Damengolf wächst – Mehr Frauen, mehr Leistung, mehr Präsenz

Golf hat sich in Österreich längst aus seiner einstigen Nische bewegt – auch und gerade im Damensport. 2025 zeigt sich, wie gezielte Nachwuchsarbeit, strukturierte Förderung und internationale Turniererfahrung dazu beitragen, dass sich immer mehr österreichische Golferinnen auf internationalem Niveau behaupten. Ob im Jugendbereich oder auf dem Weg zur Tour: Die Entwicklungen sind messbar und vielversprechend.

Golf als Breitensport

Die Entwicklung des Damengolfs in Österreich ist Teil eines insgesamt spürbaren Aufschwungs des Golfsports – sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene. Die Zahl der Turniere in Europa wächst weiter, und auch Österreich profitiert davon: 2025 zählt die LET Access Series erstmals ein zusätzliches Event im Land. Golfanlagen wie Adamstal oder Gut Altentann zählen zu den bekanntesten des Landes und wurden in der Vergangenheit mehrfach international erwähnt.

Internationale Streaming-Plattformen berichten regelmäßig über große Golfturniere. Ergänzend dazu widmen sich immer mehr Fachportale und Sportredaktionen dem Golfsport – mit Berichten, Analysen und Interviews, die weit über die großen Majors hinausgehen. Auc in der Wettbranche wächst die Präsenz: Neue Wettanbieter für Österreich haben täglich zwischen 35 und 40 Disziplinen (ab und zu darüber) auf dem Bildschirm. Zu beachten ist dabei für Interessierte, dass die Auszahlungsquote im sportartübergreifenden Durchschnitt mindestens zwischen 93 und 94 Prozent liegen sollte. Auch Golf hat sich auch zu einem festen Bestandteil des Wettangebots großer Buchmacher entwickelt

Für Österreich bedeutet das: Golf ist längst nicht mehr nur eine Sportart für Insider, sondern ein wachsender Markt mit medialem und wirtschaftlichem Potenzial. Diese Dynamik bildet den Hintergrund für den derzeitigen Aufschwung im Damengolf – sportlich wie strukturell.

Starke Leistungen bei internationaler Zählwettspielmeisterschaft

Ein herausragendes Beispiel für die Leistungsdichte im heimischen Damengolf bot die English Women’s Open Amateur Stroke Play Championship 2025, die vom 17. bis 19. Juni im traditionsreichen Alwoodley Golf Club im englischen Leeds ausgetragen wurde. Das Zählwettspielturnier über 72 Löcher zählt zu den etablierten Wettbewerben im europäischen Amateurkalender. Österreich war mit einem starken Team vertreten.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Katharina Zeilinger, die sich mit einer konstanten Vorstellung den geteilten 6. Platz (Even Par) sichern konnte. Auch Johanna Ebner überzeugte mit stabilen Runden und landete auf dem 19. Platz. Weitere Mitglieder des ÖGV-Teams wie Anna Neumayer, Victoria Bauer, Norah Sofie Seidl und Laura Fangmeyer sammelten wertvolle internationale Turniererfahrung.

Die Ergebnisse belegen: Österreichs Amateurspielerinnen sind im internationalen Vergleich konkurrenzfähig – nicht nur punktuell, sondern mit struktureller Breite.

Mehr Beteiligung von der Basis bis an die Spitze

Während die Basis wächst, zeigt sich auch an der Spitze Bewegung. Kathi Mühlbauer, 27, feierte im Juni 2025 einen großen Erfolg: den Sieg bei der PGA of Sweden Championship, einem Turnier der LET Access Series. Mit Runden von 66, 68, 71 und 74 und einem Gesamtergebnis von -7 sicherte sie sich den Titel in souveräner Manier – ein sogenannter wire-to-wire-Sieg, also eine Führung über alle vier Tage hinweg.

Mit diesem Ergebnis verbessert sich Mühlbauer im LETAS Order of Merit deutlich und steht kurz vor der Qualifikation für die Ladies European Tour. Es ist ein Schritt, der zeigt: Auch österreichische Golferinnen sind auf dem Weg, international im Profi-Zirkus Fuß zu fassen.

Spielerinnen wie das Team bei der English Women’s Open 2025 werden durch qualifizierte Trainer wie Coach Lukas Lipold begleitet. Angaben zu finanziellen Zuschüssen oder medialer Begleitung liegen nicht öffentlich vor. Darüber hinaus wird die Teilnahme an internationalen Turnieren wie der English Women’s Open durch den ÖGV organisatorisch begleitet.

