Blackjack-Regeln – Lernen Sie, wie man online spielt

Bevor Sie mit Blackjack spielen online beginnen können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alles über das Spiel wissen, was es zu wissen gibt. Auch wenn Sie nur zum Spaß Blackjack spielen und kein echtes Geld darauf setzen wollen. Es gibt einige wichtige Dinge, die Sie über das Spiel wissen müssen, wie zum Beispiel die Blackjack-Regeln, die verschiedenen Varianten und wie man es online spielt. Wir sorgen dafür, dass Sie alle wichtigen Informationen und Regeln erhalten, damit Sie ein Profi in diesem beliebten Kartenspiel werden können.

Blackjack-Grundlagen

Die meisten Leute ziehen es vor, Black jack online zu spielen, aber Sie müssen zuerst die Grundlagen des Spiels kennen. Vor allem, wenn Sie neu sind, um das Spiel zu spielen.

♦ Das Tolle an Blackjack ist, dass das Ziel einfach ist.

♦ Sie müssen so nah wie möglich an eine Summe von 21 herankommen. Sie können dies durch Schlagen, Stehen, Verdoppeln, Aufgeben und Teilen erreichen.

♦ Wenn die Summe Ihrer Karten höher ist als die des Dealers, gewinnen Sie. Wenn Sie weniger als der Geber haben, verlieren Sie.

♦ Und wenn Sie insgesamt mehr als 21 Punkte erreichen, verlieren Sie auch noch. Sie können kostenloses Blackjack spielen, oder Sie können um echtes Geld in Online-Casinos spielen.

Wichtige Blackjack-Regeln

Es ist wichtig, daran zu denken, dass es verschiedene Blackjack-Varianten gibt.

Und jede Variante hat ihre eigenen Regeln und Vorschriften und Sie müssen sie kennen, bevor Sie Blackjack spielen. Wir werden Ihnen einige der grundlegenden Regeln des Blackjack geben.

♦ Der Dealer muss schlagen oder stehen, wenn er 17 hat. Dies nennt man eine weiche 17, und Sie werden wissen, dass es eine oder zwei Möglichkeiten gibt. Sie wird nahe an 21 sein, oder sie wird platzen, wenn der Dealer schlägt. Wenn er stehen bleibt, müssen Sie mehr als 17 haben, um zu gewinnen.

♦ Nicht alle Blackjack-Varianten bieten die Möglichkeit des Aufgebens, aber wenn sie es anbieten, können Sie davon profitieren, indem Sie sich für das Aufgeben entscheiden, wenn Sie erkennen, dass Sie die Runde nicht gewinnen werden.

♦ Eine Verdopplung ist nur möglich, wenn Sie mit Ihren ersten beiden Karten 9, 10 oder 11 haben. Verdoppeln bedeutet, dass Sie zwei Karten gleichzeitig erhalten.

♦ Split bedeutet, dass Sie Ihr Paar mit Ihren ersten beiden Karten teilen können. Das bedeutet, dass Sie zwei Hände haben, mit denen Sie spielen können. Das kann zu besseren Gewinnen führen, bedeutet aber auch, dass Sie auf beide Hände setzen müssen.

Verschiedene Blackjack-Varianten

Es spielt keine Rolle, ob Sie Blackjack online spielen, oder ob Sie Blackjack online kostenlos spielen. Es gibt immer verschiedene Blackjack-Varianten, aus denen Sie wählen können. Bei allen Varianten finden Sie ähnliche Regeln, aber einige Regeln unterscheiden sich vom normalen Blackjack. Sie müssen sicherstellen, dass Sie mit der Art der Blackjack-Variante vertraut sind, bevor Sie Blackjack spielen. Dies sind die verschiedenen Varianten, aus denen Sie in den meisten Online-Casinos wählen können.

♦ American Blackjack

♦ Vegas strip blackjack

♦ European blackjack

♦ Atlantic city blackjack

♦ Blackjack switch

♦ Live dealer blackjack.

