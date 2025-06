Im Formtief nach München

Bernd Wiesberger steckt in dieser Saison mittlerweile in einem hartnäckigen Formtief, denn nach einem 63. Platz bei den Italian Open im Argentario GC, kommt der achtfache European Tour Champion nur noch gerade eben so auf Tourkartenkurs zum halben Heimspiel in den GC München-Eichenried.

Auch weiterhin kommt Bernd Wiesberger in dieser Saison einfach nicht ins Rollen, denn nicht nur, dass er nach wie vor noch auf das erste Topergebnis in diesem Jahr wartet, auch die selbstgesteckten Ziele der Rückkehr in die Top 100 der Welt und weitere Major-Starts liegen in weiter Ferne. Stattdessen entbrennt mittlerweile regelrecht ein Kampf um die Tourcard, denn derzeit rangiert er im Race to Dubai nur auf Rang 110 und ist so gerade noch mit nahezu keinerlei Puffer auf Kurs zum Spielrecht für 2026.

Wirkliche Verbesserung der Lage wird es auch in dieser Woche wohl kaum geben, denn nach Runden von 71 (+1) und 69 (-1) Schlägen stemmte er gerade noch so am Freitag den Cut, rutschte am Samstag dann mit der nächsten 71 (+1) aber weiter zurück. Vom 62. Rang aus wären die angepeilten Spitzenplätze wohl nur noch mit einer absoluten Traumrunde in Reichweite, eines der beiden Open Tickets, dass die zwei besten noch nicht qualifizierten am Sonntag erhalten, ist lediglich noch theoretischer Natur.

Der Start geht am Sonntag dann auch gleich gründlich daneben, denn aus knapp neun Metern muss er den Putter dreimal bemühen und startet so nur mit einem Bogey in die finale Umrundung. Zwar zeigt er sich danach durchwegs stabil, verpasst jedoch am Par 5 der 2 den sofortigen Konter und kann auch danach sein Gerät fürs Kurzgemähte noch nicht zu einem ersten Birdie überreden.

Ergebniskosmetik nach dem Turn

Auf der 7 wird es dann sogar wieder ungemütlicher, da er nach verzogenem Drive nur vorlegen kann, womit der nächste Schlagverlust nicht mehr abzuwenden ist. Des Schlechten noch nicht genug, wassert er danach am Par 3 den Tee Shot und marschiert lediglich mit dem Doppelbogey zur 9. Teebox. Nur kurz kann er dann durchschnaufen, ehe schon auf der 10 einmal mehr der Putter wieder streikt.

Erst am Par 5 der 12 verbucht er schließlich dank einer starken Annäherung auch das erste Birdie und kann so zumindest ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Das scheint im Finish doch noch etwas das Spiel zu schärfen, wie ein weiteres Erfolgserlebnis nach lasergenauer Annäherung auf der 16 zeigt. Zum Abschlussl lässt dann auch das Par 5 der 18 zwar noch ein Birdie springen, mehr als die 72 (+2) geht sich so am Sonntag jedoch nicht aus.

Kickstart in München?

Mit dem 63. Platz in der Toskana rutscht Bernd im Race to Dubai sogar wohl noch ein wenig weiter ab. Puffer zur wichtigen Marke ist somit faktisch keiner mehr vorhanden, denn lediglich die 112 Besten erhalten am Ende der Saison das volle Spielrecht für 2026. Bleibt für den Burgenländer nur zu hoffen, dass der „Kickstart“, auf den er via Instagram vor der Finalrunde noch hoffte, nur etwas zeitverzögert „kickt“ und ihn in München kommende Woche bei den BMW International Open wieder auf Kurs bringt.

Aus dem Nachbarland gibt es positivere Ergebnisse zu vermelden, denn mit Austrian Alpine Open Champion Nicolai Von Dellingshausen und Marcel Schneider fahren gleich zwei Deutsche in Italien Topergebnisse ein. Adrien Saddier (FRA) distanziert bei gesamt 14 unter Par die gesamte Konkurrenz und fährt einen am Ende klaren Sieg ein. Das zweite Open Ticket geht an Landsmann Martin Couvra auf Rang 2.

Leaderboard Italian Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Italian Open.