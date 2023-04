Sicherheit und Spielerschutz im Syndicate Casino auf einen Blick

Online-Glücksspiele sind von Natur aus mit einem gewissen Risiko verbunden. Das liegt nicht nur daran, dass man echtes Geld einsetzt, um die Chance zu haben etwas zu gewinnen, sondern auch daran, dass man sehr sensible Daten über das Internet versendet. Wenn diese Daten abgefangen und sich von Dritten angeeignet werden, kann es die schwerwiegenden Konsequenzen haben, die man nicht unterschätzen sollte. Daher ist es bei der Bewertung eines Online-Casinos immer von Bedeutung, dass man sich die Sicherheitsmaßnahmen genauer anschaut. Das trifft auch für das Syndicate Casino zu, das man unter dem folgenden Link entdecken kann: syndicatecasino.at

Wir gehen hier genauer darauf ein, wie beim Syndicate Casino für die Sicherheit der Spieler und deren Daten gesorgt wird. Dabei sind vor allem zwei Aspekte von entscheidender Wichtigkeit, die wir hier deswegen kurz nennen:

♦ Lizenz;

♦ Verschlüsselung.

Lizenzierung

Ein Online-Casino muss von einer Glücksspielbehörde lizenziert sein, nicht anders als ein landgebundenes Casino. Damit ein Anbieter in Österreich legal operieren darf, muss es sich um eine europäische Glücksspielbehörde handeln – zudem müssen einige weitere, strenge Auflagen erfüllt werden.

Die Lizenz für das Syndicate Casino stammt aus Curacao, eine sehr beliebte Glücksspielbehörde für Online-Casinos in Europa. Durch diese Lizenzierung kann man ruhigen Gewissens davon ausgehen, dass es sich bei dem Anbieter nicht um Betrug handelt. Das zeigt sich auch daran, dass das Casino bereits seit 2019 besteht und bisher nur wenige Beschwerden darüber eingegangen sind, die nicht gleich geklärt werden konnten.

Was man dennoch beachten sollte, sind die AGB und Bonusbedingungen, die in dem Casino gelten. Hier können sich immer wieder Bedingungen verstecken, die für jemanden, der sich nicht mit Online-Glücksspielen auskennt, kontraintuitiv sein können. Es schadet also nicht, wenn man sich hier gründlich informiert, ehe man sich anmeldet und versucht einen Bonus zu nutzen.

Verschlüsselung

Die Lizenz eines Online-Casinos stellt sicher, dass die Spiele fair sind und sich der Anbieter an die Bedingungen hält, die er auf seiner Seite kommuniziert hat. Allerdings kann es dennoch sein, dass Daten abgefangen werden, was natürlich extrem problematisch wäre, wenn man sich darüber klar wird, welche Informationen man an ein Online-Casino senden muss, ehe man anfangen kann, um Echtgeld zu spielen. Dazu zählen unter anderem:

♦ Ausweis;

♦ Bankinformationen;

♦ Telefonnummer;

♦ E-Mail-Adresse.

Um zu verhindern, dass diese Daten in falsche Hände geraten, wird eine Verschlüsselung verwendet. Bei Syndicate handelt es sich hierbei um die klassische SSL-Verschlüsselung. Diese ist Standard bei den meisten Online-Casinos und wird auch von Banken verwendet. Man kann sich also sicher sein, dass es nicht möglich ist, die Daten abzufangen, die man an das Sydicate Casino sendet oder von dort empfängt.

Spielerschutz

Bei Online-Casinos, die in Europa operieren, müssen noch einige andere Auflagen eingehalten werden. So kann man sich auf der Webseite des Sydicate Casinos über verantwortungsbewusstes Spielen informieren. Dabei findet man etliche Informationen zu dem Thema und weiterführende Links, sodass man sich selbst schützen kann.

Wenn man Fragen hat, die nicht im FAQ-Bereich abgedeckt werden, kann man sich auch jederzeit an den Kundendienst wenden. Dieser ist an sieben Tagen die Woche und rund um die Uhr verfügbar. Man kann sowohl telefonisch, per Mail als auch per Live-Chat Kontakt aufnehmen. So wird einem schnell geholfen, wenn es Probleme mit der Webseite gibt oder man Fragen zu seinem Konto oder bestimmten Bedingungen hat. So kann man auch schnell sein Konto blockieren lassen, wenn es jemand unerlaubt nutzt.

Kein Grund zur Sorge!

Jeden Tag macht man sich Sorgen und gibt mit Stresssituationen ab. Wenn es Freizeit gibt, will man am wenigsten dasselbe tun und sich um die Sicherheit beim Spielen in einem Online-Casino sorgen. Es ist wunderbar, dass es Syndicate Casino gibt, das Fairplay, Datenschutz und kompetenten Kundendienst garantiert. Keine Sorge, sondern Vergnügen!