Warum Sie Ihr Bankroll einrichten sollten

Online-Spielautomaten sind mit Abstand die beliebtesten Casino-Spiele – und das aus gutem Grund.

Diese Spiele bieten hohe Auszahlungen, erfordern wenig bis gar keine Fähigkeiten, sind einfach zu spielen und bieten vor allem endlose Stunden Unterhaltung.

Allerdings können diese Spiele Ihr Guthaben sehr schnell aufbrauchen. Hier kommt das Bankroll-Management ins Spiel.

Was ist Bankroll-Management?

Vereinfacht ausgedrückt ist Ihre Bankroll das Geld, das Sie für die Casino-Spiele beiseite gelegt haben, die Sie spielen möchten.

Dies sollte Geld sein, das Sie speziell für das Glücksspiel reserviert haben, und sollte niemals Geld enthalten, mit dem Sie wichtige Rechnungen bezahlen oder Ihre täglichen Ausgaben decken.

Wie das alte Sprichwort sagt: Setzen Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.

Bankroll-Management ist die Praxis, Ihr Glücksspiel-Budget vernünftig zu verwalten, einschließlich der Einhaltung Ihres Budgets, der möglichst langen Haltbarkeit Ihrer Bankroll und der hoffentlich zusätzlichen Einnahmen.

Wenn Sie wissen, wie viel von Ihrem Guthaben Sie einsetzen sollten, können Sie Ihr Lieblingsspiel nicht nur länger spielen, sondern auch vermeiden, zu viel Geld auszugeben, Verlusten hinterherzulaufen und Ihr hart verdientes Geld zu verschwenden.

Im nächsten Abschnitt werden wir uns ansehen, warum es äußerst vorteilhaft sein kann, vor dem Spielen eine Bankroll aufzubauen.

Die größten Vorteile einer Bankroll für Glücksspiele

Beim Glücksspiel ist es entscheidend, Ihr Guthaben sorgfältig zu verwalten.

Was sind also einige der Vorteile eines effektiven Bankroll-Managements beim Spielen an Spielautomaten?

♦ Begrenzte Verluste: Mit dem Bankroll-Management können Sie kontrollieren, wie viel Geld Sie an Spielautomaten ausgeben, und so das Risiko erheblicher Verluste verringern. Indem Sie Grenzen dafür setzen, wie viel Sie zu verlieren bereit sind, verhindern Sie, dass Sie Verlusten hinterherjagen oder mehr ausgeben, als Sie sich leisten können.

♦ Verlängerte Spielzeit: Ein angemessenes Bankroll-Management ermöglicht es Ihnen, Ihr Geld zu strecken und Ihre Spielzeit zu verlängern.

♦ Minimiertes Risiko: Indem Sie pro Drehung nur einen kleinen Prozentsatz Ihres gesamten Bankrolls einsetzen, verringern Sie das Risiko, Ihr Geld zu schnell aufzubrauchen.

♦ Stabile Gewinne: Wenn Sie das Glück haben, eine Glückssträhne zu haben, sorgt die Verwaltung Ihres Bankrolls dafür, dass Sie Ihre Gewinne nicht durch rücksichtsloses Weiterspielen verprassen, und hilft Ihnen, Ihr Bankroll aufzubauen, anstatt es aufzubrauchen.

Tipps zur Verwaltung Ihres Bankrolls

Die Verwaltung Ihrer Bankroll beim Spielen an Spielautomaten ist für verantwortungsbewusstes Spielen unerlässlich.

Sie hilft Ihnen, die Kontrolle über Ihre Finanzen zu behalten, Verluste zu minimieren und Ihren Spielspaß zu steigern.

Hier sind einige hilfreiche Tipps zur Verwaltung Ihres Bankrolls, damit Sie innerhalb Ihres Casino Budget bleiben und Ihre Gewinnchancen maximieren.

Platzieren Sie kleine Einsätze

Die Zeiten, in denen Sie beim Spielen von Online-Casinospielen eine Standard-Münzgröße verwenden mussten, sind vorbei.

Sie können jetzt für jedes Spiel zwischen einem Mindest- und Höchstbetrag setzen und je nach Slot, an dem Sie spielen, können die Einsatzgrößen jetzt bis zu 0,01 Münzen pro Drehung betragen.

Und da Spielautomaten Zufallszahlengeneratoren verwenden, um sicherzustellen, dass die Drehergebnisse zufällig sind, hat die Höhe Ihres Einsatzes in den meisten Fällen keinen Einfluss auf Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit.

Kennen Sie immer die Volatilität-Bewertung

Viele Spieler fühlen sich von Spielautomaten mit hoher Volatilität angezogen, weil sie die Aufregung haben, groß zu gewinnen.

Allerdings zahlen diese Spiele selten aus. Daher ist es am besten, einen Automaten mit niedriger bis mittlerer Volatilität zu wählen, der Ihnen häufiger Preise bringt.

Wählen Sie Spielautomaten mit höherem RTP

Die RTP-Statistik bezieht sich auf den Prozentsatz der Gesamteinsätze, der den Spielern langfristig zurückerstattet wird.

Dies ist wichtig zu berücksichtigen, wenn Sie ein Spiel auswählen, um Ihr Guthaben aufzubessern.

Je höher der RTP, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie häufige Auszahlungen erhalten, wodurch Ihr Guthaben länger reicht.