Golf-Spiele auf der Xbox und auf der Playstation

Golf wird längst nicht mehr nur noch auf der grünen Wiese gespielt. Seit vielen Jahren entwickeln Spielehersteller wie EA Sports oder HB-Studios hochklassige Golf-Spiele für die Konsole und den Computer.

PGA Tour 2K25

PGA Tour 2K25 wurde von HB-Studios entwickelt und von 2K für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC Ende Februar 2025 veröffentlicht. Erstmals ging 2K Kooperationen mit den drei großen Major-Turnieren wie der U.S. Open, der PGA-Championship und der The Open Championship ein. Dadurch können die großen Golfturniere virtuell gespielt werden. Zudem kam es zu Verbesserungen in der Spielmechanik. Unter anderem sorgt der „EvoSwing” für eine verbesserte Ball- und Rollphysik, auch der Karrieremodus wurde deutlich ausgeweitet. Für Realismus sorgen zahlreiche reale Golfkurse und Pro-Spieler wie Tiger Woods.

Selbstverständlich ist das Spiel auch online im Multiplayer-Modus spielbar. Die Spieler können in Ranglisten- und Casual-Matches gegeneinander antreten. Eine Esport-Community, wie bei EAFC 26 oder Call of Duty gibt es derweil (noch) nicht. Sollte dies der Fall sein, dann finden Sie genauere Informationen auf Webseiten wie https://esportsinsider.com/at/gluecksspiel/wettanbieter .

Zu den Vorteilen von PGA-Tour 2K25 zählen vor allem der Fokus auf die realistische Simulation mit echten Spielern, reellen Golfplätzen und die anspruchsvolle Steuerung. Kritisiert wird dagegen, dass Erweiterungen bzw. DLCs Kosten verursachen können.

EA Sports PGA Tour

Neben 2K ist EA Sports der große Entwickler für Golf-Spiele. Schon im Jahr 1998 entwickelte EA Sports erstmals ein Golf-Spiel für die PlayStation. Cover-Star war der damals aufstrebende Golfstar Tiger Woods. Die neuste Variante wurde im Jahr 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und PC entwickelt, ob eine Fortsetzung ansteht, ist bislang noch nicht bekannt. Vor allem aufgrund der starken Konkurrenz aus dem Hause 2K gilt dies aktuell als unwahrscheinlich.

Bei der 2023er-Variante sind alle vier großen Herren-Majors spielbar. Darunter das The Masters Tournament, die PGA-Championship, die U.S. Open Championship und The Open Championship. Online duellieren sich die Spieler sogar beim legendären Ryder-Cup .

Nutzer können bei der neusten Variante auf 30 virtuellen Golfplätzen ihre Skills unter Beweis stellen. Im Karrieremodus können zudem eigene Golfer erstellt werden, dabei können die Fähigkeiten ausgebaut und große Turniere gespielt werden. Als Technologie wird die sogenannte ShotLink-Technologie verwendet, dazu wurden echte TrackMan-Daten genutzt, um die Darstellungen möglichst realistisch aussehen zu lassen. Mit der neusten Variante von PGA Tour 2K25 kann EA Sports jedoch nicht mithalten. Ähnlich stark wurden dagegen die Golfplätze dargestellt. Dafür nutzte EA Sports Scans, Photogrammetrie und LiDAR-Daten.

Wie auch beim Konkurrenten sind die Golfspiele im Karrieremodus und auch im Online-Modus spielbar. Zudem gibt es zeitlich begrenzte Events mit Ranglisten und Belohnungen. In den Online-Communitys werden die Mikrotransaktionen für In-Game-Käufe kritisiert. Von Seiten EA Sports heißt es, dass In-Game-Käufe optional sind.

Golf With Your Friends

Das Spiel Golf With Your Friends setzt im Gegensatz zu den EA Sports und 2K-Varianten nicht auf Realismus, sondern auf den puren Spielspaß. Knallige Farben, unrealistische Golf-Kurse und ausgefallene Spielmodi richten sich eher an eine jugendliche Zielgruppe. Für die Entwicklung ist das Unternehmen Team17 zuständig. Erstmals wurde das Spiel im Mai 2020 für Computer, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One entwickelt. Bis zu 12 Spieler können gleichzeitig im Multiplayer-Mini-Golf gegeneinander antreten. Zu den spielbaren Golf-Kursen zählen ein Piratenkurs, ein Geisterwald oder Candyland.

Die drei Haupt-Spielmodi unterscheiden sich in Classic, Hoops-Modus und Hockey. Mit reellem Golf ist dies nicht einmal ansatzweise vergleichbar. Für ein bisschen Spaß zwischendurch reicht es jedoch allemal. Immer wieder werden mit neuen Updates Skins, Kurse und besondere Bälle veröffentlicht. In Internet-Foren wird vor allem der Spaßfaktor gelobt. Kritikpunkte gibt es für begrenzte Inhalte und leere Server.