Vielfalt an Online-Casinospielen: klassische Spielautomaten, Tischspiele und mehr

Tausende von Spielautomaten stehen den Besuchern der Online Casinos in Deutschland und Österreich rund um die Uhr zur Verfügung. Klassische Spielautomaten, Kartenspiele und Tischspiele sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Eine moderne Grafik sorgt für ein vollständiges Eintauchen in die Atmosphäre von Aufregung und Nervenkitzel. Großzügige Bonuszahlungen, Qualitätsservice und natürlich eine große Anzahl von Zahlungsmethoden für die Auszahlung des gewonnenen Geldes – das sind die wichtigsten, aber nicht alle Vorteile der modernen Online-Casinos. Die Clubverwalter versuchen sicherzustellen, dass die Besucher so viel Zeit wie möglich mit dem Spielen von Spielautomaten, Wetten und Gewinnen verbringen. Daher kann fast jedes Casino ein breites Spektrum an Unterhaltungsangeboten für seine Besucher vorweisen.

Die wichtigsten Arten von Online-Spielen

Daher gibt es keine allgemein anerkannte Klassifizierung von Online-Glücksspielen. Jedes Casino entscheidet selbst, welche Kategorie es für das Spielen von Online-Slots zur Verfügung stellt. Aber im Allgemeinen, für die Online Casinos Spieler verfügbaren Optionen:

♦ Spielautomaten oder, wie sie oft genannt werden, Video-Spielautomaten;

♦ Kartenspiele;

♦ Tischspiele;

♦ Video-Poker;

♦ Arcade-Spiele;

♦ Rubbelkarten;

♦ Bingo, Keno und andere Spiele.

Karten- und Brettspiele

Kartenspiele ist eine Kategorie, die eine Vielzahl von interessanten Kartenspielen enthält. Poker, Blackjack und so weiter können hier notiert werden. Es gibt verschiedene Pokervarianten, die sich nicht nur durch den Namen, sondern auch durch die Gewinnkombinationen, die Auszahlungsbeträge, das Vorhandensein von Jokern, die Anzahl der Karten und andere Merkmale voneinander unterscheiden. Für alle Pokerspiele gelten jedoch grundlegende Regeln. Von besonderem Interesse für Kasinobesucher ist jedoch Blackjack. Auch dieses Spiel gibt es in verschiedenen Varianten. Es gibt American Blackjack und European Blackjack. Aber das Hauptziel des Spielers bleibt dasselbe – man sollte eine höhere Kombination als die des Dealers sammeln, ohne dabei 21 Punkte zu überschreiten.

Merkmale von Spielautomaten

Klassische Spielautomaten gibt es schon seit über 100 Jahren, und es gibt eine einfache Erklärung für dieses Phänomen. Die Beliebtheit der Retro-Slots, die zu den Klassikern des Glücksspiels gehören, liegt in ihrer schieren Einfachheit begründet. Die Spiele sind für jeden geeignet und werden sowohl von erfahrenen Spielern als auch von Neueinsteigern genutzt.

Die Geschichte des klassischen Spielautomaten begann mit den unhandlichen Spielautomaten, die im 19. Jahrhundert in Spielsalons im Wilden Westen aufgestellt wurden. Das erste Modell mit Spinnrollen und einer Leine wurde von einem Amerikaner, Charles Fay, erfunden und Liberty Bell genannt. Dieser Automat wurde zum Prototyp des modernen Videospielautomaten. Die Ära der elektronischen Spielautomaten begann in den 1990er Jahren. Heutzutage gilt diese Art von Glücksspiel als die beliebteste in Online-Casinos.

Alle klassischen Spielautomaten haben einige Merkmale gemeinsam, die sich seit den ersten Glücksspielhäusern in Amerika nicht wesentlich verändert haben:

♦ Ein Design mit drei Walzen, 1-3 Symbolreihen und 1 bis 5 Gewinnlinien;

♦ Die einfachsten Grafiken ohne zusätzlichen Schnickschnack und Spezialeffekte;

♦ Hauptsächlich fruchtige Themen mit zusätzlichen Symbolen in Form von BARs, Siebenern, Glocken, Sternen, usw;

♦ Hohe Auszahlungsquoten und hohe Auszahlungsprozentsätze.

Klassische Spielautomaten haben den großen Vorteil, dass die Regeln einfach sind und die Spielmechanik leicht zu verstehen ist. Sie verwenden einfache mathematische Algorithmen, die es den Spielern ermöglichen, sich an die gewählte Strategie zu halten und auf einen großen Gewinn zu hoffen. Bei diesen Automaten gibt es praktisch keine Sonderzeichen und Gewinnmöglichkeiten. Sie bieten sehr selten Bonusrunden und Freispiele. Aber das macht die Klassiker des Genres nicht schlechter.

Die beliebtesten Entwickler von Automaten im klassischen Stil sind Anbieter von Novomatic , Netent und Microgaming. Spielautomat Ultra Hot Hersteller Novomatic in verschiedenen Versionen nicht nach unten gehen mit den ersten Zeilen in der Rangliste der beliebtesten Slots. Manchmal sind Spielautomaten mit drei Walzen und hohen Gewinnen an ein System mit progressiven Jackpots gebunden. Denken Sie nur an Mega Joker von NetEnt mit einem RTP von 99%!

Heutzutage gibt es klassische Spielautomaten sogar in 3D-Grafik, wodurch die Symbole dreidimensional erscheinen und das Spielgeschehen durch originelle Bonusfunktionen ergänzt wird. Der Versuch, die Klassiker mit modernen Trends in der Glücksspielbranche zu kreuzen, führt zu Hits in den Sammlungen der Online-Casinos. Automaten mit drei Walzen und einer geringen Anzahl von Linien sind standardmäßig nicht mit Informationen überladen und daher für Anfänger geeignet. Spielen Sie sie bietet jedes Online-Casino.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass moderne Online-Casinos ihren Besuchern eine reichhaltige Auswahl an Unterhaltung bieten. Viele Geräte haben eine breite Palette von Tarifen, so dass sie Benutzer mit jedem Budget spielen können. Eine Vielzahl von Geschichten und Stile der Slots Design können Sie sagen, dass jeder Spieler wird die Option nach seinem Geschmack zu wählen.