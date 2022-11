Geschichte des Glücksspiels

Kostenloses Glücksspiel und Glücksspiele mit echtem Geld sind weithin als die begehrteste Option zur Freizeitgestaltung anerkannt. Diese Art der Unterhaltung kann Ihre Adern mit Adrenalin und Endorphinen füllen, so dass Sie sich bei Ihren Lieblingsspielen entspannen können. Die Liste umfasst so einfache Spiele wie Spielautomaten und kompliziertere Entwicklungen wie Tischspiele und Live-Poker.

Sich voll und ganz einzubringen ist willkommen, aber auch ein Perspektivwechsel ist sinnvoll. Je mehr Sie über die Branche und ihre Fortschritte wissen, desto mehr Freude und Respekt werden Sie für ihre Leistungen empfinden. Selbstverständliche Geschenke werden nicht so sehr geschätzt wie Dinge, die durch eine besondere Anstrengung erreicht wurden – dieses Gesetz wird durch die Weltgeschichte des interaktiven Glücksspiels bewiesen. Bleiben Sie dran, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Menschen dieses Konzept einst geschaffen haben.

Von lokalen Entwicklungen und Innovationen bis hin zur Geschichte des Online-Glücksspiels – je mehr Informationen Sie erhalten, desto klarer wird die zukünftige Reise. Vorgewarnt ist gewarnt. Vorwärts!

Allgemeine Geschichte des Glücksspiels

Die Geschichte des Glücksspiels kann leicht mit einer Reihe von Büchern oder Filmen verglichen werden – jeder Teil kann einzigartige Handlungen haben, aber sie sind eng miteinander verbunden. Ohne eine kleine Entdeckung in der Antike wäre das Glücksspieluniversum, das die Menschen heute bewundern, völlig anders gewesen.

Hier ist ein kurzer Überblick darüber, wie sich die Branche im Laufe der Jahrhunderte in der globalen Arena entwickelt hat:

♦ Den gefundenen Beweisen zufolge lassen sich die ersten Anzeichen für Glücksspiel bis 4000 v. Chr. zurückverfolgen. In den Papyri finden sich Hinweise darauf, dass Gesetze erlassen wurden, um die industrielle Entwicklung in der Region zu verhindern. Die Schätze der ägyptischen Zivilisation sind gründlich erforscht worden, und in einem Grab wurde ein aufregender Fund gemacht – Glücksspielartefakte in Form von Würfeln und Scheiben für damals beliebte Spiele.

♦ Die revolutionäre Etablierung der Beziehungen zwischen den Menschen, einschließlich ihrer wirtschaftlichen, politischen und anderen Interaktionen, konnte nicht anders als zu engeren Verbindungen in ihrem täglichen Leben und ihrer Unterhaltung führen. Das alte China gilt als eine der Wiegen dieser Branche. Abgesehen von einigen Wettformaten finden sich Hinweise auf die Herstellung separater Holzblöcke für lotterieähnliche Spiele im berühmten “Klassiker der Poesie”, der ältesten chinesischen Sammlung von Reimschemata aus dem Jahr 2300 v. Chr.

♦ Die Kultur des Alten Roms und seine Traditionen sind zweifellos zu einer der einflussreichsten Kräfte für den Fortschritt und die Entwicklung der Menschheit geworden. Etwa 500 v. Chr. – Studien und Funden aus dieser Zeit zufolge (u. a. aus der Feder von Sophokles) – wurden die Würfel erfunden. Ihre Geschichte ist mythologisch mit einem bemerkenswerten Helden aus der Epoche von Troja verbunden.

♦ Die Geschichte des Glücksspiels hat ihre Spuren in verschiedenen Epochen hinterlassen. Eine weitere Etappe seiner Entwicklung ist um 800 n. Chr. zu verzeichnen. Der Ruhm für die Erfindung von Spielkarten gebührt China, wo die ersten Spiele zwischen Einzelpersonen stattfanden. Obwohl die genauen Regeln nicht mehr bekannt sind und diese Kreationen kaum mit einem modernen Kartenspiel mit zweiundfünfzig Karten verglichen werden können, war dies ein großer Meilenstein.

