Gemeinsam abgerutscht

Max Steinlechner und Lukas Nemecz finden am Moving Day der Le Vaudreuil Challenge kein wirkliches Rezept und rutschen mit schwarzen Runden im Golf PGA France du Vaudreuil um etliche Ränge zurück.

Nach überstandener Handgelenksverletzung präsentiert sich Max Steinlechner bei der Le Vaudreuil Challenge wieder absolut voll auf Höhe des Geschehens. Am Freitag sorgte der Tiroler sogar für das bisherige Highlight des Turniers, nachdem er sein 50° Wedge aus 112 Metern kurzerhand sogar zum Hole in One lochte.

Als 3. hat er auf Leader Robin Sciot-Siegrist (FRA) zwar bereits fünf Schläge Respektabstand, dies scheint am Wochenende mit weiterhin starken Runden aber wohl durchaus noch aufholbar zu sein. Auch Lukas Nemecz ließ nichts anbrennen, cuttete ganz sicher und startet bei nur drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 sogar mit klar intakten Chancen auf ein Spitzenresultat in den Moving Day.

Wie auch schon an den Tagen zuvor, beginnt auch der dritte Spieltag für Max mit frühen Bogeys alles andere als geplant. Diesmal jedoch lässt nicht nur die Antwort darauf auf sich warten, mit weiteren Fehlern findet er sich nach sieben gespielten Löchern sogar nur noch bei 4 über Par wieder und rutscht damit auch bis ins Mittelfeld ab. Erst das Par 5 der 8 sorgt dann mit dem ersten Erfolgserlebnis auch für positivere Gefühle.

Gar lange hält dieses jedoch nicht an, denn schon auf der 11 macht es sich Bogey Nummer 5 auf der Scorecard gemütlich. Zwar kann er dieses am Par 5 danach sofort wieder egalisieren, auch weiterhin kommt Max aber einfach nicht wirklich ins Rollen. Nachdem sich dann kurz vor Ende der Runde auf der 17 noch dazu ein Doppelbogey einschleicht, geht sich sogar nur die 77 (+5) aus, was ihn um viele Ränge bis auf Platz 41 zurück reicht.

Selbe Ausganglsage

Mit zwei anfänglichen Birdies startet Lukas Nemecz wie aus der Pistole geschossen in den Samstag und klettert so rasch um etliche Ränge nach oben. Da sich nach kurzer Schaffenspause dann auf der 6 der bereits dritte rote Eintrag ausgeht, schließt er endgültig zu den Top 10 auf. Wie aus dem Nichts reißt dann aber der so starke Rhythmus völlig ab, was sich noch vor dem Turn auch in zwei Bogeys bemerkbar macht.

Zu Beginn der hinteren Neun kann er dann die beiden Bogeys mit einem roten Doppelschlag auf der 11 und dem darauffolgenden Par 5 zwar rasch wieder egalisieren, nachdem er sich auf der 14 und dem Par 5 der 15 jedoch die nächsten Fehler eintritt, rasselt er auch nahezu postwendend zurück. Der Probleme nicht genug, muss er im Finish auf der 17 und der abschließenden langen Bahn gleich noch zwei Schlagverluste einstecken, womit er sogar noch zur 73 (+1) abrutscht und sich so die Ausgangslage mit seinem Landsmann teilt.

Gleich drei Spieler teilen sich bei gesamt 13 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Le Vaudreuil Challenge