Bogeys in Neu Delhi

Matthias Schwab kämpft sich nach zähem Start zwar zurück, muss sich nach späten Fehlern aber zum Auftakt der Hero Indian Open mit einer 74 (+2) anfreunden. Bernd Wiesberger findet auch im DLF G & CC nicht zu seinem Spiel und startet nur mit einer birdielosen 78 (+6) ins indische DP World Tour Event.

Nach wie vor ist Lukas Nemecz im Race to Dubai bester Österreicher und das, obwohl der Steirer nicht einmal das volle Spielrecht auf der DP World Tour besitzt. Dementsprechend stehen sowohl Bernd Wiesberger als auch Matthias Schwab ziemlich unter Druck, da beide nach der bislang enttäuschend verlaufenen Saison derzeit nicht einmal auf Tourkartenkurs in der Jahreswertung liegen.

Die Probleme prolongierte schließlich der Auftritt in der Vorwoche in Singapur, wo beide Österreicher nach zwei Runden bereits wieder die Sachen packen mussten und so zum Auftakt des Asian Swings komplett leer ausgingen. Vor dem Turnier in Indien gilt es somit nun den Reset-Knopf zu finden, um mit frischen Kräften neu durchstarten zu können.

Der schwierige DLF G & CC könnte aber dabei womöglich sogar zur richtigen Zeit kommen, kennen doch beide Österreicher den Kurs aus den Vorjahren bereits ziemlich gut. Vor allem Matthias Schwab erreichte in der Hitze Indiens in der Vergangenheit sogar einen 4. Platz und untermauerte mit Rang 18 und 26 seine Vorliebe für das Gelände. Wiesberger wurde vor zwei Jahren immerhin 23., verpasste letzte Saison jedoch das Wochenende.

Doppelbogey wett gemacht

Zum Auftakt ist Matthias gleich mit früher Tee Time unterwegs und schlittert beim indischen DP World Tour Event auf der 1 noch etwas unausgeschlafen gleich in ein Doppelbogey. Der frühe Schock weckt den Rohrmooser aber richtiggehend auf, denn nach zwei darauffolgenden Pars kann er am Par 5 der 4 auch mit dem ersten Birdie etwas gegensteuern.

Zwar schleicht sich auf der 6 schon der nächste Fehler ein, generell präsentiert sich Matthias auf der anspruchsvollen Anlage nach der anfänglichen Doublette aber durchaus stark, was sich vor dem Turn auf der 9 immerhin auch im zweiten Birdie niederschlägt. Erneut erwischt es ihn dann direkt danach zu Beginn der Backnine auf der 10 mit einem Bogey, dank eines roten Doppelpacks danach, dreht er sein Score aber sogar wieder auf Anfang.

Nach einer recht souveränen kurzen Parserie, wird es dann im Finish richtig unangenehm, denn sowohl am Par 3 der 16 als auch auf der 17 kann er Schlagverluste nicht abwenden und muss sich so mit der 74 (+2) anfreunden. Am Ende des Tages reiht er sich damit auf Rang 67 ein und hat somit nur minimalen Rückstand auf die erwartete Cutmarke.

Auch in Indien kein Rhythmus

Nur 10 Minuten nach seinem Landsmann startet auch Bernd Wiesberger bereits früh im DLF G & CC ins Turnier und bekommt die Tücken des megaschweren Terrains bereits auf der 2 und der 3 in Form der ersten Bogeys am eigenen Leib zu spüren. Auch danach hat der Südburgenländer in Indien ziemlich zu kämpfen, kann am Par 5 der 4 das erhoffte Birdie nicht mitnehmen und tritt sich bereits auf der 6 den nächsten Fehler ein.

Erst danach stellt sich ein wenig ein sehenswerterer Rhythmus ein, allerdings ohne in Form von Birdies gegensteuern zu können. Zu Beginn der hinteren Platzhälfte wird es dann erneut unangenehm und mit dem bereits vierten Fehler auf der 10, rutscht er immer weiter ab. Auch danach geht es in ganz ähnlicher Tonart weiter, denn nach einem kurzen Par-Intermezzo, hängt ihm die 14 den nächsten Schlagverlust um.

Nachdem er auch danach weiterhin vergeblich einem ersten Erfolgserlebnis hinterherläuft und sich am Par 3 der 16 bereits Bogey Nummer 6 einfängt, droht auch in Indien wohl bereits der Cut wieder zur Mammutaufgabge zu werden. Nachdem sich dann auch am Par 5 Schlussloch kein roter Eintrag asugeht, kommt er sogar nur mit der birdielosen 78 (+6) zum Recording und reiht sich damit als 110. nur im geschlagenen Feld ein.

Aus deutschsprachiger Sicht sorgt vor allem Alexander Knappe für positive Eindrücke. Der 36-jährige spielt sich mit später Tee Time noch zu einer 70 (-2) und macht es sich damit sogar in den Top 10 gemütlich. Marcus Armitage (ENG), Nicolas Colsaerts (BEL) und Marcus Kinhult (SWE) teilen sich die Führungsrolle nach 68er (-4) Runden.

Leaderboard Hero Indian Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Hero Indian Open.