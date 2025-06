Am Sprung zur LET

Katharina Mühlbauer krönt ihre bislang so starke LETAS-Saison bei den PGA of Sweden Championship im Vesterby Links & Landeryd Masters mit ihrem ersten Sieg in diesem Jahr und stürmt damit auch an die Spitze der Jahreswertung, womit die Oberösterreicherin alle Trümpfe für den Aufstieg auf die LET in Händen hält.

Nahezu die gesamte Saison über spielt Kathi Mühlbauer auf der LET-Access Tour hervorragendes Golf und verpasste nach einem 8. Platz bei den Madaef Golf Ladies Open beim Heimspiel in Stegersbach im Mai mit dem Runner-up Finish nur knapp den ganz großen Wurf. Angestachelt von zwei Topergebnissen fehlte Mitte Juni in Tschechien erneut nicht viel und mit dem nächsten 2. Platz untermauerte die junge Oberösterreicherin auch klar, dass sie sich heuer am Weg zur LET die Tourschool am liebsten komplett ersparen würde.

Beim Viertagesturnier in Schweden ist es dann aber endgültig soweit und Kathi darf nach ihrem Sieg im Jahr 2023 bei der LETAS Links Series ihre zweite Trophäe in die Höhe stemmen. Den Grundstein hierfür legte Kathi bereits zum Auftakt im Vesterby Links mit einer 66 (-5). Auch den Landeryd Masters hatte sie am Donnerstag gut im Griff und legte mit der 68 (-4) sehenswert nach. Am Moving Day konnte sie sich mit der 71 (Par) in Vesterby erneut gut behaupten, weshalb sie sich am Finaltag in Landeryd sogar eine 74 (+2) erlauben konnte um bei gesamt 7 unter Par immer noch mit gleich drei Schlägen Vorsprung auf Louisa Carlborn (SWE) den Sieg einzufahren.

Wire-to-Wire victory for Kathi Muehlbauer 🏆 pic.twitter.com/j9Chb6U9dq — LET Access Series (@LETAccess) June 28, 2025

Neben über 8.600 Euro an Preisgeld darf sich Kathi auch in der Jahreswertung über einen gehörigen Boost freuen, denn mit dem Sieg stürmt sie in der Order of Merit bis an die Spitze und erarbeitet sich sogar bereits knapp 161 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte. Nach etlichen frustrierenden Anläufen auf der Tourschool, wo sie jedesmal am Sprung auf die LET scheiterte, ist sie so nun bereits ganz dicht am Aufstieg dran. Die ersten sieben Spielerinnen erhalten am Ende des Jahres eine volle Kategorie für die LET, worauf sie bereits einen gehörigen Puffer hat.

„Es war ein Kampf da draußen und am Ende den letzten Putt zu machen und endlich wieder auf der Tour zu gewinnen ist einfach unglaublich. Der Sieg nimmt mir auch sehr viel Stress von den Schultern und zeigt, dass ich in den letzten Monaten an den richtigen Sachen gearbeitet habe. Ehrlicherweise bin ich ziemlich sprachlos und stolz auf mich was ich in diesen vier Tagen erreicht habe. Ziel ist jetzt natürlich so viele Punkte wie möglich zu holen und ich würde nicht lügen, wenn ich sage, dass ich natürlich mehr Siege will. Ich will am Ende auf jeden Fall auf einem dieser sieben Plätze stehen“, so die strahlende Siegerin nach dem großen Wurf.

Foto: LETAS

