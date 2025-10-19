Wichtiges Etappenziel

Emma Spitz will ihre bislang beste Saison der Karriere mit dem Aufstieg auf die LPGA Tour krönen und erreicht dabei mit dem souveränen Aufstieg in die Final Stage der Q-Series in Florida ein wichtiges Etappenziel.

Nach der grundsoliden Saison auf der Ladies European Tour will Emma Spitz nun den nächsten Schritt machen und kommende Saison auf der stärksten Damentour der Welt aufteen. Der Weg dorthin führt auch heuer für die Niederösterreicherin über die LPGA Q-Series, wo in Florida in dieser Woche das Qualifying für die Final Stage stattfindet. Traditionell wird in Venice auf zwei Kursen gespielt, wobei Emma zum Auftakt zunächst den Panther Course des Plantation Golf & Country Clubs zu bewältigen hatte.

Am Ende standen drei Birdies zwei Bogeys gegenüber, was in einer recht souveränen aber noch keinesfalls herausragenden Auftaktrunde mündete. Am Donnerstag schaltete die Schönbornerin dann am Bobcat Course ein paar Gänge höher, knallte eine fehlerlose 65 (-7) aufs Tableau und spielte sich damit sogar bis auf den hervorragenden 3. Rang nach vor. Viel wichtiger als die Platzierung ist jedoch die Tatsache, dass sie sich damit auch einen angenehmen Puffer auf die Aufstiegsmarke der Top 45 erspielte, womit der Kurs eindeutig stimmte.

Stressfrei in die Final Stage

Auf den Geschmack gekommen hat sie dann auch am Panther Course am Freitag soweit alles im Griff und setzt sich mit der 70 (-2) sogar in die erste Verfolgerrolle. Bei gleich acht Schlägen Puffer auf die wichtige Marke, kann sie somit durchwegs stressfrei an die letzte Umrundung am Bobcat Course herangehen. Der Puffer schmilzt dann auf den Frontnine auch etwas dahin, nachdem sie auf birdiesloser Platzhälfte gleich zwei Bogeys einstecken muss. Nach dem Turn fängt sie sich aber und stellt drei rote Einträge nur noch einem Fehler gegenüber, was schließlich in der 72 (Par) und bei gesamt 10 unter Par in einem starken 4. Platz mündet.

Damit steigt Emma auch absolut stressfrei in die Final Stage auf, die von 4. bis 8. Dezember in Alabama im Magnolia Golf Course von Mobile ausgetragen wird. Die Top 25 nach fünf Runden erhalten dort schließlich eine LPGA Tourcard. Übersteht man den Cut, der in Mobile erst nach vier Runden gezogen wird, darf man zumindest mit der Epson Tour planen.

Leaderboard Q-Series Qualifying Stage