Top 20 in China

Markus Brier startet bei den Reignwood Legends Championship mit einer 69 (-3) richtig stark und holt sich im Reignwood Pine Valley trotz einer darauffolgenden 73 (+1) und 74 (+2) noch ein Top 20 Ergebnis ab.

Markus Brier ist beim ersten Gastspiel der europäischen Legends Tour in China mit dabei. Gespielt wird über drei Runden im Reignwood Pines Valley Resort von Peking, 20 Jahre nachdem hier zuletzt die DP World Tour vorbeischaute. Nach souveränen ersten Löchern biegt „Maudi“ zum Auftakt bereits ab der 3 sehenswert auf die Birdiespur ab und krallt sich auf nur vier Löchern gleich drei rote Einträge. In Folge schleichen sich auf der 7 und der 9 zwar auch die ersten Fehler ein, dank eines dazwischengequetschten Par 5 Birdies, kommt er aber bei 2 unter Par auf den Backnine an.

Vorerst hat er jedoch ein wenig Schwierigkeiten auf den hinteren Neun richtig ins Rollen zu kommen, denn auf einen weiteren Fehler auf der 11 hat er vorerst keine Antwort parat. Erst im Finish läuft der Birdiemotor des 56-jährigen dann noch einmal heiß, wie ein roter Doppelpack am Par 5 der 16 und dem Par 3 der 17 untermauert. Mit der 69 (-3) legt Markus schließlich eine durchaus ansehnliche Auftaktrunde hin und bringt sich auch für ein etwaiges Topergebnis gut in Position.

Schwarzes Wochenende

Gleich das Par 5 der 2 lässt am Samstag ein anfängliches Birdie springen, womit der einzige Österreicher im Feld nach Maß in den Tag findet. Auch danach hat er soweit alles im Griff, kann zwar auf den verbleibenden Löchern der Frontnine nicht weiter nachlegen, muss jedoch auch lange keinen Fehler einstecken. Erst kurz vor dem Turn geht dann auf der 9 so ziemlich alles daneben, was sogar im Doppelbogey mündet. Zwar kämpft er sich mit einem roten Doppelpack auf der 11 und dem Par 3 danach wieder zurück, auf ein darauffolgendes Par 5 Bogey hat er aber keine Antwort mehr und da es sich am Schlussloch noch ein Bogey gemütlich macht, geht sich sogar nur die 73 (+1) aus, die ihm ein paar Ränge kostet.

Die letzte Umrundung lässt sich für Markus Brier nicht wirklich wie erhofft an, denn zunächst verpasst er am Par 5 der 2 das schnelle Birdie und tritt sich danach am Par 3 sogar einen ersten Schlagverlust ein. Zwar steuert er mit einem roten Doppelpack perfekt gegen, zwei weitere Fehler direkt danach lassen ihn jedoch nur im zarten Plusbereich auf die letzten neun Löcher abbiegen. So richtig ins Rollen kommt er am Finaltag jedoch auch dort nicht, denn nach zwei Birdies und drei Bogeys unterschreibt er schlussendlich lediglich eine 74 (+2), womit er die Spitzenränge nicht mehr attackieren kann. Immerhin geht sich in China als 19. aber noch ein Top 20 Ergebnis aus.

Mit einer 68er (-4) Finalrunde und bei gesamt 12 unter Par sichert sich Keith Horne (RSA) in Peking den Sieg.

Leaderboard Reignwood Legends Championship