Wie man problematisches Glücksspiel erkennt und vermeidet: Tipps für verantwortungsvolles Spielen

Die Grundsätze des fairen und verantwortungsvollen Glücksspiels sollten die Grundlage für die Interaktion zwischen Spielern und Casinos sein. Die Glücksspielindustrie dient in erster Linie der Erholung. Sie sollte helle und starke Emotionen geben. Doch leider passiert oft das Gegenteil. Deshalb ist es wichtig, bei der Auswahl eines Casinos und des Spielablaufs verantwortungsvoll zu sein.

Betrachten wir einige Tipps, die dem Spieler helfen, die richtige Wahl zugunsten von verantwortungsvollem Spielen zu treffen.

1. Schutz von Minderjährigen und Glücksspielsüchtigen

Glücksspiel sollte nicht zu einer Krankheit werden. In erster Linie handelt es sich um eine Erholung, in der eine Person in der Lage sein muss, sich selbst zu kontrollieren und rechtzeitig anzuhalten. Verantwortliche Casinos kümmern sich um ihre Kunden. Dies lässt sich besonders gut am Beispiel eines Online Casinos erkennen. Sie ergreifen Maßnahmen, die verhindern, dass Minderjährige am Spiel teilnehmen, sowie Personen, für die eine solche Freizeitgestaltung eingeschränkt oder verboten ist.

Der Schutz vor der Teilnahme Minderjähriger am Spiel ist eine Art Überprüfung der Seriosität des Casinos. Schließlich ist es für niemanden ein Geheimnis, dass junge Menschen besonders empfindlich auf die Entstehung verschiedener Suchterkrankungen, insbesondere des Glücksspiels, reagieren. Wenn Sie also auf eine ernsthafte Überprüfung des Alters der Spieler und ihres Ausweises stoßen, sollten Sie nicht vorschnell wütend auf das Casino werden. Schließlich ist dies ein Zeichen für seine verantwortungsvolle Haltung Ihnen gegenüber.

Was können Eltern tun, um ihre minderjährigen Kinder vor Glücksspielen zu schützen?

1 – Speichern Sie Ihr Login und Passwort nicht automatisch im Browser.

2 – Auf Mobiltelefonen und Computern ist es besser, eine Software zu installieren, die den Zugang zu bestimmten Websites sperren kann.

3 – Bewahren Sie Ihr Login und Ihr Passwort an einem Ort auf, an dem Kinder es nicht finden können.

4 – Es ist nützlich, ein Passwort für Geräte festzulegen, auf denen Spielanwendungen gespeichert sind.

5 – Eine Begrenzung der Zeit, die Kinder im Internet verbringen, ist nicht überflüssig.

2. Informationen über das Casino und das Personal

Die Aktivitäten jedes Casinos sollten gesetzlich kontrolliert werden. Das Vorhandensein einer Lizenz ist wichtig, weil sie den Schutz der Spieler durch den Staat anzeigt. In der Tat, es reduziert die Möglichkeit von Problemen mit dem Spiel erheblich. Daher müssen Sie bei der Auswahl eines Casinos auf die Informationen über dessen Betrieb achten. Diese sollten auf der Website des Glücksspielunternehmens veröffentlicht werden. Es lohnt sich, besonders auf die Gültigkeitsdauer, die Nummer und das Datum der Lizenz sowie auf das Land, in dem sie ausgestellt wurde, zu achten. Eine Lizenz der Regierung von Curaçao ist in Europa durchaus üblich. Verdecasino hat zum Beispiel eine solche.

Das Personal des Casinos sollte kompetent und höflich sein, vor allem, wenn es um den Kundendienst auf Online-Plattformen geht. Es ist wünschenswert, dass er rund um die Uhr arbeitet und die Fragen der Spieler schnell beantwortet. Die Qualität und Schnelligkeit des Kundendienstes sind ein wichtiger Indikator für die Zuverlässigkeit des Casinos. Auch die Kommunikationskanäle sind wichtig. Es ist gut, wenn es mehrere davon gibt, zum Beispiel Telefon, Messenger, E-Mail und Chat.

3. Soziale Verantwortung und Sicherheit der Spieler

Problematisches Glücksspiel hat negative Auswirkungen sowohl auf die Casinos als auch auf die Spieler, die spielsüchtig sind. Schließlich haben diese Menschen ihr Leben nicht selbst in der Hand. Das Spiel hört auf, eine Freizeitbeschäftigung zu sein, und wird zu einer Krankheit. Deshalb ist die soziale Verantwortung sowohl der Casinos als auch der Spieler in dieser Angelegenheit wichtig.

Häufig bieten Glücksspielplattformen Fragebögen an, um festzustellen, ob ein Benutzer spielsüchtig ist. Länder, die das Glücksspiel legalisiert haben, kümmern sich auch um ihre Bürger. Sie erstellen ein Register von Personen, die spielsüchtig sind. Für sie gilt ein gesetzliches Glücksspielverbot.

4. Selbstbeschränkung der Spieler

Ein wirklich verantwortungsvolles Spiel erfordert eine ständige Kontrolle durch den Spieler und die Möglichkeit, jederzeit zu stoppen. Die Selbstbeschränkung ist ein sehr wichtiger Indikator für verantwortungsvolles Glücksspiel. Deshalb ist der Vorteil eines jeden Online Casinos die Möglichkeit für die Benutzer, persönliche Grenzen zu setzen, wie z. B. ein Geldlimit.

5. Regeln für verantwortungsvolles Glücksspiel

1. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Teilnahme an Glücksspielen nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu verlieren führt. Deshalb ist es sinnvoll, den Geldbetrag, den Sie für Glücksspiele ausgeben möchten, zu begrenzen. Dabei kann es sich um ein Gesamtlimit für einen Monat, eine Woche oder einen Tag handeln. Das kann man selbst oder mithilfe geeigneter Programme kontrollieren.

2. Die richtige Wahrnehmung des Glücksspiels ist wichtig. Denken Sie daran, dass ein Casino in erster Linie der Unterhaltung dient und nicht dem Geldverdienen.

3. Bei den meisten Glücksspielen gibt es keine Systeme. Die Gewinne sind zufällig.

4. Spielen Sie niemals um das letzte Geld.

5. Versuchen Sie nicht, den verlorenen Betrag sofort nach dem Verlust zurückzugewinnen. In solchen Fällen ist es besser, eine Pause zu nehmen.

Glücksspiele sind eine interessante Freizeitbeschäftigung, mit der zusätzlichen Möglichkeit, einen Geldpreis zu gewinnen. Sie können aber nicht zum Haupteinkommen, zum Sinn des Lebens oder zur Flucht vor Problemen werden.