Scottie 2.0

WM PHOENIX OPEN – FINAL: Scottie Scheffler wiederholt seinen Triumph von Arizona und krönt sich erneut zur Nummer 1 der Weltrangliste.

Das Premieren-Event der “Elevated Tournaments” mit 20 Millionen Dollar Preisgeld sah einen spektakulären Showdown um den Titel beim bestbesuchten Turnier der PGA Tour: vor erneut über 300.000 lauten Besuchern und 20.000 in der Arena von Loch 16 ließ sich Scottie Scheffler am meisten inspirieren, wehrte alle Angriffe von Jon Rahm (ESP) und Nick Taylor (CAN) gekonnt ab und verteidigte erfolgreich seinen Titel bei der WB Phoenix Open.

Dabei hatte der Texaner beim “Vorprogramm” zur Super Bowl alle Hände voll zu tun, da er nur 5 Fairways traf, aber aus Wüste und Rough zauberte was das Zeug hielt, kein Bogey zuließ und mit der 65 die Kollegen auf Distanz hielt: “Ich schlug ein paar wilde Drives, ganz untypisch für mich, aber ich habe mich durchgekämpft und eine Menge Putts gelocht.” Aber auch Jon Rahm hatte seine spielerischen Probleme, konnte sich jedoch nicht so effektiv aus der Affäre ziehen: “Dabei hatte ich nicht das Gefühl schlecht zu schwingen, ich habe mich nur zu oft in schlechte Lagen manövriert.”

So kam die gefährlichste Herausforderung ausgerechnet von der Nummer 226 der Welt, Nick Taylor: der Mann aus Winnipeg profitierte von einer Griffumstellung beim Putten und zog immer wieder mit Scheffler gleich. Mit dem Bogey in der Arena des 16. Loches fiel der Kanadier jedoch leicht zurück. Scheffler nutzte dies eiskalt um am nächsten Loch mit Birdie endgültig davonzuziehen.

Mit der 65 und 19 unter Par wiederholt Scheffler seinen Vorjahressieg, als er in Phoenix zum allerersten Mal gewann, kassiert jedoch diesmal satte 3,6 Millionen Dollar. Rory McIlroy kommt nicht über Rang 32 hinaus und muss den Platz an der Sonne im World Ranking für Scheffler räumen. Jon Rahm, der ebenfalls die Chance auf die Nummer 1-Position hatte, kommt jedoch hinter Taylor nur als Dritter in die Wertung und muss sich auch in der Weltrangliste hinter Scheffler einordnen.

Endergebnis Phoenix Open