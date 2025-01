In eigener Liga

Sepp Straka bleibt auch am Samstag bei den American Express seiner Linie treu und knallt auch im La Quinta CC wieder eine fehlerlose 64 (-8) aufs Tableau. Mit der unglaublichen Birdiequote und nach wie vor makellosem Spiel zieht Sepp am Leaderboard regelrecht auf und davon und geht als absoluter Topfavorit in den Finaltag.

Bereits auf Hawaii zeigte Sepp Straka, dass nicht viel zur absoluten Spitze fehlt und das gute Gefühl konnte der 31-jährige sichtlich aus Honolulu ins Coachella Valley mitnehmen. Schon zum Auftakt am Nicklaus Tournament Course knallte der gebürtige Wiener eine makellose 65 (-7) aufs Tableau, toppte dies jedoch am Freitag am wohl etwas schwierigeren Stadium Course sogar noch. Mit dem nächsten fehlerlosen Auftritt in 64 (-8) Akten zog der zweifache PGA Tour Champion bis in die erste Verfolgerrolle nach vor und startet mit gerade mal einem einzigen Schlag Rückstand auf Charley Hoffman (USA) und Rico Hoey (PHI) in die Samstagsrunde im La Quinta CC.

Wie schon an den Tagen zuvor hat er auch am Samstag wieder gleich zu Beginn alles im Griff und startet mit einem absolut stressfreien Par in den dritten Spieltag. Zwar findet danach auf der 2 der Drive das Fairway nicht, Sepp reitet aber dennoch am Par 5 die Attacke und parkt den Ball knapp neben dem Grün. Fast fällt dann sogar der Chip zum Eagle, das erste Birdie stellt am Ende so nur noch Formsache dar. Das bringt den Birdiemotor sichtlich rasch richtig auf Touren, denn am darauffolgenden Par 3 stopft er aus rund sieben Metern gleich zum nächsten Birdie und legt so einmal mehr einen Traumstart hin.

Unglaubliches Birdietempo

Voll im Rollen benötigt er auch am zweiten Par 5 der Runde direkt danach nur einen Putt und macht so den roten Hattrick, der ihn erstmals bis an die Spitze spült, endgültig perfekt. Kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe am Par 3 der 15 bereits der vierte Birdieputt sein Ziel findet. Wieder muss er sich danach nicht lange in Geduld üben, da er sich auf der 17 mit einem messerscharfen Eisen den Druck vom Putter nimmt und mit dem bereits fünften roten Eintrag auf nur acht Löchern auch im Klassement etwas Luft zwischen sich und Charley Hoffman bringt.

Der Abstand wächst sogar vor dem Turn dann noch weiter an, nachdem Sepp auch auf der 18 den Birdieputt aus gut vier Metern versenkt und so mit dem unglaublichen Zwischenstand von -6 nach 9 und satten 21 unter Par auf die vorderen Neun abbiegt. Dort nehmen dann die Ungenauigkeiten ein wenig zu, mit einem sicherne Zweiputt von außerhalb des Grüns auf der 1 und einem sehenswerten Sand Save auf der 2 bleibt er aber auch weiterhin im Turnier absolut makellos. Nach den kleinen Wacklern schärft er sein langes Spiel zwar wieder, dafür kühlt jedoch der Putter vorerst ein wenig aus, denn sowohl am Par 3 der 3 als auch auf der 4 wollen weitere Großchancen nicht fallen.

Auf und davon

Am Par 5 Doppel klinkt er sich dann aber wieder in den allgemeinen Birdiereigen ein, da sich zunächst auf der 4 der 14. Schläger wieder erwärmt und er sich danach nicht einmal vom Grünbunker am Weg zum bereits achten Birdie behindern lässt. Damit zieht der 31-jährige auch im Klassement bereits um satte vier Schläge den ersten Verfolgern davon. Auf den verbleibenden Löchern lässt Sepp dann weiterhin rein gar nichts anbrennen und bringt so erneut eine fehlerlose 64 (-8) ins Clubhaus. Damit ist er auch weiterhin noch im gesamten Turnier bogeyfrei unterwegs und geht als absoluter Topfavorit in die Finalrunde am Stadium Course.

Neben Sepp stemmt noch ein weiterer deutschsprachiger Spieler in Kalifornien den Cut. Zwar rutscht Matti Schmid mit durchwachsener dritter Runde deutlich aus dem Cutbereich und Thomas Rosenmüller machte sich schon zum Auftakt das Leben ungeheuer schwierig, Jeremy Paul jedoch springt zur Ehrenrettung ein und cuttet dank einer 67 (-5) am Stadium Course durchaus souverän in den Sonntag.

Leaderboard The American Express

>> SKY überträgt Live und in HD von den American Express.