♦ Im Mittelalter blühte diese Branche auf. In der Geschichte des Glücksspiels gibt es eine besondere Markierung, die auf das Jahr 1400 zurückgeht. Aus dieser Zeit stammt die Erfindung des Bakkarats. Es entwickelte sich von einer noblen Art der Unterhaltung in Italien zu einer zugänglicheren Lösung in Frankreich und anderen europäischen Ländern.

♦ Die frühesten Formen des Blackjack, eines weiteren Spiels, das nicht aufhört, die Glücksspielseelen zu erobern, sollen um 1600 in Spanien entstanden sein. In der Zwischenzeit fand die Verbreitung von Spielvarianten aktiv statt. Diese kleinen Schritte führten zu einem großen Durchbruch – die ersten Casinos wurden 1638 in Italien eröffnet.

♦ Seit 1796 ist das Roulette offizieller Bestandteil jedes renommierten Casinos und jeder vergleichbaren Einrichtung/Party.

♦ Der Boom des Pokers ist ein weiterer Meilenstein in der Weltgeschichte des Glücksspiels. Die frühesten Formen wurden 1829 in New Orleans gespielt.

♦ Die Weiterentwicklung von Technologien hat immer Auswirkungen auf die Industrie und ihre Leistungen. So war es auch bei der Erfindung der einarmigen Banditen im Jahr 1891.

♦ Die neue Grenze für den hier betrachteten Bereich wurde 1994 erreicht. Glücksspielbegeisterte werden Microgaming immer viel zu verdanken haben. Dieser Softwareanbieter ist nicht nur als richtungsweisende Marke und bahnbrechende Plattform für internetbasierte Glücksspiele bekannt.

Geschichte des Glücksspiels in China

Einige Aufzeichnungen über Menschen, die sich für Glücksspiele um echtes Geld interessieren, lassen sich bis 4000 v. Chr. zurückverfolgen. Diese Nation ist für ihren unglaublichen Beitrag zur Spielvielfalt bekannt. Obwohl Lösungen wie Fan-Tan und Pai Gow im einundzwanzigsten Jahrhundert nicht mehr ganz so bekannt sind, insbesondere im Vergleich zu Roulette und Poker. Ihr Wert sollte nicht unterschätzt werden, da sie die Entstehung und Gestaltung der heute beliebten Offline- und Online-Spielfelder beeinflusst haben.

China war der “Geburtsort” für so bekannte Glücksspiele wie Mahjong und Lotto, die sich immer weiter ausbreiten. Angesichts der seit langem dokumentierten Verliebtheit in das Glücksspiel ist es nicht verwunderlich, dass dieses Land seit jeher aktiv an der Schaffung bestimmter wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen für die Kontrolle dieses Lebensbereichs mitgewirkt hat:

♦ Shanghai ist eine der magnetischsten Attraktionen für Glücksspielliebhaber. Dieser Ort begann seine Entwicklung in dieser Rolle in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Landkarte der Region war mit mehreren landgestützten Einrichtungen gefüllt, in denen die Liebhaber an Roulette und lokalen Spielwettbewerben teilnehmen konnten.

♦ Im Jahr 1847 wurde die analysierte Aktivität in Macau legalisiert. Diese Entscheidung führte tatsächlich zu einer intensiven kommerziellen Etablierung des Bereichs. Im Laufe der Zeit und vor allem aufgrund des Bürgerkriegs im Lande wurde das Ansehen des offiziellen Glücksspiels immer geringer.

Analysiert man die Geschichte des Glücksspiels in China, kommt man zu folgendem Schluss. Das Gesetz des Landes verbot diese Branche 1949, aber sie ist nach wie vor ein hochinteressantes Feld für die Einwohner. Es kann nicht anders, als die internationale Geschichte des Online-Glücksspiels zu fördern, bei dem Teilnehmer aus verschiedenen Ländern willkommen sind.

