Makelloser Move

Lukas Nemecz macht bei den Magical Kenya Open mit einer makellosen 68 (-3) am Moving Day etliche Ränge gut. Bernd Wiesberger findet erst zu spät die Birdiespur und kommt im Muthaiga GC mit einer 71 (Par) nicht vom Fleck.

Nach der starken Auftaktrunde, wo sich Lukas Nemecz dank eines fantastischen Finishes mit der 67 (-4) sogar in die Top 10 spielte, verlief die zweite Runde ziemlich konträr. Anders als am Vortag machten sich am Freitag die Fehler vor allem im Finish breit, was ihn mit einer 74 (+3) deutlich abrutschen ließ. Dennoch scheint am Wochenende wohl noch einiges machbar zu sein, fehlen auf die Top 10 doch „nur“ fünf Schläge. Bernd Wiesberger machte es richtig spannend, stemmte nach Runden von 72 (+1) und 70 (-1) Schlägen aber „on the number“ noch den Cut und wird nun alles daran setzen das Feld von hinten aufzurollen.

Nach solidem Par auf der 1 findet Lukas schon am darauffolgenden Par 3 das erste Birdie und startet so nach Maß in den Samstag. Nachlegen kann er vorerst zwar nicht, denn gleich beide Par 5 Löcher der vorderen Neun verpuffen ungenützt, allerdings muss er auch keinen Fehler einstecken und hält sich so weiterhin im leicht geröteten Bereich. Auf der 8 kann er sich dann für das geduldige Spiel ein weiteres Mal belohnen und macht so erstmals auch richtig spürbar Ränge im Klassement gut.

Ganz souverän spult er danach Par um Par ab und bleibt auch auf den Backnine weiterhin komplett fehlerlos. Einziger Wermutstropfen an einer an sich mehr als stabilen dritten Runde ist die Tatsache, dass auch lange keine weiteren Birdies auf die Scorecard wandern wollen. Erst im Finish heizt er den Putter dann noch einmal an und tastet sich mit seinem dritten Birdie des Tages auf der 17 wieder an die Top 20 heran.

Am Par 5 Schlussloch geht sich dann zwar kein weiteres Erfolgserlebnis mehr aus, mit der fehlerlosen 68 (-3) kann er jedoch auf einen durchaus gelungenen Moving Day zurückblicken und hat so, eine starke Finalrunde vorausgesetzt, als derzeit 26. wohl auch noch Außenseiterchancen auf ein Topergebnis.

Wiesberger kommt nicht vom Fleck

Zwar kann Bernd Wiesberger nach einem recht frühen Birdie auf der 3 auf einen einigermaßen gelungenen Start in den Moving Day zurückblicken, allerdings torpediert er sich das Erfolgserlebnis prompt am darauffolgenden Par 5 mit dem ersten Bogey und kommt so nicht vom Fleck. Mit den langen Löchern hat er auch danach so seine liebe Mühe, denn die 7 hängt ihm sogar ein Doppelbogey um, was ihn endgültig zumindest vorerst im Leaderboard-Keller fest hält.

Erst nach dem Turn hat er dann wieder ein wenig Grund zu jubeln, da er auf der 10 schließlich erstmals am Samstag ein Par 5 gewinnbringend nützen kann. Lange währt die Freude jedoch nicht, denn schon auf der 12 rutscht er wieder auf +2 für den Tag zurück. Das Bild ändert sich auch danach vorerst nicht, denn die 15 hängt ihm einen weiteren Schlagverlust um, womit er sich immer tiefer hinten einzementiert.

Erst im Finish kommt der Birdiemotor des achtfachen European Tour Champions dann doch noch auf Touren, denn mit drei abschließenden roten Einträgen kämpft er sich immerhin noch auf Level Par zurück. Mit den späten Birdies holt er sich so zwar wohl ein gutes Gefühl für Sonntag, Vorstoß geht sich am Samstag mit der 71 (Par) aber als 56. kaum aus.

Marcel Schneider hat am Samstag durchaus einigen Grund zur Freude, denn nach einer 67 (-4) hat der Deutsche die absoluten Spitzenränge vor der Finalrunde schön vor sich aufgereiht. Jacques Kruyswijk (RSA) geht bei gesamt 14 unter Par als Leader in die letzte Runde.

Leaderboard Magical Kenya Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Magical Kenya Open.