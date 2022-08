Allein in Dänemark

MADE IN HIMMERLAND – VORSCHAU: Lukas Nemecz wir als einziger heimischer Spieler heuer in HimmerLand Golf-Österreich vertreten, da Titelverteidiger Bernd Wiesberger trotz verdoppeltem Preisgeld in Dänemark nicht an den Start gehen wird,

Vor ziemlich genau einem Jahr ebnete Bernd Wiesberger mit dem überzeugenden Sieg auf Jütland den Weg zur Ryder Cup Teilnahme. Zwölf Monate später sieht die Golfwelt deutlich anders aus, denn der Burgenländer lässt sich trotz verdoppeltem Preisgeld nicht mehr nach Dänemark locken und gibt so den Titel sozusagen kampflos ab. Rot-weiß-rot wird dennoch in Farsö vertreten sein, denn Lukas Nemecz hält Österreichs Farben hoch und könnte mit einem Topergebnis auch wohl endgültig sein Spielrecht für kommendes Jahr absichern.

Gerade am kurzen Risk & Reward Platz heißt es vom Tee genau zu sein um sich wirklich gute Birdiechancen geben zu können. Ein Aspekt, der dem Steirer normalerweise ziemlich entgegenkommt, wenngleich er vor allem letztes Wochenende in der Schweiz gehörig zu kämpfen hatte und nur mit einem 62. Platz die Weiterreise nach Jütland antrat. Der Turnierrhythmus sollte nun aber wieder da sein, was sich auch in der Genauigkeit positiv zu Buche schlagen könnte.

Durch die zuletzt eher zäheren Resultate rutschte er auch im Race to Dubai bis auf Rang 98 ab, hat aber immerhin noch etwa 100 Punkte Puffer auf die wichtige Marke in Sachen Tourcard. Mit einer richtig starken Woche könnte er sich auch etliche Sorgen für kommende Saison entledigen, denn ein Topergebnis würde ihn wohl bereits richtig nah an das Spielrecht für nächstes Jahr heranbringen.

Die Konkurrenz wird beim mit mittlerweile 3 statt 1,5 Millionen Euro dotierten Turnier aber durchaus stark sein, wobei vor allem die dänischen Topstars wie Rasmus und Nicolai Hojgaard oder auch Thorbjorn Olesen herausstechen. Auch Ryder Cup Captain Luke Donald (ENG) ist mit von der Partie und wird den Spielern ganz genau auf die Hölzer, Eisen und den Putter schauen.

Erwartet wird nahezu perfektes Golfwetter, denn jeden Tag sind Temperaturen von rund um 20 Grad Celsius bei leichter Bewölkung vorhergesagt. Los geht es für Lukas Nemecz am Donnerstag um 12:50 MEZ im Flight mit George Coetzee (RSA) und Alfredo Garcia-Heredia (ESP).

>> SKY überträgt Live und in HD von Made in Himmerland.