Wie man Blackjack spielt – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Blackjack online spielt. Dies kann kostenlos oder um echtes Geld Blackjack sein. Das erste, was Sie tun müssen, bevor Sie mit dem Spielen beginnen können, ist, das beste Online-Casino zu finden. Eines, in dem Sie verschiedene Varianten spielen können, die seriös sind und wo Sie kostenlos oder um echtes Geld spielen können.

♦ Sobald Sie das Blackjack-Spiel gefunden haben, das Sie spielen möchten, müssen Sie Ihren Einsatz festlegen. Bevor Sie beginnen, müssen Sie wissen, wie hoch Ihr Mindesteinsatz und Ihr Höchsteinsatz sind. Außerdem müssen Sie sich überlegen, wie viel Geld Sie insgesamt für das Blackjack-Spiel ausgeben wollen.

♦ Die Karten werden ausgeteilt, und Sie können Ihre Karten aufheben und den Gesamtwert sehen. Sie können auch eine Karte des Dealers sehen.

♦ Sie sollten entscheiden, ob Sie schlagen, stehen, verdoppeln, aufgeben oder Ihre Karten teilen wollen. Wenn Sie entscheiden, dass Sie nahe an 21 sind, stehen Sie.

♦ Wenn Sie stehen, beginnt der Geber zu spielen. Er hat die Möglichkeit, zu schlagen, zu stehen oder zu verdoppeln. Wenn er steht, gewinnt derjenige, der am nächsten an 21 dran ist. Wenn jemand mehr als 21 hat, ist es ein Bust und Sie verlieren automatisch.

Vorteile von Blackjack online spielen

Sollten Sie Blackjack kostenlos online spielen, oder sollten Sie lieber in ein begehbares Casino gehen, wo Sie Blackjack mit echten Spielern spielen können? Dies sind die Vorteile von Blackjack online spielen.

♦ Es mag Sie vielleicht überraschen, aber wenn Sie online in einem Online-Casino spielen, können Sie gegen echte Dealer antreten.

♦ In den meisten Online-Casinos haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Blackjack-Spielen, Sie können zwischen kostenlosem Blackjack oder dem Spiel um echtes Geld wählen. Es gibt auch einige Turniere, die Sie mit Online-Spielen genießen können. Es kann einfach sein, die besten Casinos mit Blackjackonline21at zu wählen.

♦ Sie werden in der Bequemlichkeit Ihres eigenen Hauses sein. Sie können Blackjack spielen, auch wenn Sie weit vom nächsten Casino entfernt wohnen.

Häufig gestellte Fragen zu Blackjack online spielen

Für Leute, die zum ersten Mal online Blackjack spielen, gibt es eine Menge Dinge zu beachten und zu wissen. Und es gibt viele dieser Menschen, die einige Fragen haben, die sie von Blackjack online spielen verhindern. Dies sind die am häufigsten gestellten Fragen zum Blackjack-Spielen im Internet.

Wie können Sie in einem Online-Casino einzahlen?

Sie können die Zahlungsoptionen des Casinos nutzen, um Geld auf Ihr Konto einzuzahlen. Die meisten Casinos nutzen Zahlungsmethoden wie Paypal, Neteller, Banküberweisungen und Debitkarten.

Bieten die meisten Online-Casinos Boni an, wenn Sie sich anmelden?

Ja, die meisten Online-Casinos bieten Boni wie einen Willkommensbonus, Sie können auch einige Boni erhalten, wenn Sie häufige Einzahlungen machen. Die meisten Casinos bieten Freispiele mit Slots an, wenn Sie sich bei ihnen anmelden. Sie werden die verschiedenen Boni, die von verschiedenen Casinos angeboten werden, auf ihrer Anmeldeseite sehen.

Schlussfolgerung

Sie können kostenlos Blackjack spielen, um das Spiel zu üben, oder Sie können anfangen, Blackjack online um echtes Geld bei Blackjackonline21at zu spielen. Wir sorgen dafür, dass Sie Blackjack kennenlernen und die Grundlagen des Spiels erlernen, damit Sie es online gegen echte Spieler und Dealer spielen können.