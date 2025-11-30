RACE TO DUBAI 2026

2025-11-30

Die Rangliste der DP World Tour 2026

Update nach: AUSTRALIAN PGA CHAMPIONSHIP

RACE TO DUBAI 2025
1 MCILROY, Rory 11 5.975,06
1 PUIG, David 1 500,00
2 DING, Wenyi 1 334,00
3 LEE, Min Woo 1 116,00
3 HILLIER, Daniel 1 116,00
5 SCOTT, Adam 1 90,00
6 GOUVEIA, Ricardo 1 71,00
7 BAIRSTOW, Sam 1 53,60
7 WIESBERGER, Bernd 1 53,60
7 QUAYLE, Anthony 1 53,60
10 BRYANT, Davis 1 42,30
10 DE LEO, Gregorio 1 42,30
10 VAILLANT, Tom 1 42,30
13 FITZPATRICK, Alex 1 34,65
13 WILLIAMS, Robin 1 34,65
13 SMYLIE, Elvis 1 34,65
16 KOBORI, Kazuma 1 28,35
16 MAZZOLI, Stefano 1 28,35
16 PENGE, Marco 1 28,35
16 PEAKE, Ryan 1 28,35
20 BROOMHEAD, Jonathan 1 23,10
20 CHARMASSON, Clement 1 23,10
20 MORRISON, James 1 23,10
20 RODRIGUES, Daniel 1 23,10
24 PULKKANEN, Tapio 1 20,70
24 FOX, Ryan 1 20,70
26 SCHOTT, Freddy 1 18,00
26 LAW, David 1 18,00
26 SCRIVENER, Jason 1 18,00
29 BUCHANAN, Jack 1 14,40
30 REPETTO TAYLOR, Rocco 1 12,00
30 JONSSON, Tobias 1 12,00
32 COUSSAUD, Ugo 1 8,94
32 PAUL, Yannik 1 8,94
32 SENIOR, Jack 1 8,94
32 GARCIA, Sebastian 1 8,94
32 SHARMA, Shubhankar 1 8,94
32 PEPPERELL, Eddie 1 8,94
38 KATSURAGAWA, Yuto 1 6,60
38 SORDET, Clément 1 6,60
38 APHIBARNRAT, Kiradech 1 6,60
41 GUMBERG, Jordan 1 4,80
42 VAN VELZEN, Ryan 1 4,20

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

