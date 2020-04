Die besten Golfspiele zum Zeitvertreib

Golf ist ein Sport der Geduld und Konzentration. Es ist ein beliebter Sport, den man im Sommer spielt, wenn es Spaß macht, die Löcher auf dem örtlichen Golfplatz zu spielen. Zum Glück gibt es jetzt Möglichkeiten, den Sport bequem am Telefon zu genießen.

Das bedeutet, dass Sie die Freude am eigentlichen Golfspiel genießen können, ohne die lange Reisezeit, die kilometerlangen Fußmärsche und die teure Ausrüstung. Es gibt sogar Online Casino Slots in Trustly Casinos, die auch Slots mit Golf Thematik anbieten. Aber es gibt außer Golf noch mehr Spiele im Casino in Deutschland. Alles, was Sie brauchen, ist Ihr Telefon und einen gemütlichen Platz, an dem Sie sich zu Beginn Ihres Spiels wohlfühlen.

Golf Spielautomaten erfordern keine Golfbälle, Golfwagen oder Golfplätze, erfordern keinen Country-Club oder einen Tag mit großen Ausgaben, können aber einen Tag des Gewinnens beinhalten. Auch wenn mobile Golfspiele vielleicht nicht den tatsächlichen Nervenkitzel des Golfplatzes einfangen können, ermöglichen diese Vorschläge ein schnelles Golfspiel.

Fore!

Das Letzte, was Sie tun möchten, ist, einen weiteren Spielzug auszuschlagen, wörtlich genommen – Ball + Kopf = schlechtes Omen. Und so wurde das Problem ganz und gar beseitigt und durch Wetten ersetzt, eine einfachere und weniger schädliche Art, ohne Schädel zu zerbrechen.

Dieser Tom-Horn-Titel hat 9 Gewinnlinien, die Sie verringern oder in Ruhe lassen können; diese Linien wirken sich immer auf Ihre Einsätze aus, wenn sie nicht fixiert sind, und genau das sind diese Linien. Sie können einen niedrigen Einsatz von 0,05 auf jede einzelne von ihnen setzen, aber je weniger Sie haben, desto weniger kostet Sie das.

Neben den üblichen automatischen Spieloptionen gibt es eine Spielfunktion, die manchmal auch als “Doppelt oder nichts” bezeichnet wird; sie gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Gewinn zu erhöhen oder sich von ihm zu verabschieden. Diese besondere Spieloption ermöglicht zwei Arten von Auszahlungen, eine zum Erraten der Kartenfarbe und eine weitere zum Erraten der Farbe und der Farbe. Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, erhalten Sie immer mehr Geld. Aber bitte denken Sie an ein verantwortungsbewusstes Spielen.

Golf-Rival

Tauchen Sie mit den detaillierten Grafiken, die Gold Rival für seine Spieler bereithält, in die Welt des mobilen Golfsports ein. Ihr erster Spielversuch ist vielleicht nicht so einfach wie bei den anderen Handyspielen, aber es gibt detaillierte Anweisungen, wie Sie einen guten Schwung erhalten. Die Steuerung im Spiel gibt Ihnen mehr Macht über Ihren Schlag und gibt Ihnen die Möglichkeit, Macht und Genauigkeit zu kontrollieren. Außerdem können Sie in Echtzeit gegen andere Spieler antreten. Wenn Sie andere Spieler besiegen, steigen Ihre Ränge ebenfalls.

Golf Clash

Golf Clash ist ein Online-Golfplatz, auf dem sich echte Spieler miteinander messen können. Als Gewinner der Mobile Game Awards 2018 und von den TIGA Awards zum Spiel des Jahres erklärt, ist das simulierte Golfspiel nichts weniger als aufregend. Die Spieler können gegen ihre Online-Freunde antreten, ihre Schläger im Spiel aufrüsten und durch die verschiedenen European-Touren vorankommen. Es stehen auch mehrere Plätze zum Spielen zur Verfügung, und Sie können sogar bei schwierigen Wetterbedingungen umschalten. Das Chatten im Spiel mit Gegnern und Teamkollegen verleiht dem Spiel einen sozialen Reiz.

Golf Clash kann jedoch nur gespielt werden, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind. Die App bietet zwar keine Offline-Alternativen für das Spiel, aber das Live-Gameplay mit Menschen aus aller Welt macht großen Spaß.

Minigolf-King

Das Golfspiel wurde durch das einfache Drag & Release-Spiel, das Mini Golf King bietet, erleichtert. Dies ist ein weiteres Online-Multiplayer-Golfspiel, das eine aufrüstbare Ausrüstung, herausfordernde Plätze und Echtzeit-Golfspiele Spieler gegen Spieler bietet. Das Spiel bietet Ihnen verschiedene Herausforderungen und großartige Belohnungen, während die eigentliche Spielsteuerung sehr einfach bleibt. Laden Sie Freunde ein und gewinnen Sie gegen sie oder spielen Sie mit einem Online-Match. Sie können auch an Turnieren teilnehmen, um Ihren Rang in den Ranglisten zu verbessern. Die Grafiken und Minigolfplätze sind ebenfalls atemberaubend.

WGT Golf

Dieses Spiel ist in echte Meisterschaftsgolfplätze integriert und vermittelt Ihnen ein mobiles Erlebnis, wie es ist, ein Profigolfer zu sein. Sie können Ihr Spiel nahezu unbegrenzt individuell gestalten, Sie können Ihre Golftasche ausstatten und Ihre Schlagart im Spiel festlegen. Verwenden Sie die Spielversionen Ihrer Lieblingsschläger von vertrauenswürdigen Marken. Und schließlich können Sie in monatlichen und wöchentlichen Turnieren gegen andere Golfer spielen.