Europäische Geschichten: Geschichte des Glücksspiels im Vereinigten Königreich

Die Geschichte des Online-Glücksspiels in Großbritannien ist der nächste Teil der Entwicklung der Branche. Die gute Unterstützung der Branche macht die Casino-Lizenzen heute zu einem der begehrtesten rechtlichen Rahmenbedingungen. Die älteste Glücksspieleinrichtung des Landes wurde 1823 eröffnet, aber nicht-kommerzielle Wetten und ähnliche Aktivitäten wurden schon lange vorher populär:

♦ Die ersten Lotterien von nationalem Format wurden 1566 veranstaltet und dauerten drei Jahre. Es gab zahlreiche private Organisationen, die Lotterien veranstalteten, darunter die English State Lottery, die 1826 geschlossen wurde und ihre Dienste über ein Jahrhundert lang anbot.

♦ Das achtzehnte Jahrhundert war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Glücksspiels im Vereinigten Königreich. Anders als der Unlawful Games Act von 1541 legalisierten andere Gesetze das Feld. Die stärkste Orientierung bietet der 1845 geschaffene Rahmen.

Geschichte des Glücksspiels in Australien

Australien ist eines der glücksspielfreundlichsten Länder auf der Liste. Das Land gilt als das aktivste, was die ständige Teilnahme an Sportwetten, Online-/Offline-Turnieren und Wettbewerben angeht. Die strenge gesetzliche Regulierung schränkt die Entwicklung bis zu einem gewissen Grad ein. Dennoch ist es eine große Unterstützung für die Einwohner – das Risiko, auf minderwertige Einrichtungen zu stoßen, wird minimiert.

Seit den 1850er Jahren sind Pferderennen die beliebteste Form des Wettens. Was die Geschichte der Spielkasinos selbst anbelangt, so wurde das Pionierzentrum 1978 eröffnet. Die “Kollegen” von Hobart in anderen Regionen folgten dieser Entscheidung und richteten ihre eigenen Glücksspielstationen ein, die von 1979 bis 1982 sowohl durch Bundes- als auch durch Landesgesetze geregelt wurden.

Angesichts der modernen Geschichte der Sportwetten, die von der Regierung kontrolliert werden, einschließlich des Verbots der Werbung für ihre Dienste bei der Zielgruppe, zeichnet sich diese Region durch unterschiedliche Spieloptionen, Bonussysteme und interaktive Websites aus, um die negativen Auswirkungen der bestehenden Verbote zu verringern.

Die Entwicklung der Geschichte des Online-Glücksspiels

Die Geschichte des Internet-Glücksspiels begann 1994 in Antigua und Barbuda, wo das Konzept der Lizenzvergabe für online-basierte Einrichtungen in die Realität umgesetzt wurde. Jedes folgende Jahr war von besonderen Errungenschaften auf diesem Gebiet geprägt:

♦ Zwei Jahre nach Einführung der ersten Software waren bereits über fünfzehn Einrichtungen registriert.

♦ 1997 nahm InterTops die Zusammenarbeit mit Online-Wettern auf und akzeptierte deren Einsätze.

♦ In den 2000er Jahren wurden die ersten mobilen Online-Casinos entwickelt.

♦ Als wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Glücksspiels in den USA gilt unter Marktexperten das Jahr 2006 – zu diesem Zeitpunkt wurde das Online-Glücksspiel um echtes Geld verboten. Zur gleichen Zeit, ein Jahr später, wurde Texas Holdem, eine berühmte Anwendung für mobile Geräte, von der Firma Apple veröffentlicht.

♦ Im Jahr 2011 wurden Online-Casinos im Land legalisiert. Zwei Jahre später stellten die Entwickler eine Plattform vor, die Zahlungen in Kryptowährungen unterstützte.

Mit dem Fortschritt der modernen Technologien wächst natürlich auch der Wunsch der Menschen, die geltenden Gesetze zu umgehen. Dies führte zum größten Skandal in der Geschichte des Online-Glücksspiels. Im Gegensatz zu den Black Sox in der World Series 1919 oder anderen Offline-Fällen von Regelverstößen lassen sich die Konflikte im Online-Medium in zwei Hauptkategorien einteilen:

♦ wenn Kasinos sich weigern, die erhaltenen Preise auszuzahlen;

♦ wenn Benutzer trickreiche Methoden anwenden, um erfolgreich zu sein und zu gewinnen.

