Golf-Zeitreise: Die Geschichte einer der ältesten Sportarten

Golf gehört zu einer der beliebtesten Sportarten der Gegenwart. Durch seine Eigenheit der Spielart fasziniert er viele verschiedene Sportfans. Doch nur wenige wissen, wo eigentlich die Ursprünge des Golfsports liegen. In diesem Artikel erfahren Sie verschiedene Theorien über die Ursprünge des Golfsports von Ihren Anfängen bis zur heutigen Entwicklung.

Wo alles begann

Viele assoziierten den Golfsport seit jeher mit der “Oberschicht”, den Reichen, die den Sport ausübten. Offiziell begann seine Geschichte im 16. Jahrhundert, als der schottische König Jakob IV. diese Sportart zuließ. Doch bereits vor der offiziellen Zulassung gibt es Nachweise, dass die schottische Bevölkerung Golf als Form der Unterhaltung gerne in der Freizeit spielt.

Ein Jahrhundert zuvor galt Golf noch für einen Zeitraum als verpönt und wurde sogar offiziell verboten. Grund dafür war, dass der Sport Soldaten bei Wehrübungen ablenkte. Doch das Verbot blieb nicht lange erhalten, denn die Sportart wurde im Heimlichen immer weiter ausgeübt und zum regelrechten Mode-Sport ernannt, weshalb sie dann doch irgendwann offiziell wieder erlaubt wurde.

Was war vor Schottland?

Fest steht also, dass der Sport bereits vor der offiziellen Zulassung gerne und oft in der Gesellschaft gespielt wurde. Jedoch gibt es nur wenige Aufzeichnungen dazu. Es gibt lediglich verschiedene Theorien, wie der Sport sich zuvor entwickelt hat. Bis heute ist es umstritten, wer eigentlich wirklich mit dem Golfsport begonnen hat.

Eine Theorie besagt, dass im antiken römischen Reich eine Sportart praktiziert wird, die mit dem heutigen Golf, wie wir ihn kennen, assoziiert werden kann. Ein Ball aus Federn und Leder wurde mit gebogenen Stöcken geschoben und geschlagen, nicht so weit wie im heutigen Golfsport, allerdings war das Prinzip das gleiche.

Eine andere Theorie besagt, dass die Ursprünge des Golfsports in der Niederlande liegen. Ein niederländischer Humanist soll bereits 1545 als erster von dieser Form des Sports geschrieben haben, während in der schottischen Literatur dieser Sport erst 1636 auftauchte.

Wie anfangs gespielt wurde

Gespielt wurde damals allerdings noch nicht so wie heute. Denn es ist nur wenig überraschend, dass die Menschen von damals nicht die gleiche Golfausrüstung hatten, wie wir sie vom heutigen Sport kennen. In der Ausrüstung unterschied sich der Golf von damals also erheblich vom Golf von heute. Früher spielte man Golf mit einfachen Stöcken und Bällen aus Federn oder verwendete einfach Steine. Anstatt eines perfekt gemähten glatten Rasens nutzte man eben die Landschaft, die gerade gegeben war.

Die ersten Golfschläger entstanden in Handarbeit und wurden aus verschiedenen Holzarten hergestellt. 1848 wurde dann der erste Schläger aus Metall hergestellt und nach und nach verschwanden die Holzschläger aufgrund einer geringeren Funktionsfähigkeit aus dem Sortiment.

Durch die einfachere Herstellung der Schläger wurde die Ausrüstung immer billiger, was dazu führte, dass sich die Sportart noch schneller unter dem Volk verbreitete. Schnell wurde der Sport zu einem internationalen Volkssport, ganz im Gegensatz zu dem festsitzenden Glauben, dass es immer nur die Reichen und Adligen spielten.

Die ersten Golfplätze und Golfclubs

In Schottland, in der Nähe von Edinburgh, entstand dann der erste Golfplatz zusammen mit einem Golfclub. “The Gentleman Golfers of Leith” war der Name des Clubs, der bereits verrät, dass es sich um einen sehr elitären Club handelte. Die Mitglieder dieses Clubs schrieben die ersten Regeln nieder. Viele dieser Regeln sind bis heute im Regelbuch als festgesetzte Grundregeln zu finden. Beispielsweise die Löcher, die auf einem Golfplatz auf 18 Löcher festgeschrieben werden, wurden schon damals so geregelt.

Doch der Golf entwickelte sich auch außerhalb von Europa. In Indien beispielsweise gibt es Aufzeichnungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Gründung eines Golfclubs, 1888 dann der erste Golfclub in New York. Er gilt bis heute als der älteste Golfclub in den Vereinigten Staaten von Amerika. In den 20er Jahren hatte der Golfsport dann in vielen Ländern seine Hochblütezeit und galt als eine der beliebtesten Sportarten überhaupt.

In Berlin baute man 1890 den ersten Golfplatz im deutschsprachigen Raum und 1895 wurde der erste Golf-Club passend dazu in Berlin gegründet. 1907 wurde dann in Hamburg der erste Golf Verband gegründet.

Bis heute gilt Golf als eine der beliebtesten Sportarten weltweit und ist seitdem Golf seit 1900 als Disziplin bei den Olympischen Spielen dazugehört, ein Sport, der weltweit anerkannt und hoch geschätzt wird.