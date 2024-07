Straka groovt sich für die Open ein

Sepp Straka spielt sich mit 8 Ryder Cup-Helden in Schottland für die Open ein. Bernd Wiesberger kämpft weiter um sein Ticket.

Gleich 9 der siegreichen europäischen Ryder Cup Helden, unter ihnen Sepp Straka, treffen sich bei der Genesis Scottish Open im Rahmen der DP World Tour zu einem absoluten Golf-Highlight dieses Sommers. Der erste Europa-Auftritt von Österreichs Nummer 1 im heurigen Jahr steht wie für seine Kollegen ganz im Zeichen der Generalprobe für die anstehende 152. Open. Auch wenn Scottie Scheffler sich lieber abseits in Ruhe auf das letzte Major des Jahres vorbereitet, garantieren Rory McIlroy, Xander Schauffele, Ludvig Aberg, Wynhdam Clark, Collin Morikawa und Viktor Hovland ein bärenstarkes Feld beim 9 Millionen Dollar Rolex Series-Event in North Berwick, das auch von der PGA Tour co-sanktioniert ist.

Am Renaissance Course war Straka bereits vor zwei Jahren im Einsatz, als er noch in der für ihn selten gespielte Disziplin Linksgolf einiges aufzuholen hatte und den Cut verpasste. Spätestens mit dem zweiten Platz bei der letztjährigen Open hat der Wiener jedoch bewiesen, dass er alle Defizite mühelos wettgemacht hat.

McIlroy erstmals seit frustrierender US Open wieder am Start

Unvergessen ist Rory McIlroy’s Sieg aus dem Vorjahr, als er erstmals überhaupt auf schottischem Golfboden gewinnen konnte. Der Nordire gönnte sich nach der US Open eine verdiente Auszeit, ist aber als Nummer 2 der Weltrangliste klarer Favorit in North Berwick. Mit der Dubai Desert Classic und der Wells Fargo Championship holte Rory heuer bereits zwei Mega-Titel ab und gewann auch mit Shane Lowry den Team-Event bei der Zurich Classic.

Bei der Scottish Open werden die letzten drei Tickets für die 152. Open im Rahmen der Qualifying Series vergeben, eine allerletzte Chance auch für Bernd Wiesberger, der als 8. des European Swings mit Ach und Krach überhaupt in das Feld der Scottish Open hineinrutschte – und das obwohl er am Renaissance Course vor 5 Jahren einen seiner bedeutendsten Siege auf der DP World Tour feierte. „Natürlich ist die Teilnahme ein großes Ziel. Ich muss versuchen gut zu regenerieren und auch danach wieder schnell die Batterien aufzuladen. Die Chancen für eine Qualifikation sind durchaus realistisch und ich werde zum Beginn der Woche intensiv an den kleinen Schrauben drehen.“

SKY überträgt an allen vier Spieltagen LIVE von der Scottish Open

