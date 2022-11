Casino-Boni: Welche Angebote sind die besten?

Beschreibung: Online-Casinos sind dafür bekannt, Bonusangebote zu haben. Da die Vielfalt der Boni groß ist, stehen viele Spieler vor dem Problem, den besten Bonus auszuwählen.

Die besten Casino-Boni in der Übersicht

Eines der Hauptmerkmale von Online-Spielhallen, das sie von landbasierten Casinos unterscheidet, ist das Vorhandensein von Bonusprogrammen. Durch das Anbieten von Boni erregen Online-Gaming-Clubs die Aufmerksamkeit der Spieler.

Boni sind auch eine großartige Marketingmaßnahme, die es den Online Casinos ermöglicht, sich von einer großen Anzahl von Konkurrenten abzuheben. Aber nicht jedes Bonusangebot wird für Spieler wirklich profitabel sein, also muss man nur die besten Boni auswählen, wie z. B. einen Mr Green Bonus ohne Einzahlung .

Welche Boni gibt es in Online-Casinos?

Die Auswahl an Casino-Boni ist riesig, Casinos übertreffen sich gegenseitig in ihren Angeboten für Spieler. Bonusse sind ein wesentlicher Bestandteil jedes Online-Gaming-Clubs und können im Allgemeinen in zwei Arten unterteilt werden: Bonusse ohne Einzahlung und Einzahlungsboni.

Folgende Bonusarten werden unterschieden:

♦ No Deposit Bonus: Diese Aktion wird neuen Spielern angeboten, die sich auf der Website registrieren, ohne eine Einzahlung tätigen zu müssen;

♦ Willkommensbonus: Als Geschenk für die Registrierung und den erforderlichen Mindesteinzahlungsbetrag kann das Casino den neuen Kunden mit einem Willkommensbonus belohnen, dessen Höhe vom eingezahlten Betrag abhängt;

♦ Einzahlungsbonus: Nach der zweiten, dritten oder vierten Einzahlung kann der neue Spieler auch einen Bonus erhalten;

♦ Reload Bonus: Dieses Bonusangebot wird regulären Spielern als Wiederholungsaktion angeboten und wird nach Einzahlung eines bestimmten Betrags und an einem bestimmten Tag aktiviert.

♦ High Roller Bonus: Spieler, die gerne große Einsätze machen, werden diesen Bonus definitiv mögen. Der Bonus wird nach einer großen Einzahlung aktiviert und als Belohnung wird auch ein großer Bonusbetrag bereitgestellt.

♦ Live-Casino-Bonus: Die Aktion zielt darauf ab, Bonusgelder in Live-Spielen zu verwenden.

♦ Cashback: Das Casino gibt einen Teil des verlorenen Geldes an den Spieler zurück.

♦ Geburtstagsbonus: Anlässlich des Geburtstages kann das Casino einen Bonus vergeben, dessen Höhe vom Status im VIP-Programm abhängen kann.

Es können auch andere Boni angeboten werden, beispielsweise anlässlich eines bestimmten Feiertages oder nach einer Einzahlung mit einer bestimmten Zahlungsmethode. Die Hauptformen von Boni sind Bonusgelder und Freispiele. Wie man sehen kann, sind die Boni vielfältig und für Spieler, die zum ersten Mal im Online Casino spielen, kann es zu Problemen bei der Auswahl kommen.

So wählt man die besten Casino-Boni

Um bei der Verwendung von Boni ein großartiges Spielerlebnis zu erzielen, muss man ihre Auswahl richtig angehen. Die Spiele-Liebhaber müssen wichtige Kriterien berücksichtigen, die es ihnen ermöglichen, die besten Boni auszuwählen:

♦ Casino-Bonusbetrag: Ein Casino, das einen Bonusbetrag anbietet, begrenzt ihn in der Regel. Das heißt, es wird der maximal mögliche Bonusbetrag angegeben, auch wenn die Einzahlung mehr als nötig war. Es ist auch zu berücksichtigen, dass Einzahlungen mit bestimmten Zahlungsmethoden Bonusangebote möglicherweise nicht aktivieren. Daher ist es notwendig, sich sorgfältig mit den Bedingungen für den Erhalt eines Bonus vertraut zu machen, bevor man ihn in Anspruch nimmt.

♦ Frist für den Erhalt des Bonus: Bonusangebote sind in der Regel zeitlich begrenzt. Dies bedeutet, dass der Spieler den Betrag der Einzahlung und des Bonus während des angegebenen Zeitraums eine bestimmte Anzahl von Malen umsetzen muss. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt bei der Auswahl eines Casino-Bonus. Jeder Spieler sollte sich bewusst sein, wie viel Zeit er hat, um den Bonus umzusetzen.

♦ Bonus in Prozent: Natürlich ist ein Bonus mit einem hohen Prozentsatz ein besseres Angebot. Man kann verschiedene Boni mit hohen Zinssätzen vergleichen und den besten auswählen. Es ist logisch, den höchsten Bonusprozentsatz zu wählen und seine Gewinnchancen zu erhöhen.

♦ Spiele, die für den Bonus verfügbar sind: Die Bonusbedingungen legen fest, welche Spiele zum Spielen um Bonusgeld verwendet werden können. Daher sollte sich der Spieler auf die Arten von Spielen konzentrieren, die ihm am besten gefallen.

♦ Wett-Koeffizient: Dies ist einer der wichtigsten Aspekte bei der Auswahl des besten Bonusangebots. Wie oft der Spieler den Bonus umsetzen muss, bevor er die Auszahlung von Gewinnen beanspruchen kann, hängt von diesem Koeffizienten ab. Je niedriger der Koeffizient, desto profitabler ist es für den Spieler. Es ist am besten, Koeffizienten zu wählen, die 30x, 35x, 40x oder 45x sind.

♦ Limits: Die Bonusbedingungen geben oft auch die Limits der maximalen Gewinne und die maximal möglichen Beträge für die Auszahlung von Bonussen an. Der Spieler muss die möglichen Limits prüfen und dem profitabelsten Angebot den Vorrang geben.

♦ Sicherheit des Bonusprogramms: Man muss Casino-Boni nur in zuverlässigen und lizenzierten Casinos verwenden. Man muss auch immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für einen bestimmten Bonus lesen.

Nachdem sich der Spieler für ein Bonusangebot entschieden hat, muss er es aktivieren. Der Aktivierungsprozess hängt von der Art des Bonus ab.

Boni ohne Einzahlung werden nach der Registrierung in der Regel automatisch und manchmal mit Hilfe eines Bonuscodes aktiviert. Einzahlungsboni erfordern nicht nur eine Registrierung, sondern auch eine Einzahlung, deren Höhe in den Bonusanforderungen angegeben ist. Der Spieler, der den besten Bonus gewählt hat, wird definitiv das Spiel genießen und mehr Chancen auf einen großen Gewinn haben.

Laut Statistik wird die Marktgröße der globalen Casino- und Online-Glücksspielindustrie im Jahr 2021 231 Milliarden US-Dollar erreichen, was bedeutet, dass die Zahl der Menschen, die sich für Glücksspiele interessieren, nur wächst. Online-Casinos werden alle neuen Boni präsentieren, um so viele Kunden wie möglich zu gewinnen. Die Hauptaufgabe des Spielers besteht jedoch darin, die richtige Wahl zu treffen und die besten Angebote auszuwählen.