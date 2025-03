Asiatische Nulllohnrunde

Matthias Schwab scheitert nach dem verpassten Wochenende in Singapur auch bei den Hero Indian Open wieder am Cut. Bernd Wiesberger gibt das Turnier während der zweiten Runde auf, womit beide Österreicher die Heimreise vom DLF G & CC sozusagen mit einer asiatischen Nulllohnrunde antreten.

Nach der doppelten Nullnummer zuletzt in Singapur, ist auch in Indien die Ausgangslage für Matthias Schwab und Bernd Wiesberger alles andere als rosig. Beide hatten zum Auftakt mit dem enorm anspruchsvollen DLF G & CC so ihre liebe Mühe, was sich schlussendlich in einer 74 (+2) und einer 78 (+6) niederschlug. Immerhin hat Schwab nur minimalen Rückstand auf die erwartete Cutmarke, womit das Wochenende noch keineswegs außer Reichweite liegt. Bernd Wiesberger hingegen müsste am Freitag bereits den Turbo zünden, denn aus dem dreistelligen Leaderboardbereich ist es nach der birdielosen ersten Runde schon ein weiter Weg zu Preisgeld.

Von Beginn an fletscht der DLF G & CC dann am zweiten Spieltag so richtig die Zähne und brummt den Protagonisten in Neu Delhi reihenweise Fehler auf. So kommt es auch, dass sich Matthias Schwab zu Beginn seiner Runde sogar recht komfortabel auf Cutkurs wiederfindet. Allerdins hat dann auch der Rohrmooser zu Beginn seines Zweitrundenauftritts sofort alle Hände voll zu tun und rutscht mit einem Doppelbogey auf der 10 nach nur einem gespielten Loch wieder hinter die erwartete Cutmarke zurück.

Nur kurz kann er sein Spiel dann konsolidieren, ehe auf der 13 bereits der nächse Schlagverlust aufleuchtet. Danach hält er vorerst zwar weitere Fehler fern, Birdiekonter geht sich vorerst jedoch noch keiner aus. Rund um den Turn wird es dann sogar wieder unangenehmer, da er mit den nächsten Fehlern am Par 5 der 18 und der 1 endgültig die Cutmarke ziemlich aus den Augen verliert. Auch weiterhin läuft am Freitag nicht vieles wie erhofft, wie Schlagverlust Nummer 6 am Par 3 der 3 unterstreicht.

Ein Doppelbogey am Par 3 der 5 und weitere Bogeys danach lassen den erhofften Cut schließlich endgültig in absolut unerreichbare Ferne wandern. Zumindest kann er dank eines Erfolgserlebnisses am Par 5 der 8 noch eine komplett birdielose Runde abwenden, nach der 81 (+9) kann er jedoch auch aus Neu Delhi nichts mitnehmen und verpasst so auch erneut wertvolle und vor allem enorm wichtige Punkte im Kampf um die Tourcard.

Kampf um die Tourcard

Zum Leidwesen des Südburgenländers macht Bernd Wiesberger am Freitag Nachmittag sofort dort weiter wo er am Donnerstag aufgehört hat, denn mit anfänglichen Bogeys auf der 10 und der 11 entfernt er sich rasch sofort wieder deutlich weiter von der gezogenen Linie weg. Erst danach kehrt auf der Scorecard etwas Ruhe ein, nach wie vor ist der achtfache European Tour Sieger jedoch vergeblich auf der Suche nach dem allerersten Birdie im Turnier.

Nach dem Wechsel auf die Frontnine kommt es dann noch dazu richtig dick, denn nach dem nächsten Bogey auf der 2 kann er am darauffolgenden Par 3 sogar das Doppelbogey nicht abwenden. In Folge gibt Bernd das Turnier sogar vorzeitig auf und tritt so sozusagen mit dem altbekannten Spruch „Außer Spesen nichts gewesen“ die Heimreise aus Indien an.

Auch im Race to Dubai lässt er so erneut enorm wichtige Punkte liegen. Vor der Saison gab der Oberwarter noch als selbstgestecktes Ziel die Top 100 der Welt und weitere Major-Starts an. Nach den bislang gezeigten Leistungen in diesem Jahr deutet jedoch zumindest derzeit alles auf einen beinharten Kampf um den Verbleib auf der DP World Tour hin.

Generell gibt es aus deutschsprachiger Sicht nicht viel Grund zu jubeln in Indien, denn Alex Knappe und Yannik Paul stemmen zwar den Cut, nach tiefschwarzen zweiten Runden liegen die Spitzenplätze aber bereits ein gutes Stück weit weg. Keita Nakajima (JPN) und Eugenio Chacarra (ESP) teilen sich bei gesamt 4 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Hero Indian Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Hero Indian Open.