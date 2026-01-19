PGA TOUR 2026

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2026

Ranking nach Turnier: SONY OPEN

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 - Chris Gotterup 1 500
2 - Ryan Gerard 1 300
3 - Patrick Rodgers 1 190
T4 - Jacob Bridgeman 1 123
T4 - Robert MacIntyre 1 123
T6 - Daniel Berger 1 86
T6 - Harry Hall 1 86
T6 - Lee Hodges 1 86
T6 - Taylor Pendrith 1 86
T6 - Davis Riley 1 86
T11 - Jake Knapp 1 68
T11 - Si Woo Kim 1 68
T13 - Pierceson Coody 1 54
T13 - S.H. Kim 1 54
T13 - Hideki Matsuyama 1 54
T13 - Kevin Roy 1 54
T13 - Nick Taylor 1 54
T13 - Sudarshan Yellamaraju 1 54
T19 - Dan Brown 1 43
T19 - Ben Griffin 1 43
T19 - Russell Henley 1 43
T19 - John Parry 1 43
T19 - Chandler Phillips 1 43
T24 - Bud Cauley 1 33
T24 - Corey Conners 1 33
T24 - Adrien Dumont de Chassart 1 33
T24 - Kensei Hirata 1 33
T24 - Patton Kizzire 1 33
T24 - Maverick McNealy 1 33
T24 - Jordan Spieth 1 33
T31 - Ricky Castillo 1 21
T31 - Brice Garnett 1 21
T31 - Takumi Kanaya 1 21
T31 - Michael Kim 1 21
T31 - Seamus Power 1 21
T31 - Sam Stevens 1 21
T31 - Sahith Theegala 1 21
T31 - Dylan Wu 1 21
T39 - Tom Hoge 1 12
T39 - Kurt Kitayama 1 12
T39 - Denny McCarthy 1 12
T39 - Mac Meissner 1 12
T39 - Adam Scott 1 12
T39 - Vijay Singh 1 12
T39 - Alex Smalley 1 12
T39 - J.J. Spaun 1 12
T39 - Adam Svensson 1 12
T39 - Vince Whaley 1 12
T49 - Zac Blair 1 8
T49 - David Ford 1 8
T49 - Emilio Gonzalez 1 8
T49 - Rico Hoey 1 8
T49 - Aaron Rai 1 8
