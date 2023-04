Sparsamer Start

ISPS HANDA CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Lukas Nemecz geht zum Auftakt im PGM Ishioka GC durchaus sparsam mit Birdies um, wahrt nach der 70 (Par) mit einer starken 2. Runde aber immerhin noch die Chance auf ein Erreichen des Wochenendes.

Nach einem Monat Turnierpause auf der DP World Tour geht es für Lukas Nemecz endlich mit zwei Turnieren in Japan und Korea weiter. Der Grazer versuchte sich daheim mit den Audi Circuit-Events wettkampfbereit zu halten und geht nun im japanischen Oshioka GC wieder auf Punkte- und Preisgeldjagd. Die ISPS Handa Championship ist das überhaupt erste Turnier der DPWT in Japan und lockt mit 2 Millionen Dollar Preisgeld. Gemeinsam mit den Jungs aus Europa teen auch die Besten der Japan Golf Tour sowie Golflegenden wie Ernie Els (RSA) und Thomas Bjorn (DEN) auf.

Ganz souverän findet sich Lukas zum Auftakt mit früher Startzeit auf den Backnine zurecht, hat jedoch einige Probleme den Putter so richtig auf Temperatur zu bekommen, denn mit einem Par nach dem anderen macht er zwar nichts verkehrt, tritt jedoch so doch ziemlich auf der Stelle. Erst am Par 3 der 17 bricht dann der so hartnäckige Birdiebann und lässt ihn immerhin im Minusbereich auf die Frontnine abbiegen.

Richtig ins Laufen bringt ihn das erste Erfolgserlebnis jedoch nicht, denn nach dem Turn geht es im selben Par-Trott wie zuvor dahin und da sich kurz vor Schluss am letzten Par 3 seiner Runde dann auch noch ein Fehler einschleicht, bringt er sogar nur die 70 (Par) zu Papier, die ihm, eine gute 2. Runde vorausgesetzt, zwar vom 82. Rang aus noch Chancen auf ein Erreichen des Wochenendes offen hält, mit den durchwegs recht guten Scores kann er so am Donnerstag jedoch ganz klar nicht mithalten.

„Das ist wirklich ein sehr schöner Platz in einem fantastischen Zustand. Vom Design und Layout her wirkt der Platz auch sehr europäisch. Ich hab sehr solide heute gespielt, viel Fairways und Grüns getroffen aber nichts wirklich zwingendes erarbeitet. Ein Birdie war natürlich sehr frustrierend. Leider konnte ich die beiden Par 5 nach perfekten Abschlägen nicht nützen, die langen Eisen und das Holz 3 muss morgen besser werden. Mein Spiel ist aber wie gesagt sehr solide und daher freu ich mich schon auf den Freitag“, so der Steirer nach der Auftaktrunde.

Andy Sullivan (ENG) und Yeongsu Kim (KOR) teilen sich nach 63er (-7) Runden die Spitzenposition.

Leaderboard ISPS Handa Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den ISPS Handa Championship.