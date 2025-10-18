Ende der Durststrecke?

Bernd Wiesberger bleibt der eingeschlagenen Linie bei der India Championship mit der 68 (-4) auch am Moving Day weiter treu und hat am Sonntag im Delhi GC gute Chancen auf sein erstes Topergebnis seit über 14 Monaten.

Nachdem Bernd Wiesberger letzte Woche beim Europafinale in Madrid mit einem zähen Finaltag noch das erste Top 10 Ergebnis seit über 14 Monaten knapp verpasste, legt sich der Südburgenländer in Indien nun die nächste Chance auf ein Spitzenresultat auf. Nach Runden von 71 (-1) und 67 (-5) Schlägen sind die besten 10 nur zwei Schläge weit entfernt, was am Wochenende noch locker aufzuholen wäre. Mit einem Topresultat würde er auch wohl endgültig den entscheidenden Schritt in Richtung Tourcard machen.

Bei generell guten Scores findet sich auch der Burgenländer von Beginn an bestens zurecht, wie gleich ein anfängliches Par 5 Birdie nach starkem Wedge auf der 1 untermauert. Auch danach hat er alles fest im Griff, stopft auf der 3 bereits den nächsten Birdieputt und schiebt sich so auch in Windeseile unter die Top 10. Der Anfangselan ebbt in Folge aber zusehends ab. Zwar vermeidet der achtfache European Tour Champion konsequent Fehler, büßt mit Pars jedoch Stück für Stück wieder Ränge ein.

Das Par 3 der 12 erweist sich dann aber auch am dritten Spieltag wieder als gewinnbringend, denn aus elf Metern gelingt eher unverhofft ein dritter Schlaggewinn, was sein Spiel sichtlich auch wieder anheizt, wie ein weiteres Birdie kurz danach am Par 5 nach erfolgreicher Attacke beweist. Im Finish kühlt der Putter dann aber ziemlich ab, denn sowohl am Par 3 der 16 als auch am abschließenden Par 5 lässt er dicke Chancen ungenützt verstreichen.

Doch auch mit der fehlerlosen 68 (-4) hält er mit den durchwegs ansehnlichen Scores am Samstag ganz gut Schritt und hat so am Sonntag auch dank der recht vielversprechenden Ausgangslage als 15. gute Chancen auf sein erstes Topergebnis seit nunmehr bereits 14 Monaten. Aus deutscher Sicht dürfen auch Freddy Schott, Jannik De Bruyn und Marcel Schneider noch von einem möglichen Spitzenresultat träumen. Keita Nakajima (JPN) startet bei gesamt 17 unter Par als der große Gejagte in die finale Umrundung.

Leaderboard India Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den India Championship.