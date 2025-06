Selbstvertrauen gestärkt

Lukas Nemecz und Max Steinlechner betreiben nach dem verpatzten Moving Day am Finaltag der Le Vaudreuil Challenge mit roten Schlussrunden im Golf PGA France du Vaudreuil gekonnt Frustbewältigung und stärken so vor dem Heimspiel in Schladming auch das Selbstvertrauen noch etwas.

Zwar erarbeiteten sich Max Steinlechner und Lukas Nemecz an den ersten beiden Spieltagen richtig vielversprechende Ausgangslagen – Steinlechner rangierte sogar auf Rang 3 – am Samstag allerdings fanden beide kein brauchbares Rezept und rutschten mit schwarzen Runden im Klassement deutlich zurück. Vom geteilten 41. Platz aus hoffen beide nun auf einen starken Finaltag um einerseits das Feld wieder einigermaßen aufrollen zu können und andererseits um sich ein gutes Gefühl vor dem anstehenden Heimspiel in Schladming zu holen.

Mit gleich zwei frühen Bogeys beginnt der letzte Arbeitstag für Lukas Nemecz alles andere als geplant, allerdings findet er auf der 4 auch rasch ein erstes Erfolgserlebnis, womit er sein Spiel sichtlich stabilisiert. Souverän verewigt er danach Pars auf der Scorecard und gleicht sein Tagesscore schließlich am Par 5 der 8 noch vor dem Turn wieder aus.

Die letzten neun Löcher beginnen dann zwar ähnlich bescheiden, wie der nächste Schlagverlust am Par 3 der 10 unangenehm beweist, allerdings gibt sich der Steirer mit einem Par 5 Birdie auf der 12 selbst den Impuls für ein starkes Finish. Gleich noch drei weitere Birdies zieht er auf die Habenseite und klettert so mit der finalen 69 (-3) immerhin noch bis ins solide Mittelfeld auf Rang 31 nach oben.

„31. Platz war okay. Ist jetzt keine Platzierung die mir irgendwie weiterhilft, aber ist kein schlechtes Turnier gewesen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf Schladming. Das Driven ist gut und das Putten ist auch eigentlich gut, was echt angenehm ist derzeit. Vielleicht war ich in der Woche einfach ein wenig zu ungeduldig, denn ich hab auch gestern eigentlich nicht schlecht gespielt, eine an sich gute Runde mit Dreiputts aber in eine schlechte gedreht“, rekapituliert Lukas nach dem Turnier.

„Heute auch gleich wieder mit einem Dreiputt aus vier Metern begonnen. Insgesamt gesehen hab ich auf den letzten Löchern gestern und auf den ersten heute gleich sechs über Par gespielt, was schließlich auch ein Topergebnis gekostet hat. Sollte mir mit meiner Erfahrung eigentlich nicht passieren, aber man ist vor nichts sicher in diesem Sport. Nächste Woche heißt es geduldig bleiben, auf das vertrauen was ich kann und nicht versuchen irgendwas spezielles zu machen.“

Auch Steinlechner zurück im roten Bereich

Erstmals in dieser Woche übersteht Max Steinlechner die ersten Löcher an einem Spieltag unbeschadet und findet so durchwegs souverän ins Geschehen. Nach anfänglichen Pars geht sich dann schließlich auf der 6 auch das erste Birdie aus und da er die gesamten Frontnine über makellos bleibt, kommt er immerhin knapp unter Par auf der zweiten Platzhälfte an.

Dort stellt ihm dann das Par 3 der 10 ein Bein und lässt ihn so wieder auf Level Par abrutschen. Den Rückschlag steckt er aber gut weg und drückt sein Score auf der 14 abermals in den roten Bereich. Zwar verspielt er ein Par 3 Birdie von der 16 prompt auf der 17 wieder, nach abschließendem Par 5 Birdie geht sich aber immerhin noch die 70 (-2) aus, womit auch er noch ein wenig bis auf Rang 39 nach oben klettert.

David Horsey (ENG) setzt sich im Stechen am ersten Extraloch durch und gewinnt bei gesamt 16 unter Par.

Leaderboard Le Vaudreuil Challenge