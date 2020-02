Golf mit Pavillon 3×3

Golfen ist ein entspannendes Hobby, Spaß und für viele Menschen ein Leistungssport. Aus historischer Sicht ist Golf ein außergewöhnlicher Sport. Die Geschichte des Golfsports reicht bis ins Mittelalter zurück und seine Regeln wurden 1774 in Schottland festgelegt.

Wenn Sie Golf- Anfänger sind, empfehlen wir, sich mit den Grundregeln und Techniken des Golfsports vertraut zu machen. Es ist auch nützlich zu wissen, wie man Ausrüstung bekommt und die korrekte Etikette eines Golfplatzes erlernt.

Das Prinzip des Golfspiels besteht darin, den Ball vom Abschlag zum Loch zu schalgen. Wer es mit der geringsten Anzahl an Schlägen schafft, gewinnt.

Sprechen wir über die wichtigsten Punkte, um Golf zu spielen.

1. Konzentration



Golf erfordert völlige Konzentration. Es wird Ihnen die Selbstbeherrschung und Geduld beibringen, die in der heutigen Welt sehr wichtig sind. Im Golfsport gibt es vor allem wettbewerbsorientierte Menschen, die die Möglichkeit haben, sich ständig zu verbessern und höhere Ziele zu setzen.

2. Aufenthalt in der Natur

Golfen ist von allen Seiten von wunderschöner grüner Natur umgeben. Jeder Kurs hat einen anderen Charakter und ist einzigartig. Die grüne Farbe wirkt beruhigend und bringt Harmonie und Frieden. Sie werden von Ihren Pflichten und alltäglichen Sorgen entspannen. Sie müssen weder Ihr Handy noch Ihre Post überprüfen.

3. Positive Auswirkungen auf die Gesundheit

Golf wirkt sich positiv auf unsere Gesundheit aus. Laut einer schwedischen Studie leben Golfer länger. Regelmäßige körperliche Aktivität und frische Luft vermeiden das Risiko von Angstzuständen und Depressionen. Auf der Strecke über 4 Stunden laufen Sie mehr als 8 Kilometer und verlieren durchschnittlich 170 kcal pro Stunde.

4. Beziehungen aufbauen

Neben dem Spiel haben Sie die einmalige Gelegenheit, mit Ihren Freunden zu sprechen und ein paar Stunden mit ihnen zu verbringen. Da Golf meistens in Gruppen zu viert gespielt wird, haben Sie die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen und neue Freunde zu finden.

Perfekte Überdachung mit Pavillon 3×3



Um Ihr Lieblingsspiel bequem genießen zu können, ist es erforderlich, dass Sie sich abkühlen, um die Batterien aufzuladen und sich vom Tempo des Spiels zu erholen. In diesem Fall können Sie einen Pavillon 3×3 wasserdicht stabil mit Scherenkonstruktion verwenden. Der Aufbau ist in wenigen Minuten fertig. Sie können die Farbe des Pavillonas so wählen, dass sie zur Spielfläche passt. Wenn Sie andere Vorstellungen haben, können Sie aus acht Grundfarben wählen. Die Konstruktion besteht aus eloxiertem Aluminium und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die Beine im Sechskantprofil sorgen für perfekte Stabilität des Pavillons.

Bei schlechtem Wetter bietet Ihnen der Pavillon 3×3 ein ideales Versteck. Es schützt Sie auch vor der prallen Sonne und da die Wände wasserdicht sind, auch vor Regen und Wind.

Wählen Sie den richtigen Pavillon 3×3 und genießen Sie diesen grünen Sport auf professioneller Ebene.

Bildquelle: pixabay, Brimo