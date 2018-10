Online auf dem grünen Rasen: Die besten Games für Golfer

Golf ist ein Sport der Elite – mal abgesehen vom Minigolf. Die meisten Otto-Normalverbraucher werden an einem sonnigen Samstagmorgen wohl eher selten über die grünen Hügel des lokalen Golfclubs schlendern, ein paar Bälle einlochen und sich hinterher eine kubanische Zigarre bei einem Glas Whiskey zu Gemüte führen. Und doch können auch sie sich einmal fühlen wie Tiger Woods! Dafür müssen sie nicht einmal ihre Freundin betrügen: Sie schalten einfach eines dieser pfiffigen Online-Golfspiele ein und üben, bis sie ihr Handicap so stark wie möglich reduziert haben.

Golf Master 3D

Die realitätsnächste Experience liefert wohl Golf Master 3D: Durch die ausgereifte Technik fühlt man sich praktisch, als würde man mitten auf dem Rasen stehen, hörte die Vögel in den Bäumen pfeifen und blickte in den blauen Sommerhimmel. Klar, dass dieses Spiel besonders Laune macht. Ziel ist es nun, mit so wenig Versuchen wie möglich die achtzehn Löcher der Golfbahn zu treffen – mit etwas Skills schafft man es dann sogar in die Hall of Fame. Und wer hierin seine Berufung entdeckt, kann das Online-Golfspielen durchaus noch ernster nehmen. Auch für Wettfans ist dieses Feld interessant, denn bei eSports kann man nicht nur auf Starcraft 2 wetten. Mittlerweile gibt es auch absolute Profis in Sachen Golf-Games, die sich in hitzigen Turnieren miteinander messen.

Adam and Eve: Golf

Da haben wir es schon wieder: Golf und Frauen sind scheinbar untrennbar miteinander verbunden. Allerdings spielt Eva neben dem Titel nicht wirklich eine große Rolle: Vielmehr konzentriert Adam sich, Bälle einzulochen und sammelt dabei fleißig Sterne ein. Das Spiel ist in einer Art Urwelt angesiedelt und ist unterlegt mit einem heiteren Soundtrack – perfekt, um ein bisschen Zeit während einer wohlverdienten Pause zu verdaddeln.

Minigolf: Hole in One

Minigolf hat wohl jeder schon einmal gespielt – ob am Wandertag in der Unterstufe des Gymnasiums oder im Urlaub mit den Schwiegereltern. Kaum ein Zeitvertreib ist so unverfänglich und doch vergnüglich wie die Minigolfbahn, auch wenn man sie nur virtuell bespielt. In Minigolf: Hole in One puttet man sich vor der Kulisse von holländischen Windmühlen und Waldlandschaften von Fähnchen zu Fähnchen. Perfekt zum Kopf ausschalten!

Cave Golf

Manchmal wollen Männer einfach echte Männer sein und wenn sie dafür schon keine echte Keule (englisch: „club“) in die Hand nehmen können, dann wenigstens einen Golfschläger (englisch: „club“ – verstanden?). Cave Golf stellt unter Beweis, dass schon die Jungs in der Steinzeit mächtig gute Golfer waren und ein Hole-in-One praktisch zum Standard gehörte – neben Säbelzahntiger und Mammut jagen natürlich. Und da man als Höhlenmensch mit allen möglichen natürlichen Gegnern zu kämpfen hatte, kommen dem Spieler hier auch Gestalten wie der Pterodactylus in die Quere. Natürlich dürfen auch Frauen dieses Spiel spielen – auch ihr Leben als Beerensammler und Kindererzieher war in den Jahrtausenden vor Christi Geburt nicht leicht.

Golf ist kein schnelllebiges Spiel – es ist fast schon meditativ. Deshalb eignen sich Online-Golfspiele ausgezeichnet für Pausen im Alltag, in denen man einfach mal abschalten will. Die netten Designs tun ihr Übriges, dass das Spielerlebnis für den Spieler rundum angenehm wird. Und wer dann doch wieder frische Luft schnuppern will, meldet sich einfach zum nächsten Minigolf-Turnier an – einfacher geht’s nicht!