Einer der Gründe dafür, dass diese Tätigkeit so verboten ist, liegt in der Geschichte der Glücksspielsucht selbst. Regierungen auf der ganzen Welt unternehmen große Anstrengungen, um die Schwachstellen und Nebenwirkungen des Spielens um echtes Geld zu kontrollieren. Mit dem Fortschritt der internetbasierten Technologien ist der Zugang zu professioneller Unterstützung und Dienstleistungen zur Begrenzung des Spielverhaltens weit verbreitet und vereinfacht worden. Wie die Praxis zeigt, ist das Online-Glücksspiel besser in der Lage, diese Herausforderung für alle Liebhaber riskanter Spiele zu kontrollieren und zu verhindern:

♦ Auf solchen Websites finden Sie Informationen über verantwortungsbewusstes Spielen und die richtigen Ansprechpartner, wenn Sie die geringsten Anzeichen eines Problems haben.

♦ Erweiterte casino echtgeld bonus ohne einzahlung neu Plattformen ermöglichen es den Benutzern, ihre Einzahlungsbeträge zu begrenzen. In der Praxis können Sie nicht mehr um echtes Geld spielen, sobald das Limit erreicht ist.

Die Zukunft des Glücksspiels

Die Geschichte des Online-Glücksspiels wird wahrscheinlich auch für künftige Generationen von Bedeutung sein. Mit ihrer Pracht und ihrem Luxus werden landgestützte Spielautomaten auch in Zukunft eine wichtige Möglichkeit sein, sich in der High Society zu etablieren und das Glücksspiel um echtes Geld kennenzulernen. Es wird jedoch vorhergesagt, dass Online-Aktivitäten im Laufe der Zeit noch mehr an Popularität gewinnen werden:

♦ In zahlreichen Ländern ist der Online-Sektor der Branche überhaupt nicht gesetzlich geregelt. Viele Länder werden dieses Problem in naher Zukunft lösen und diese Aktivität entweder legalisieren oder verbieten.

♦ Die Einführung von VR- und AR-Technologien hebt das Online-Glücksspiel auf eine neue Stufe. Diese Atmosphäre der Live-Präsenz im Saal, wenn Sie zu Hause sind, und andere Boni können nicht anders, als die Kunden für mehr Funktionen und Entwicklungen zu sehnen.

Seit ihrer Erfindung im Jahr 1994 und bis heute sind es ihre Vorteile, die für eine hohe Kundenbindung und Bekanntheit sorgen:

♦ Sicherheit – Ihre Gelder sind durch Verschlüsselung und andere bestehende Maßnahmen geschützt, einschließlich der Möglichkeit, über Kryptowährungstransaktionen zu zahlen.

♦ Divergenz – das Online-Medium hat bereits eine größere Anzahl von Spielen, Spielautomaten und damit verbundenen Dienstleistungen entwickelt als seine Offline-Konkurrenten. Dieses Leistungstempo wird wahrscheinlich beibehalten und sogar noch übertroffen werden.

♦ Rentabilität – auf lange Sicht versprechen Online-Casinos mehr Gewinne. Sowohl reguläre als auch progressive Jackpot-Lösungen haben einen günstigeren Prozentsatz für die Rendite des Spielers. Je höher dieser Parameter ist, desto effizienter wird Ihre Investition sein.

♦ Treueprogramme – Offline-Einrichtungen begrüßen ihre Gäste in der Regel nicht mit hervorragenden Boni für die Teilnahme an ihren Pokerrunden, im Gegensatz zu ihren Konkurrenten. Die Bandbreite der Online-Boni reicht von Registrierungspreisen bis hin zu Cashback-Garantien.

Schlussfolgerung

Insgesamt hat die Weltgeschichte des Glücksspiels ihre eigenen Höhen und Tiefen. Auch wenn diese Aktivität wahrscheinlich nicht in jedem Land früher oder später legal akzeptiert wird, wird ihre Popularität durch kosteneffiziente, multifunktionale und interaktive Online-Plattformen gestützt werden. Offline-Casinos werden nicht in Vergessenheit geraten, aber ihr Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Branche dürfte langfristig abnehmen.