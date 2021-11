Die nächsten Golfveranstaltungen in Österreich

Nach einer chaotischen Saison im Jahr 2021 kehren die Majors im Jahr 2022 an ihren gewohnten Platz im Kalender zurück.

Die Masters kehrt an seinen gewohnten Platz als erstes Herren-Major des Jahres zurück.

Was ist mit den anderen Majors im Herrengolf?

Das Jahr bietet ein ziemlich großes Quartett an Plätzen.

Österreichische Golfmesse Wien

12. – 13. Februar 2022 | Österreichs erste echte Golfmesse bietet Innovationsangebote für urbane Golfer.

Die Austrian Golf Show in den Marxhallen Wien ist eine Publikumsmesse für alle Produkte und Dienstleistungen rund um den Golfsport. Dem Wandel des Golfsports vom Elitesport zum Breitensport folgend, richtet sich die Messe mit einem vielfältigen und innovativen Angebot rund um den Golfsport an eine wachsende Zielgruppe von Sportlern und solchen, die es werden wollen. Die Besucher erwartet eine Fülle von Produkten und Informationen, die von Ausrüstung, Sportbekleidung, Mode, Golfschlägern, Golfshops, Golfverbänden, Trainern, Hotels, Golfreisen bis hin zu Wellness-, Fitness- und kulinarischen Angeboten reichen. Abgerundet wird das Messeprogramm durch ein spannendes Live-Programm mit Präsentationen von Golfprofis, Vorträgen, einem Golfsimulator, Musik, Vorführungen und einer Showbühne. Internationale und österreichische Aussteller sprechen alle aus der wachsenden Zielgruppe an, ob junge Sportbegeisterte oder Golfer im besten Alter.

Verehrte Interessenten, aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus wird die Messe auf diesen neuen Termin verschoben.

Die Austrian Golf Show findet an 2 Tagen von Samstag, 12. Februar bis Sonntag, 13. Februar 2022 in Wien statt.

12. – 13. März 2022 – Die 1. Austrian Golf Show

Spielen Sie Ihre Score doch auf Bauerngolf Parcours. Die Kleinsten putten sich währenddessen spielerisch mit den neuesten SNAG Golf Tools.

12 – 16.09.2022 – 144 goes Kärnten

Europas größtes Amateurgolfturnier im September 2022 zum dritten Mal am Wörthersee / Austria.

APR 2022| Austrian Golf Open?*

* Provisorischer Termin, der noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Die Austrian Golf Open sind ein professionelles Golfturnier für Herren, das Teil der European Tour ist. Es wurde 1990 ins Leben gerufen und war im Laufe der Jahre unter verschiedenen Namen bekannt, darunter die Hohe Brücke Open und die Lyoness Open.

Das Turnier schrieb 2018 Geschichte, als es als erstes Turnier der European Tour eine Shot-Clock einführte, um das Spiel zu beschleunigen und die Spieler zu ermutigen, schneller und entschlossener zu spielen und das Spektakel dadurch spannender zu machen.

Im Jahr 2021 holte sich John Catlin aus den Vereinigten Staaten den Sieg in einem epischen 5-Loch-Playoff mit dem Deutschen Max Kieffer.

PGA of AUSTRIA TOUR

Die PGA TOUR und die European Tour haben neue Details zu ihrer Strategischen Allianz bekannt gegeben. Die PGA TOUR hat außerdem ihren Spielplan für die PGA TOUR-Saison 2022 veröffentlicht.

Die bahnbrechende Vereinbarung, die im November 2021 bekannt gegeben wurde, verbessert und verbindet das Ökosystem des Profigolfsports für Männer in einer Reihe von Bereichen, einschließlich globaler Zeitplanung, Preisgeldern und Spielmöglichkeiten für die jeweiligen Mitgliedschaften. In Bezug auf die Terminplanung ist die wichtigste Zusammenarbeit die Tatsache, dass drei Turniere 2022 gemeinsam sanktioniert werden und somit in der nächsten Saison sowohl zum FedExCup der PGA TOUR als auch zum Race to Dubai der European Tour zählen: die Barbasol Championship, die Barracuda Championship und die Genesis Scottish Open.