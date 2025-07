Nur wenig mitgenommen

Matthias Schwab kommt bei den BMW International Open am Finaltag mit einer 72 (Par) nicht mehr vom Fleck und tritt die Weiterreise vom GC München Eichenried nach Kentucky so lediglich mit einem 61. Platz an.

Nach längerer Zeit notierte Matthias Schwab in München an den ersten Tagen mit Scores von 69 (-3) und 70 (-2) Schlägen zwei gute Runden und brachte sich damit auch in Schlagdistanz zu einem möglichen Topergebnis. Am Moving Day allerdings erwischte es ihn dann mit einem eiskalten Putter heftig, denn mit einer 74 (+2) war er am Leaderboard buchtstäblich im freien Fall unterwegs und rutschte bis auf Rang 59 zurück. Mit den Toprängen klar außer Reichweite geht es nun darum zumindest noch so viele Zähler wie möglich im Kampf um die Tourcard mitzunehmen.

Allerdings geht es am Sonntag zumindest zunächst sofort dort weiter wo er am Samstag aufgehört hat, denn nach verfehltem Fairway und Grün entpuppt sich gleich die 1 als etwas zu harte Nuss. Nach und nach kämpft sich Matthias aber in die Runde und kann aus einer starken Annäherung auf der 4 aus 1,5 Metern auch recht zeitnah erstmals Kapital schlagen. Zwar macht er mit Pars danach nicht vieles verkehrt, muss sich aber bis zum Par 5 der 9 gedulden, ehe sich nach starkem Wedge das zweite Birdie ausgeht, was ihn aber immerhin die letzten neun Löcher aus dem Minusbereich in Angriff nehmen lässt.

Schwarzes Finish

Nach leicht verzogenem Abschlag lässt zwar das nächste Par 5 kurz danach nichts springen, aus vier Metern holt er das verpasste Birdie aber direkt am Par 3 der 12 nach und kann so erstmals ein wenig Boden im Klassement gutmachen. So richtig durchstarten lässt dies den Schladming-Pro aber nicht, denn nach knapp verfehltem Grün tritt er sich auf der 14 auch den zweiten Schlagverlust ein. Immerhin stellt er gleich auf der 15 aus fünf Metern sein Tagesergebnis wider auf -2.

Noch einmal muss er dann im Finish mit einem Dreiputtbogey am Par 3 der 17 aber etwas Federn lassen und nimmt sich damit vor dem letzten Par 5 selbst das Momentum, denn nach verzogenem Drive muss er sogar nachladen und bringt so auch auf der 18 nur das Bogey auf der Scorecard unter. Schlussendlich geht sich mit dem schwarzen Abschluss nur die 72 (Par) aus, womit er am Leaderboard nicht mehr vom Fleck kommt. Mit einem 61. Platz tritt er die Weiterreise zum mit der PGA Tour kosanktionierten Event in Kentucky nur mit wenig Zählbarem an.

„Das Spiel war phasenweise in dieser Woche okay, aber es gilt jetzt sich weiter zu verbessern. Bei der ISCO Championship kommende Woche in Louisville geht es mir vorrangig darum einfach gut zu spielen. Was dann am Ende rausspringt wird man sehen“, so Matthias vor der Abreise nach Kentucky.

Aus deutschsprachiger Sicht hat vor allem Matti Schmid allen Grund zur Freude, denn der PGA Tour Spieler holt sich beim Abstecher in die Heimat gleich ein Topergebnis ab. Mit einer 66 (-6) lässt Daniel Brown (ENG) der Konkurrenz am Sonntag keine Chance mehr heranzukommen und schnappt sich bei gesamt 22 unter Par den Sieg.

Leaderboard BMW International Open

