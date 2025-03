Diese aufstrebenden Golfer sollte man 2025 beobachten

Der Golfsport ist über allerlei Plattformen inzwischen beinahe allgegenwärtig und begeistert immer mehr Menschen. Damit gibt es auch kontinuierlich neue Fans und auch neue Profis. Das zeigt sich etwa mit den vielen neuen Talenten bei der PGA Tour. Neue Spieler, die sich bereits im Amateursport bewiesen und sich ein Ticket für die Tour gesichert haben, stehen jetzt neben den Größen des Sports auf dem Grün. Dabei stechen einige junge Talente hervor, die mit ihren beachtlichen Leistungen enorm Potenzial zeigen.

Golf zieht immer mehr Menschen in seinen Bann

Golf ist heutzutage so beliebt wie und je und zieht Menschen rund um den Globus in seinen Bann. Menschen kommen inzwischen über alle möglichen Wege mit Golf in Kontakt, wodurch nicht nur neue Golffans, sondern auch Profigolfer entstehen. Nicht nur kann man heute Golf über Online-Plattformen einfacher live verfolgen als je zuvor, denn der Sport kann inzwischen über digitale Angebote und Games auf unterschiedliche Weisen erlebt werden. Damit wird selbst in Golfneulingen das Interesse geweckt. Die Dokuserie Full Swing von Netflix, zum Beispiel, zeigt das Leben der Golfer auf und abseits des Grüns und hat das Interesse an dem Sport mit den spannenden Geschichten und Einblicken gesteigert.

Auch die Welt der Spiele bietet Golferlebnisse auf besonders interaktive Art. Die Golf-Simulationsreihe PGA Tour startete bereits 1980 und bringt bis heute mit dem neusten Titel PGA Tour 2K25 virtuelle Golf-Action basierend auf der echten PGA Tour auf die Bildschirme der Spieler. Mit Nintendo Switch Sports kann man sogar mit Bewegungssteuerung im eigenen Wohnzimmer den Golfschläger schwingen. Auch die Welt der Casinospiele wurde längst vom Golf inspiriert. Im NetBet Casino Österreich finden Spieler eine riesige Auswahl an Spielautomaten, die allerlei Themen und Welten auf ihren Walzen darstellen. Hier hat auch Golf bereits Einzug gehalten. Slots wie etwa Lucky Shot und Gold Trophy 2 bringen den Sport in die Welt der klassischen Spiele. So können bestehende Fans und Neulinge den Sport auf neue und interaktive Weise rund um die Uhr erleben. Durch derartige Angebote werden viele Menschen mit dem Sport verbunden, wodurch die Fanbasis wächst und auch so manch ein neuer Profisportler entsteht. Zwar ist nicht bekannt, ob diese aufstrebenden Golfstars mit der PGA-Tour-Videospielreihe ihre Liebe zum Sport entdeckten, doch allemal sollte man diese neuen Asse 2025 beobachten.

Karl Vilips (Australien)

Der australische Karl Vilips ist für viele bereits seit Jahren ein Star, denn er dokumentiert bereits seit über einem Jahrzehnt seinen Golf-Karriereweg auf seinem YouTube-Channel. Der gebürtige Australier lebt inzwischen in den USA und hat nach einem extrem erfolgreichen Werdegang an der Stanford University 2024 den Sprung in den professionellen Golfsport geschafft. Daraufhin dauerte es gerade einmal vier Monate, bis er sich die PGA-Tour-Karte sichern konnte. Bei den Puerto Rico Open im März 2025 schnappte er sich direkt seinen ersten PGA-Tour-Sieg. Dass Tiger Woods persönlich Vilips unterstützt, zeigt, dass enorm viel Potenzial in diesem aufstrebenden Ausnahmespieler steckt.

Matthew Riedel (USA)

Nach einem ähnlichen Werdegang wie Vilips schaffte es auch Matthew Riedel innerhalb weniger Monate vom Universitätsgolf an der Vanderbilt University in die PGA Tour. Er beendete die PGA TOUR University auf dem vierten Rang und schnappte sich in der 2024 Korn Ferry Tour-Punkteliste nach nur 13 Starts den 77. Platz. Damit bewies er, dass er das Zeug zum Profi hat. Er hat bereits bei zahlreichen großen Events gezeigt, dass seine Skills auf dem Grün mit den ganz Großen mithalten kann.

Matt McCarty (USA)

Matt McCarty gewann 2024 so viele Turniere, die von der PGA anerkannt werden, wie kaum ein anderer. Mit drei Korn Ferry Tour-Eventsiegen schnappte er sich das PGA Tour-Ticket. Schon 2023 hielt er die Karte fast in den Händen, doch am Ende fehlten ihm nur vier Schläge für die Qualifikation. Doch nun schlägt er zu und konnte schon nach drei Starts bei der PGA Tour bei der Black Desert Championship in Utah im Oktober 2024 einen Sieg einfahren. Mit seinem raketenhaften Aufstieg und beachtlicher Leistung ist er nun auf und dran, bei der PGA Tour Großes zu erzielen.

Foto: Unsplash.com