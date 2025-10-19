Verdientes Topergebnis

Niklas Regner rutscht am Finaltag der ADT Players Championship zwar mit frühen Doppelbogeys unangenehm zurück, kämpft sich am Ende aber noch zur 72 (Par) und fährt damit im Luisita G & CC mit Rang 7 ein verdientes Topergebnis ein.

Nachdem Niklas Regner schon in der Vorwoche im Vietnam ein gelungenes Comeback nach der Verletzungspause feierte, läuft es aktuell auf den Philippinen für den Steirer sogar noch deutlich besser. Zum Auftakt notierte er sogar eine 66 (-6) und reihte sich damit in erster Verfolgerrolle ein. Am Freitag hatte er zwar ein wenig mit einem unterkühlten Putter zu kämpfen, mit der 70 (-2) blieb er dem Spitzenfeld aber erhalten und startet so als 4. und mit nur drei Schlägen auf das Führungsduo ins Wochenende.

Dank Birdies am Par 3 der 2 und der 3 findet Niklas hervorragend in den Tag und selbst ein darauffolgendes Bogey bessert er schon am Par 3 der 6 wieder aus. Danach wird es allerdings erstmals richtig ungemütlich, denn nach einem Doppelbogey auf der 7 benötigt er am Par 5 der 9 sogar noch ein Erfolgserlebnis um zumindest im zartrosa Bereich die Backnine in Angriff nehmen zu können. Schon auf der 10 rasselt er dann aber wieder zurück, ehe er sich auf beiden Par 5 Löchern der zweiten Neun wieder auf -2 für den Tag spielt. Die abwechslungsreiche Performance findet aber auch im Finish kein Ende, denn nach abschließendem Fehler geht sich nur die 71 (-1) aus, womit er sich aber immerhin nach wie vor sehenswert als 4. in den Spitzenplätzen hält.

Gänzlich anders als an den Tagen zuvor findet Niklas am finalen Sonntag im strömenden Regen dann von Beginn an keinen wirklich brauchbaren Rhythmus, wie auch zwei frühe Doppelbogeys auf der 1 und der 4 unangenehm untermauern. Erst ein Par 5 Birdie danach stabilisiert sein Spiel dann und da sich nach dem Turn auch auf der 10 und dem Par 5 der 12 rote Einträge ausgehen, bleibt er zumindest auch weiterhin in Schlagdistanz zu den Top 10. Am Schlussloch schnappt er sich dann sogar noch den Ausgleich, unterschreibt so die 72 (Par) und beendet das Turnier so schließlich als 7. unter den Spitzenplätzen.

Waris Manthorn (THA) setzt sich im Stechen gegen Sam Broadhurst – der Engländer verspielt am Schlussloch mit einem Doppelbogey den schon sicher geglaubten Sieg noch – durch und triumphiert schlussendlich bei gesamt 13 unter Par.

Leaderboard ADT Players Championship