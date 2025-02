Topergebnis in Pakistan

Niklas Regner präsentiert sich bei den ADT Rumanza Open Pakistan vier Tage lang enorm stabil und holt sich auf der Asian Development Tour mit Rang 8 sein erstes Topergebnis ab. Bernard Neumayer wird im Rumanza G & CC mit zähen letzten Runden nur 47.

Nach dem Einstieg mit einem 47. Platz auf der Asian Development Tour hat Niklas Regner sein Spiel bei einem Trainingscamp in den Emiraten nachgeschärft und hofft auf eine Steigerung bei der nächsten Chance. Diese bietet sich bei der Pakistan Open, wo auch Bernard Neumayer mit dabei sein wird.

Niklas Regner erwischt am Nachmittag von der 10 weg einen Superstart und ist bereits nach vier gespielten Löchern mit einem Birdie-Hattrick in Schlagdistanz zur Spitze. Der erste Schlagverlust am überlangen Par 4 der 14 stoppt jedoch den Vormarsch am Leaderboard ordentlich ein. Der Rest der Runde ist von Birdie-Bogey-Pingpong gekennzeichnet, der aber reicht um sich in den Top 10 zu halten. Der Liezener schreibt mit der 69 (-3) und dem geteilten 6. Platz an. Bernard Neumayer leistet sich in dem Feld von 120 Kontrahenten nur ein einziges Bogey, schleppt jedoch einen eiskalten Putter herum und kommt mit der 71 (-1) nicht über den 16. Platz zum Auftakt hinaus.

In den zweiten Spieltag stolpert Niklas mit zwei frühen Bogeys mehr schlecht als recht, allerdings lässt er am Par 5 der 5 dann sogar den Adler landen und gibt sich so selbst die benötigte Initialzündung. Mit zwei weiteren roten Einträgen drückt er sein Score dann klar in den roten Bereich, ehe er sich mit Bogeys selbst das Leben wieder schwer macht. Am Ende überwiegen die positiven Aspekte aber knapp, was ihn mit der 71 (-1) und als 6. weiterhin im Spitzenfeld mitmischen lässt. Bernard Neumayer hat deutlich härter zu kämpfen, denn nach fünf Bogeys und nur einem Birdie geht sich gerade mal die 76 (+4) aus. Immerhin ist der Cut dank der starken Auftaktrunde als 35. nicht in Gefahr.

In den Spitzenrängen festgesetzt

Auch am Moving Day zeigt sich Niklas weiterhin in Birdielaune, wenngleich er sich zwei rote Einträge auf den Par 5 Löchern der Frontnine mit Bogeys torpediert. Nach dem Turn hält der Liezener weitere Fehler dann aber fern, schnappt sich auch auf den langen Löchern der hinteren Neun die erhofften Birdies und bringt so die 70 (-2) ins Ziel, die ihn auch weiterhin als 7. in den Top 10 hält. Bernard Neumayer findet am Freitag überhaupt keinen Rhythmus und rasselt mit der 81 (+9) bis auf Rang 45 zurück.

Nach zwei anfänglichen Pars wird die Finalrunde bei Niklas Regner richtiggehend kunterbunt, denn noch auf den Frontnine leuchten zwar drei Birdies, jedoch auch zwei Bogeys auf, was ihn nur knapp unter Par auf die letzten neun Löcher abbiegen lässt. Dort geht es dann in ganz ähnlicher Tonart weiter, denn drei Fehler bei nur einem Bogey lassen ihn sogar in den Plusbereich abdriften. Erst ein starkes Intermezzo mit Birdie auf der 15 und einem Eagle am darauffolgenden Par 5 ermöglicht am Ende die 70 (-2), die Niklas einen sehenswerten 8. Platz einbringt. Bernard Neumayer hat auch am Samstag wieder zu kämpfen und wird nach der 79 (+7) nur 47.

„Das war unglaublich starkes Golf an allen vier Tagen. Wirklich sehr stabil. Heute war eigentlich sogar ein rabenschwarzer Tag, denn ich hab gleich auf den den ersten drei Löchern bis auf zwei Meter hingeschossen, aber nur auf der 3 das Birdie gemacht. Leider dann noch dazu drei Dreiputts aus rund sieben Metern eingebaut, was locker eigentlich zwei Birdies auch hätten sein können. Hinten raus hab ich mich dann fürs geduldige Spiel aber noch belohnen können. Vor allem im langen Spiel wars wirklich gut, das hat mal wieder gutgetan“, fasst Niklas die Woche und den Finaltag im Speziellen zusammen.

Lokalmatador Ahmad Baig (PAK) fährt bei gesamt 16 unter Par einen doch überlegenen Sieg ein.

