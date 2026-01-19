Die FedEx-Cup Punkterangliste 2026
Ranking nach Turnier: SONY OPEN
|
PGA TOUR 2026
|
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|1
|-
|Chris Gotterup
|1
|500
|2
|-
|Ryan Gerard
|1
|300
|3
|-
|Patrick Rodgers
|1
|190
|T4
|-
|Jacob Bridgeman
|1
|123
|T4
|-
|Robert MacIntyre
|1
|123
|T6
|-
|Daniel Berger
|1
|86
|T6
|-
|Harry Hall
|1
|86
|T6
|-
|Lee Hodges
|1
|86
|T6
|-
|Taylor Pendrith
|1
|86
|T6
|-
|Davis Riley
|1
|86
|T11
|-
|Jake Knapp
|1
|68
|T11
|-
|Si Woo Kim
|1
|68
|T13
|-
|Pierceson Coody
|1
|54
|T13
|-
|S.H. Kim
|1
|54
|T13
|-
|Hideki Matsuyama
|1
|54
|T13
|-
|Kevin Roy
|1
|54
|T13
|-
|Nick Taylor
|1
|54
|T13
|-
|Sudarshan Yellamaraju
|1
|54
|T19
|-
|Dan Brown
|1
|43
|T19
|-
|Ben Griffin
|1
|43
|T19
|-
|Russell Henley
|1
|43
|T19
|-
|John Parry
|1
|43
|T19
|-
|Chandler Phillips
|1
|43
|T24
|-
|Bud Cauley
|1
|33
|T24
|-
|Corey Conners
|1
|33
|T24
|-
|Adrien Dumont de Chassart
|1
|33
|T24
|-
|Kensei Hirata
|1
|33
|T24
|-
|Patton Kizzire
|1
|33
|T24
|-
|Maverick McNealy
|1
|33
|T24
|-
|Jordan Spieth
|1
|33
|T31
|-
|Ricky Castillo
|1
|21
|T31
|-
|Brice Garnett
|1
|21
|T31
|-
|Takumi Kanaya
|1
|21
|T31
|-
|Michael Kim
|1
|21
|T31
|-
|Seamus Power
|1
|21
|T31
|-
|Sam Stevens
|1
|21
|T31
|-
|Sahith Theegala
|1
|21
|T31
|-
|Dylan Wu
|1
|21
|T39
|-
|Tom Hoge
|1
|12
|T39
|-
|Kurt Kitayama
|1
|12
|T39
|-
|Denny McCarthy
|1
|12
|T39
|-
|Mac Meissner
|1
|12
|T39
|-
|Adam Scott
|1
|12
|T39
|-
|Vijay Singh
|1
|12
|T39
|-
|Alex Smalley
|1
|12
|T39
|-
|J.J. Spaun
|1
|12
|T39
|-
|Adam Svensson
|1
|12
|T39
|-
|Vince Whaley
|1
|12
|T49
|-
|Zac Blair
|1
|8
|T49
|-
|David Ford
|1
|8
|T49
|-
|Emilio Gonzalez
|1
|8
|T49
|-
|Rico Hoey
|1
|8
|T49
|-
|Aaron Rai
|1
|8