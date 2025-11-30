RACE TO DUBAI 2026
2025-11-30
Die Rangliste der DP World Tour 2026
Update nach: AUSTRALIAN PGA CHAMPIONSHIP
RACE TO DUBAI 2025
|1
|MCILROY, Rory
|11
|5.975,06
|1
|PUIG, David
|1
|500,00
|2
|DING, Wenyi
|1
|334,00
|3
|LEE, Min Woo
|1
|116,00
|3
|HILLIER, Daniel
|1
|116,00
|5
|SCOTT, Adam
|1
|90,00
|6
|GOUVEIA, Ricardo
|1
|71,00
|7
|BAIRSTOW, Sam
|1
|53,60
|7
|WIESBERGER, Bernd
|1
|53,60
|7
|QUAYLE, Anthony
|1
|53,60
|10
|BRYANT, Davis
|1
|42,30
|10
|DE LEO, Gregorio
|1
|42,30
|10
|VAILLANT, Tom
|1
|42,30
|13
|FITZPATRICK, Alex
|1
|34,65
|13
|WILLIAMS, Robin
|1
|34,65
|13
|SMYLIE, Elvis
|1
|34,65
|16
|KOBORI, Kazuma
|1
|28,35
|16
|MAZZOLI, Stefano
|1
|28,35
|16
|PENGE, Marco
|1
|28,35
|16
|PEAKE, Ryan
|1
|28,35
|20
|BROOMHEAD, Jonathan
|1
|23,10
|20
|CHARMASSON, Clement
|1
|23,10
|20
|MORRISON, James
|1
|23,10
|20
|RODRIGUES, Daniel
|1
|23,10
|24
|PULKKANEN, Tapio
|1
|20,70
|24
|FOX, Ryan
|1
|20,70
|26
|SCHOTT, Freddy
|1
|18,00
|26
|LAW, David
|1
|18,00
|26
|SCRIVENER, Jason
|1
|18,00
|29
|BUCHANAN, Jack
|1
|14,40
|30
|REPETTO TAYLOR, Rocco
|1
|12,00
|30
|JONSSON, Tobias
|1
|12,00
|32
|COUSSAUD, Ugo
|1
|8,94
|32
|PAUL, Yannik
|1
|8,94
|32
|SENIOR, Jack
|1
|8,94
|32
|GARCIA, Sebastian
|1
|8,94
|32
|SHARMA, Shubhankar
|1
|8,94
|32
|PEPPERELL, Eddie
|1
|8,94
|38
|KATSURAGAWA, Yuto
|1
|6,60
|38
|SORDET, Clément
|1
|6,60
|38
|APHIBARNRAT, Kiradech
|1
|6,60
|41
|GUMBERG, Jordan
|1
|4,80
|42
|VAN VELZEN, Ryan
|1
|4,20
